Este sitio cuenta con un ambiente muy navideño para todas las edades (Facebook)

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Val’Quirico abre su temporada de Navidad este 29 de noviembre con un encendido de árbol, espectáculos inspirados en El Cascanueces y calles iluminadas que transforman este rincón de Tlaxcala en una escapada para las vacaciones de invierno.

La programación se extiende hasta el 10 de enero de 2027. El árbol se enciende este domingo a las 18:00 horas y da paso al show del Cascanueces en las plazuelas.

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Hay lugares que en diciembre exigen una pausa. Val’Quirico es uno de ellos. Sus callejones de piedra, balcones, puertas de madera y plazas pequeñas se llenan de luces al caer la tarde. El paseo comienza sin prisa, entre restaurantes, terrazas y tiendas que miran hacia las calpanerías.

El complejo se levanta sobre los terrenos de la antigua hacienda de Santa Águeda. Su diseño retoma referencias de la Toscana italiana y construye una postal distinta a la de las ciudades mexicanas que concentran su Navidad en una plaza o una avenida principal.

Val 'Quirico se ofrece diversos tipos de entretenimiento, además de ser un lugar pet-frindly. (Foto: Twtter)

La temporada navideña convierte las plazuelas en escenarios

La agenda de este año lleva a El Cascanueces a distintos puntos del desarrollo. Las funciones están programadas para las 18:45, 19:45 y 20:45.

La propuesta no se concentra en un solo escenario. Los villancicos recorren plazuelas, callejones y calpanerías; los títeres aparecen en los mismos pasajes, mientras el circo La Mueca se instala en el callejón Germán Blanca, frente a Lavanda Blu.

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En las Bóvedas de Raziel habrá una experiencia inmersiva del 4 al 6, del 11 al 13 y del 17 al 23 de diciembre. También opera del 25 al 27 de diciembre y del 1 al 3 de enero, de 16:00 a 21:00 horas. El acceso cuesta 100 pesos para adultos y 80 pesos para niñas y niños.

La Navidad en Val’Quirico no depende solo de la agenda. La luz hace el resto. Los focos que atraviesan las fachadas y las antorchas encendidas cuando anochece cambian la escala de las calles. Un trayecto de pocos metros puede llevar de una plaza con música a un corredor silencioso, con piedra bajo los pies y olor a leña o café.

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Una escapada entre Puebla y Ciudad de México

Val’Quirico se ubica en Tlaxcala, cerca de la salida hacia Xoxtla sobre la autopista México-Puebla. Desde Puebla, el viaje toma alrededor de 40 minutos. Desde Ciudad de México, el recorrido puede durar cerca de una hora con 55 minutos, aunque el tiempo depende del tráfico y de la hora de salida.

La recomendación es llegar antes del atardecer. Así, el visitante puede recorrer las calles con luz natural, ubicar restaurantes y reservar una mesa antes de que comiencen los espectáculos. Cuando la noche cae, el sitio cambia de ritmo y las plazas se llenan de familias, parejas y grupos que buscan la foto frente al árbol.

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El proyecto tiene una vocación residencial, pero desde hace años atrae a visitantes por su ambientación. El lugar mantiene actividad durante todo el año, con restaurantes, un carrusel, tiendas, espacios para niñas y niños y actividades como tiro con arco.

Una familia camina con su perro por el sendero iluminado de Navidad en Jardines de México, junto a puestos de manualidades y la caseta de Santa Claus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa mezcla explica el atractivo de diciembre. Val’Quirico no se visita como una feria navideña con una ruta fija. Se camina. Se entra a una cafetería. Se dobla en un callejón sin saber qué habrá al final. Se espera el encendido de las luces mientras el frío de Tlaxcala comienza a sentirse en las manos.

El 20 de diciembre habrá un concierto navideño en el zócalo a las 20:00 horas. La agenda cierra el año con una cena-show este 31 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, en restaurantes del zócalo que manejan sus propias reservaciones y condiciones.

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