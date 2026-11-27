Decenas de capitalinos salieron a la avenida del Paseo de la Reforma para disfrutar del desfile navideño. (YouTube: Liverpool México)

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El desfile navideño Bolo Fest 2026 llegará este sábado a Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, con globos gigantes, carros alegóricos y personajes infantiles como parte de la celebración que Liverpool organiza cada año para marcar el arranque de la temporada decembrina.

El recorrido, de entrada gratuita, se desarrollará la tarde del 28 de noviembre y generará afectaciones viales en uno de los corredores más transitados de la capital mexicana.

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Video promocional que documenta el desfile navideño Bolo Fest en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. (Liverpool/Instagram)

Fecha, horario y características del desfile

Un cartel promocional anuncia el desfile Bolo Fest de Liverpool el 28 de noviembre, con un recorrido del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. (Bolofest Liverpool)

El Bolo Fest 2026 se realizará el sábado 28 de noviembre a partir de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, según confirmó Liverpool. El evento tendrá una duración aproximada de dos horas y está pensado especialmente para las infancias, que podrán saludar de cerca a varios de sus personajes favoritos.

El desfile navideño Bolo Fest 2026 recorrerá Paseo de la Reforma este sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas, con globos gigantes, carros alegóricos y personajes infantiles, en un evento gratuito organizado por Liverpool que da inicio a la temporada decembrina en la Ciudad de México y que podría generar cierres viales en la zona.

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La edición de este año contará con 15 globos gigantes, carros alegóricos y figuras inspiradas en la Navidad, además de bandas musicales que acompañarán el trayecto. También se contemplan actividades para las familias a lo largo del recorrido.

(YouTube: Liverpool México)

Bolo, la mascota navideña de Liverpool que da nombre al festejo, encabezará el desfile por Paseo de la Reforma, según indicó la empresa en su sitio oficial.

Ruta y puntos de observación del recorrido

(YouTube: Liverpool México)

Ruta y puntos de observación del recorrido

De acuerdo con la página oficial de Liverpool, el recorrido del Bolo Fest 2026 comenzará en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Monumento a la Revolución, el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas.

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Un mapa digital traza una ruta en la Ciudad de México que conecta el Ángel de la Independencia con el Monumento a la Revolución a través del Paseo de la Reforma. (Google maps/Gemini)

Durante el trayecto, la caravana pasará por distintos puntos de Paseo de la Reforma: la Glorieta del Ahuehuete, el Monumento a Cuauhtémoc y la Fuente de la República, antes de llegar a la meta final en el Monumento a la Revolución.

Quienes deseen presenciar el desfile no necesitan concentrarse únicamente en el punto de arranque. A lo largo de los tramos mencionados, los asistentes podrán observar el paso de los globos gigantes, las bandas musicales y los carros alegóricos desde diferentes ubicaciones de la avenida.

Quienes deseen presenciar el desfile no necesitan concentrarse únicamente en el punto de arranque. A lo largo de los distintos tramos mencionados, los asistentes podrán observar el paso de los globos gigantes, las bandas musicales y los carros alegóricos desde diferentes ubicaciones de la avenida.

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Cierres viales por el paso del desfile

El recorrido del Bolo Fest podría provocar afectaciones al tránsito vehicular en Paseo de la Reforma y en las calles cercanas, debido al paso de los contingentes y a la concentración de personas durante la tarde del sábado.

(YouTube: Liverpool México)

Calles afectadas y rutas alternativas

El desfile ocupará Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en ese corredor y en sus inmediaciones durante la tarde del sábado.

Tramos y puntos que atravesará el recorrido:

Ángel de la Independencia (inicio del recorrido)

Glorieta del Ahuehuete

Monumento a Cuauhtémoc

Fuente de la República

Monumento a la Revolución (meta final)

Para quienes busquen evitar la zona, se han mencionado algunas vialidades alternativas:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Avenida Insurgentes

Eje 1 Norte

Estas opciones corresponden a sugerencias generales para planear el trayecto y no constituyen un listado de cierres o desvíos oficiales confirmados por las autoridades capitalinas.

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Hasta el momento no se han dado a conocer los horarios específicos de los cierres viales, por lo que se recomienda consultar los avisos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Centro de Orientación Vial de la Ciudad de México, además de revisar posibles modificaciones en el servicio de Metrobús en las rutas que atraviesan Paseo de la Reforma.

Este sábado 29 de noviembre la avenida de Reforma se ambientará con los personajes favoritos de niñas y niños. Crédito: Cuartoscuro

Alternativas viales y recomendaciones para asistentes

bolofest 2023 (Youtube)

Para quienes busquen evitar la zona del desfile, se han mencionado algunas vialidades alternativas: Circuito Interior, avenida Chapultepec, avenida Insurgentes y Eje 1 Norte, dependiendo del origen y destino de cada traslado.

Estas opciones corresponden a sugerencias generales para planear el trayecto y no constituyen un listado de cierres o desvíos oficiales confirmados por las autoridades capitalinas.

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También se recomienda utilizar el transporte público como alternativa para acercarse a la zona del desfile, ante la expectativa de afectaciones en la circulación vehicular durante la tarde del sábado.

Entre las recomendaciones para quienes asistan al Bolo Fest 2026 se incluyen llevar agua, utilizar bloqueador solar y mantener vigilados a los menores de edad, considerando la afluencia de público que suele concentrarse en Paseo de la Reforma durante este tipo de eventos.

Quienes planeen trasladarse hacia la zona, ya sea para presenciar el desfile o para realizar otras actividades en los alrededores, deberán anticipar sus desplazamientos y contemplar los posibles cierres y modificaciones en los cruces cercanos al recorrido del Bolo Fest.

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