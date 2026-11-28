El festival es organizado por Ricardo Calderón y el Club de Los Beatles “Todos Juntos Ahora”, una agrupación de fans que impulsa el evento cada año y reúne a cientos de seguidores del cuarteto de Liverpool. (Composición/Archivo)

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La Ciudad de México recibirá la edición 31 del Gran Festival de The Beatles en México, un encuentro de entrada libre que reunirá conciertos tributo, proyecciones, exposiciones y actividades para seguidores del cuarteto de Liverpool en el Centro Cultural Futurama, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La cita forma parte de una tradición que suma más de tres décadas en la capital.

El festival es organizado por Ricardo Calderón y el Club de Los Beatles “Todos Juntos Ahora”, una agrupación de fans que impulsa el evento cada año y reúne a cientos de seguidores del cuarteto de Liverpool. Con esta edición, el festival llega a sus 31 años de historia consecutiva en la capital mexicana.

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31 festival de los Beatles del Clubo oficial: Todos Juntos Ahora (Facebook)

Fechas y horarios del Gran Festival de The Beatles en México

El Gran Festival de The Beatles en México es un ciclo anual de conciertos gratuitos dedicado al repertorio de la banda británica, que combina música en vivo con otras actividades culturales. En su edición 31 se desarrollará del 7 al 13 de diciembre en el Centro Cultural Futurama, con decenas de bandas tributo distribuidas en distintos días y horarios.

Más allá de los conciertos, el programa incluye proyección de películas, exposición de coleccionables, conferencias, juegos de mesa e intercambio de souvenirs entre los asistentes. El acceso a todas las actividades es gratuito y no requiere registro previo.

El cartel del festival de The Beatles en el Centro Cultural Futurama de la Ciudad de México detalla el programa de presentaciones musicales programadas del 7 al 13 de diciembre. (Redes sociales)

Apertura con formato sinfónico el miércoles 9

La programación detallada arranca el miércoles 9 de diciembre en el área de Foros, ubicada en el tercer piso del recinto. Ese día el festival abre con un formato orquestal, distinto al de las jornadas posteriores dedicadas a bandas tributo.

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Una hora después, a las 7:00 pm, subirá al escenario el maestro Ricardo Salinas con la propuesta “Beatles Clasical Soul”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 6:00 pm se presentará la Banda Sinfónica de la Ciudad de México con el repertorio “Beatles Selection”. Una hora después, a las 7:00 pm, subirá al escenario el maestro Ricardo Salinas con la propuesta “Beatles Clasical Soul”.

Programación del jueves 10 y viernes 11

A partir del jueves 10 de diciembre, el festival se traslada a dos espacios simultáneos dentro del Centro Cultural Futurama: el área Polivalente y el Vestíbulo. Cada espacio tiene su propia cartelera de bandas a lo largo de la tarde.

El jueves 10, en el espacio Polivalente, se presentarán:

4:30 pm: The Little Beets

5:30 pm: I Feel Fine

6:30 pm: 4 Melenas

En el Vestíbulo, ese mismo día, la programación incluye:

4:00 pm: Sargento Revolver

5:00 pm: Sangre Fría

6:00 pm: Nassau

7:00 pm: The Moonberries

El viernes 11 de diciembre, el espacio Polivalente contará con:

4:30 pm: Yesterday de Tlalnepantla

5:30 pm: The Oldies Sounds

6:30 pm: Dock Collectors

En el Vestíbulo, la cartelera del viernes incluye:

3:00 pm: Across the Soul

4:00 pm: Warm Gun Band

6:00 pm: The Lonely Boys

7:00 pm: Gatonautas

Habrá eventos simultáneos durante el festival (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jornada maratónica del sábado 12

El sábado 12 de diciembre concentra la mayor cantidad de presentaciones del festival, con actividad continua desde el mediodía hasta las 7:00 pm en los dos espacios del recinto.

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En el área Polivalente, el programa del sábado es el siguiente:

12:00 pm: 909 Plus

1:00 pm: Los 84

2:00 pm: Quarteto Liverpool

3:00 pm: Beatboys MxPachuca

4:00 pm: Los Virus

5:00 pm: Los Carambapapas

6:00 pm: Los BBCTOS

7:00 pm: Los Borbotones

En paralelo, el Vestíbulo tendrá la siguiente cartelera:

12:30 pm: Silver Boys

1:30 pm: Mystic 5

2:30 pm: Sixty Four Band

3:30 pm: Blackbirds

4:30 pm: Lunáticos

5:30 pm: Sexy Saddies

6:30 pm: Los Beatos Puebla

Con ocho bandas en Polivalente y siete en el Vestíbulo, el sábado reúne a 15 agrupaciones distintas en una sola jornada.

Cierre del festival el domingo 13

El domingo 13 de diciembre, última jornada del festival, mantiene el mismo esquema de dos escenarios simultáneos y un horario corrido desde el mediodía hasta las 6:30 pm.

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En el espacio Polivalente, la programación de cierre incluye:

12:00 pm: Cantón 23

1:00 pm: Coopers

2:00 pm: The Beisis

3:00 pm: Sgt. Pepper’s Band

4:00 pm: Revolver

5:00 pm: Mercy

6:00 pm: Beagles México

7:00 pm: Wigs

En el Vestíbulo, el domingo se presentarán:

12:30 pm: The Loney Hearts Club Band, SLP

1:30 pm: Black Beats Toluca

2:30 pm: Cool Cats

3:30 pm: Rockshow

4:30 pm: Bigbens

5:30 pm: Dark Blues Band

6:30 pm: Onion

Con esta jornada final, el festival suma ocho presentaciones en Polivalente y siete en el Vestíbulo, con lo cual el domingo cierra con 15 bandas en escena.

Los Beatles: De izquierda a derecha: John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney. Foto tomada en Liverpool, Inglaterra, el 10 de julio de 1964. (AP foto)

Trayectoria del festival y otras actividades del club organizador

La edición anterior del festival, realizada en diciembre de 2025, coincidió con el 45° aniversario del Club de Los Beatles “Todos Juntos Ahora”, que organizó por ese motivo un concurso de disfraces llamado “Vístete de Canción” como parte de los festejos.

El mismo club organiza además, cada octubre, un festival tributo centrado en John Lennon, cerca de la fecha de su cumpleaños. Esa edición, también gratuita y realizada en el Centro Cultural Futurama, reunió este año a catorce bandas tributo durante tres días de actividades.

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Cómo llegar al Centro Cultural Futurama

El Centro Cultural Futurama se ubica en Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero. La estación Deportivo 18 de Marzo, con conexión a las líneas 3 y 6 del Metro, queda a unos 10 minutos a pie. También se puede llegar desde Lindavista, de la Línea 6, o desde la estación Lindavista del Metrobús.