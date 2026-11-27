La artista argentina presenta un sencillo que fusiona guitarras con tango dentro de la edición ampliada de su álbum. (Captura de pantalla @cazzu)

Guardar

Cazzu estrenó este 26 de noviembre “Por Este Amor”, un sencillo que fusiona mariachi y tango, dentro de la edición ampliada de Latinaje Deluxe, proyecto que ya suma más de 1,440 millones de reproducciones globales en plataformas digitales.

El lanzamiento llega acompañado de otro tema inédito, “Llámame cuando amanezca”, mientras la cantante argentina continúa su gira Latinaje por territorio español.

PUBLICIDAD

Latinaje (2025) se consolidó como uno de los proyectos más relevantes en la trayectoria de Cazzu. Con canciones como “Con Otra”, “La Cueva” y “Dolce”, el álbum trascendió fronteras y llevó a la artista a recorrer escenarios de distintos países. Ese éxito abrió un nuevo capítulo en la carrera de la cantante y sentó las bases para la edición ampliada que ahora presenta.

La nueva edición incorpora temas inéditos producidos por Nicolás Cotton que profundizan en la exploración de los sonidos latinoamericanos. Entre guitarras criollas, percusiones y letras que atraviesan el amor, el despecho y la despedida, Cazzu expande el universo sonoro que construyó en el álbum original.

PUBLICIDAD

El tema forma parte de Latinaje Deluxe, extensión del disco con el que la cantante recorrió escenarios internacionales y que ahora suma nuevas canciones producidas por Nicolás Cotton. (Cazzu / eadut.com)

Con esta edición deluxe, la artista le da un cierre discográfico a un proyecto que reivindica sus raíces. El disco celebra la diversidad de la música latinoamericana y pone en primer plano la fuerza interpretativa de la cantante en distintos géneros regionales.

“Por Este Amor” fue escrita por la propia Julieta Cazzuchelli y destaca por el acompañamiento de mariachi, elemento que la artista combina con sonoridades del tango. La letra aborda el desamor, la entrega intensa en una relación y el proceso posterior de reencontrarse consigo misma.

La fusión entre tradiciones musicales de Argentina y México se convierte en el eje central del tema. Esa combinación resume el espíritu de Latinaje, un proyecto que desde su concepción buscó tender puentes entre distintas culturas sonoras de la región.

PUBLICIDAD

Cazzu creció escuchando música popular mexicana desde la infancia

En distintas entrevistas, “La Jefa” explicó que su acercamiento al mariachi y a los sonidos tradicionales mexicanos surgió de forma orgánica. La cantante lo describió como parte de su exploración de las raíces musicales de América Latina dentro del proyecto Latinaje.

El tema forma parte de Latinaje Deluxe, extensión del disco con el que la cantante recorrió escenarios internacionales. (Captura de pantalla @cazzu)

En conversación con GQ México, Cazzu señaló que compuso el disco de manera espontánea, guiada por lo que sentía en cada momento. “Quiero hacer esto o quiero hacer lo otro”, dijo la artista al describir su proceso creativo durante la elaboración del álbum.

La cantante buscó rendir homenaje a la diversidad de la región sin responder a polémicas ni encasillarse únicamente en el trap, género con el que comenzó su carrera musical. El repertorio de Latinaje incluye tango, folklore, corridos tumbados y mariachi como géneros centrales.

PUBLICIDAD

En su participación en uno de los programas de Jessie en Exa, Cazzu contó que desde niña, en el norte de Argentina, creció escuchando mucha música popular de México. Entre esos referentes mencionó la cumbia mexicana y distintos grupos clásicos del género.

Esa exposición temprana facilitó, según explicó la propia artista, su afinidad natural con el repertorio tradicional mexicano. Ese vínculo se convirtió en una de las bases que sostienen la propuesta artística que hoy despliega en Latinaje Deluxe.

Mientras presenta “Por Este Amor” y “Llámame cuando amanezca”, Cazzu mantiene activa su gira por territorio español. Los conciertos han incluido tanto los temas originales del álbum como las nuevas incorporaciones de esta edición ampliada.

PUBLICIDAD

Escrita por la propia cantante, la pieza aborda el desamor y la reconciliación personal, y se suma a un repertorio que mezcla sonidos de Argentina y México sin encasillarse en un solo género. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Letra completa de “Por este amor”

Hoy por fin logré verme al espejo

Y me encontré en ese reflejo Una mujer que yo nunca fui

Me decidí volver a mí, volver a ser

Vivido fuego, curvas y veneno Los labios de sangre y de noche salir

Hoy siento que al fin llegó ese día

Que superé lo que me dolía

Para olvidarlo, al bar me fui

Hoy mi corazón derrotado

Totalmente esclavizado

Encadenado a tu amor

Ay, que no existe otra salida

La condena de mi vida

Es morir por este amor

Hoy, justo hoy que parecía

Que un milagro me arrastraba y que Dios por fin me escuchaba

Justo apareciste vos

Hoy, justo hoy que sonreía

Que mi noche se aclaraba y que el dolor me abandonaba

El destino nos cruzó

Vi atravesar por esa puerta algo tan bello

Y al darse la vuelta y volver a mirarlo, casi me morí

Ay, por este amor

Por este amor

Por este amor