Cazzu estrenó este 26 de noviembre “Por Este Amor”, un sencillo que fusiona mariachi y tango, dentro de la edición ampliada de Latinaje Deluxe, proyecto que ya suma más de 1,440 millones de reproducciones globales en plataformas digitales.
El lanzamiento llega acompañado de otro tema inédito, “Llámame cuando amanezca”, mientras la cantante argentina continúa su gira Latinaje por territorio español.
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Latinaje (2025) se consolidó como uno de los proyectos más relevantes en la trayectoria de Cazzu. Con canciones como “Con Otra”, “La Cueva” y “Dolce”, el álbum trascendió fronteras y llevó a la artista a recorrer escenarios de distintos países. Ese éxito abrió un nuevo capítulo en la carrera de la cantante y sentó las bases para la edición ampliada que ahora presenta.
La nueva edición incorpora temas inéditos producidos por Nicolás Cotton que profundizan en la exploración de los sonidos latinoamericanos. Entre guitarras criollas, percusiones y letras que atraviesan el amor, el despecho y la despedida, Cazzu expande el universo sonoro que construyó en el álbum original.
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Con esta edición deluxe, la artista le da un cierre discográfico a un proyecto que reivindica sus raíces. El disco celebra la diversidad de la música latinoamericana y pone en primer plano la fuerza interpretativa de la cantante en distintos géneros regionales.
“Por Este Amor” fue escrita por la propia Julieta Cazzuchelli y destaca por el acompañamiento de mariachi, elemento que la artista combina con sonoridades del tango. La letra aborda el desamor, la entrega intensa en una relación y el proceso posterior de reencontrarse consigo misma.
La fusión entre tradiciones musicales de Argentina y México se convierte en el eje central del tema. Esa combinación resume el espíritu de Latinaje, un proyecto que desde su concepción buscó tender puentes entre distintas culturas sonoras de la región.
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Cazzu creció escuchando música popular mexicana desde la infancia
En distintas entrevistas, “La Jefa” explicó que su acercamiento al mariachi y a los sonidos tradicionales mexicanos surgió de forma orgánica. La cantante lo describió como parte de su exploración de las raíces musicales de América Latina dentro del proyecto Latinaje.
En conversación con GQ México, Cazzu señaló que compuso el disco de manera espontánea, guiada por lo que sentía en cada momento. “Quiero hacer esto o quiero hacer lo otro”, dijo la artista al describir su proceso creativo durante la elaboración del álbum.
La cantante buscó rendir homenaje a la diversidad de la región sin responder a polémicas ni encasillarse únicamente en el trap, género con el que comenzó su carrera musical. El repertorio de Latinaje incluye tango, folklore, corridos tumbados y mariachi como géneros centrales.
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En su participación en uno de los programas de Jessie en Exa, Cazzu contó que desde niña, en el norte de Argentina, creció escuchando mucha música popular de México. Entre esos referentes mencionó la cumbia mexicana y distintos grupos clásicos del género.
Esa exposición temprana facilitó, según explicó la propia artista, su afinidad natural con el repertorio tradicional mexicano. Ese vínculo se convirtió en una de las bases que sostienen la propuesta artística que hoy despliega en Latinaje Deluxe.
Mientras presenta “Por Este Amor” y “Llámame cuando amanezca”, Cazzu mantiene activa su gira por territorio español. Los conciertos han incluido tanto los temas originales del álbum como las nuevas incorporaciones de esta edición ampliada.
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Letra completa de “Por este amor”
Hoy por fin logré verme al espejo
Y me encontré en ese reflejo Una mujer que yo nunca fui
Me decidí volver a mí, volver a ser
Vivido fuego, curvas y veneno Los labios de sangre y de noche salir
Hoy siento que al fin llegó ese día
Que superé lo que me dolía
Para olvidarlo, al bar me fui
Hoy mi corazón derrotado
Totalmente esclavizado
Encadenado a tu amor
Ay, que no existe otra salida
La condena de mi vida
Es morir por este amor
Hoy, justo hoy que parecía
Que un milagro me arrastraba y que Dios por fin me escuchaba
Justo apareciste vos
Hoy, justo hoy que sonreía
Que mi noche se aclaraba y que el dolor me abandonaba
El destino nos cruzó
Vi atravesar por esa puerta algo tan bello
Y al darse la vuelta y volver a mirarlo, casi me morí
Ay, por este amor
Por este amor
Por este amor
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