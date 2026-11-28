Comida a domicilio. REUTERS/Sarah Meyssonnier

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Pedir comida a domicilio mediante plataformas digitales se ha convertido en una práctica habitual entre los habitantes de la Ciudad de México, pero la facilidad para ordenar desde un celular no garantiza que todos los habitantes tengan las mismas posibilidades de elegir restaurantes, pagar los envíos o recibir sus productos en condiciones similares.

Una investigación de la Universidad Iberoamericana (IBERO) encontró que estas herramientas tecnológicas también reproducen las desigualdades económicas y territoriales que existen en la capital, principalmente entre las zonas de mayores ingresos y las áreas periféricas.

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El estudio fue publicado en noviembre de 2026 en la revista científica internacional Digital Geography and Society, mientras que el trabajo estuvo a cargo de Juan Manuel Núñez, académico del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS), junto con estudiantes encabezadas por Daniela Chelminsky, de la Licenciatura en Sustentabilidad, y Melissa Cabrera, de Negocios Internacionales.

Para desarrollar el análisis, el equipo examinó más de medio millón de pedidos realizados durante 2021, correspondientes a 39 franquicias y 333 sucursales, la información sobre consumo, precios y entregas se complementó con indicadores socioeconómicos y herramientas de análisis geoespacial.

Zonas de CDMX en donde hay mejores condiciones para pedir comida a domicilio

Uno de los principales resultados muestra que los sectores con mayor nivel socioeconómico cuentan con una oferta gastronómica más amplia, recorridos de entrega más cortos y condiciones de servicio relativamente favorables. Por el contrario, las colonias periféricas y con menores ingresos enfrentan restricciones de cobertura y tiempos de espera menos convenientes.

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De acuerdo con los datos recopilados, la distancia promedio entre los restaurantes y los domicilios fue de 1.37 kilómetros, en tanto el tiempo estimado para recibir los alimentos alcanzó los 40 minutos.

El costo del envío también representa una diferencia para los consumidores, ya que en los establecimientos de comida mexicana tradicional, este cargo equivale en promedio al 11.49% del importe de la compra, pero en los lugares gourmet corresponde al 4.19%.

Asimismo, el efectivo representó el 39.7% de las operaciones registradas y tuvo una participación más elevada en las zonas con menores ingresos.

Una infografía detalla las diferencias de tiempos, costos de envío y cobertura de las plataformas digitales de entrega de alimentos en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué alimentos y restaurantes concentran más pedidos en las plataformas?

La investigación identificó cinco categorías de establecimientos: comida rápida urbana, gastronomía mexicana tradicional, panaderías y cafeterías, cocina asiática u opciones asociadas con una alimentación saludable, y restaurantes gourmet.

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Entre ellas, la cocina asiática y los establecimientos que promocionan alternativas saludables concentraron el mayor volumen de compras, la demanda también presentó dos periodos de mayor actividad: de 13:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas.

Sin embargo, una mayor cantidad de restaurantes disponibles no significa necesariamente que los usuarios tengan acceso sencillo a opciones nutritivas, el análisis encontró que el 72% de las franquicias estudiadas no promocionaba explícitamente alternativas saludables en sus menús digitales.

Desigualdad territorial y retos para regular las plataformas digitales

Mediante Sistemas de Información Geográfica, los investigadores detectaron que los pedidos se concentran principalmente en las zonas más consolidadas y mejor conectadas de la capital, en contraste diversas áreas periféricas presentan una menor densidad de entregas registradas.

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Los resultados permiten entender que estas prácticas dependen de condiciones físicas como las calles, las distancias, los restaurantes y las redes de transporte.

Durante 2026 se presentó en el Congreso mexicano una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que plantea reconocer los espacios digitales como parte de los entornos alimentarios saludables, además de mejorar la información disponible para los consumidores.