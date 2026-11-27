La mayoría de los diagnósticos ocurre de forma accidental, durante ultrasonidos o análisis de laboratorio pedidos por otra razón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hígado graso metabólico afecta a entre el 30% y el 50% de los adultos en México, según un consenso de especialistas publicado en 2026 en la Gaceta Médica de México, lo que lo coloca entre las enfermedades hepáticas más extendidas del país.

La condición, conocida en la literatura científica como MASLD por sus siglas en inglés, ocurre cuando se acumula grasa en las células del hígado sin que el alcohol sea la causa, y está estrechamente ligada a los hábitos cotidianos de alimentación y sedentarismo.

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América Latina en su conjunto registra la prevalencia regional más alta del mundo, con 44.4% de la población adulta afectada, de acuerdo con estimaciones de 2023 citadas en una revisión del National Center for Biotechnology Information (NCBI).

La disfunción metabólica que genera grasa en el hígado actúa en paralelo sobre el sistema cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grasa se acumula porque el hígado no puede procesar lo que recibe

El hígado cumple una función central en el metabolismo: procesa nutrientes, regula el azúcar en sangre y filtra sustancias.

Cuando recibe más calorías de las que el cuerpo puede usar, parte del excedente se convierte en grasa y queda atrapada en sus células.

Con el tiempo, esta acumulación puede derivar en inflamación, daño celular y, en los casos más graves, en fibrosis o cirrosis.

El hígado es el procesador principal cuando se supera la capacidad del intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Mayo describe que la MASLD está vinculada a la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, los niveles elevados de triglicéridos y la obesidad, especialmente la grasa concentrada en el abdomen.

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No todos los afectados presentan síntomas visibles; muchos solo se enteran del diagnóstico durante un ultrasonido o análisis de laboratorio de rutina.

Alrededor de uno de cada cinco personas con hígado graso metabólico desarrolla una forma más grave llamada MASH, en la que el hígado ya muestra inflamación y daño en sus células, según explica la publicación de salud de la Universidad de Harvard, Harvard Health.

La enfermedad no produce síntomas claros en sus etapas tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos ultraprocesados elevan el riesgo de forma independiente

El tipo de alimentación es uno de los factores con mayor evidencia acumulada.

Los alimentos ultraprocesados —caracterizados por alto contenido de azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio, con poca fibra y micronutrientes— se asocian con un riesgo 72% mayor de desarrollar MASLD, según un metaanálisis publicado en 2025 y retomado por una revisión del NCBI publicada ese mismo año.

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La fructosa merece atención particular. Este azúcar, presente en bebidas azucaradas, jugos y alimentos procesados con jarabe de maíz de alta fructosa, es absorbida directamente por el hígado sin pasar por los mecanismos regulatorios que controlan otros azúcares.

La resistencia a la insulina es el mecanismo central que conecta el exceso calórico con la acumulación de grasa en el hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías clínicas conjuntas de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL), publicadas en 2024 en Journal of Hepatology, señalan que el consumo elevado de fructosa induce esteatosis hepática y que sus efectos metabólicos son comparables a los del alcohol.

Un estudio prospectivo citado en dichas guías encontró una asociación dosis-respuesta entre el consumo de refrescos y la presencia de MASLD a partir de cuatro porciones semanales.

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La carne roja procesada también aparece consistentemente asociada al riesgo.

La obesidad abdominal, no el peso total, es el indicador más asociado al riesgo de MASLD (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios observacionales revisados por el NCBI muestran que quienes consumen mayores cantidades de embutidos y carnes procesadas tienen entre 47% y 55% más probabilidad de tener hígado graso que quienes las consumen poco o no las consumen.

El sedentarismo daña el hígado aunque no haya sobrepeso

El sedentarismo es un factor de riesgo independiente, no solo una consecuencia del sobrepeso.

La inactividad física favorece la resistencia a la insulina y el acúmulo de grasa visceral, dos mecanismos directamente implicados en el desarrollo de la MASLD.

Las guías EASL de 2024 señalan que el comportamiento sedentario predice el desarrollo y la progresión de la MASLD incluso cuando se controlan otras variables metabólicas.

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La actividad física reduce la grasa hepática aunque no produzca pérdida de peso significativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reemplazar tiempo sedentario con actividad física de intensidad moderada o alta reduce ese riesgo de forma dosis-dependiente.

Tres sesiones aeróbicas semanales de 90 minutos durante tres meses redujeron la grasa hepática y la rigidez del hígado en pacientes con MASLD, independientemente de si bajaron de peso, según un ensayo clínico aleatorizado citado en las mismas guías.

La dieta mediterránea —con predominio de verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, pescado y grasas saludables como el aceite de oliva— es el patrón alimentario con más respaldo científico para reducir la grasa hepática.

La actividad física es necesaria para llevar una vida saludable, desde los procesos neuronales hasta los metabólicos. (YouTube/UNAM)

El alcohol agrava la condición incluso en cantidades moderadas

Aunque la MASLD no es causada por el alcohol, su consumo en personas con disfunción metabólica tiene un efecto sinérgico sobre el daño hepático.

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Las guías EASL advierten que incluso cantidades por debajo de los umbrales tradicionalmente considerados de riesgo pueden acelerar la progresión de la enfermedad cuando se suman a factores como obesidad, resistencia a la insulina o diabetes.

El alcohol y los factores de riesgo metabólicos tienen efectos independientes sobre la progresión del daño hepático y pueden actuar de forma sinérgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los casos se detecta de forma accidental, durante estudios de rutina, porque la enfermedad no produce síntomas claros en sus etapas iniciales.

Para entonces, parte del daño hepático puede ya estar establecido.

No tener sobrepeso no descarta el diagnóstico

La obesidad es el factor de riesgo más conocido, pero no el único. Personas con un peso considerado normal pueden desarrollar MASLD si presentan resistencia a la insulina, triglicéridos elevados, presión arterial alta o niveles bajos de colesterol HDL.

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El índice de masa corporal no es suficiente para descartar MASLD; la distribución de la grasa y los marcadores metabólicos son más determinantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías clínicas conjuntas de la EASL describen esta forma como “MASLD en personas delgadas” y señalan que en estos casos el consumo de fructosa y bebidas azucaradas suele ser un factor determinante, ya que el hígado acumula grasa aun sin un excedente calórico total evidente.

La disfunción metabólica que acumula grasa en el hígado afecta también al corazón

La MASLD comparte causa raíz con la diabetes tipo 2, la hipertensión y el colesterol elevado, y su presencia se asocia con mayor riesgo de eventos cardiovasculares.

Harvard Health documentó que las personas con esta condición tienen mayor vulnerabilidad a enfermedades del corazón, precisamente porque la disfunción metabólica que genera grasa en el hígado actúa en paralelo sobre el sistema cardiovascular.

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La hipertensión, el colesterol elevado y la diabetes tipo 2 comparten con la MASLD los mismos mecanismos metabólicos de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías clínicas de la EASL señalan que la diabetes tipo 2 y la obesidad abdominal son los factores con mayor peso sobre la progresión hacia formas graves.

Entre las formas graves se encuentran la cirrosis y el carcinoma hepatocelular, y que el riesgo cardiovascular y el hepático deben evaluarse de forma conjunta, no por separado.