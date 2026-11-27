Un mensaje de la cantante Sasha Sokol cuestiona a la plataforma ViX sobre la representación de su historia en una producción televisiva. (YouTube / X / Especial Infobae)

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Sasha Sokol lanzó un contundente reclamo contra ViX luego de que un canal que forma parte de la plataforma promocionara una producción sobre Timbiriche con un anuncio que reavivó la polémica por la relación que la cantante mantuvo con Luis de Llano cuando era menor de edad.

La intérprete cuestionó la manera en que se narran los acontecimientos y acusó a la empresa de convertir una experiencia marcada por el abuso de poder en entretenimiento.

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La controversia comenzó con un promocional de ViX en atresplayer, servicio de streaming disponible en España mediante un acuerdo entre TelevisaUnivision y Atresmedia.

El anuncio, que invita a descubrir la historia de Timbiriche, utiliza una referencia a la fiesta de 15 años de Sasha y a su cercanía con el productor.

“¡Un cumpleaños que no todos olvidarán! Sasha decide celebrar sus 15 años junto a Luis de Llano, dejando plantados a Benny y al resto de Timbiriche. Descubre la historia del grupo en #ViX”, señala el mensaje publicitario.

La cantante Sasha Sokol responde a un mensaje promocional de la plataforma ViX y cuestiona el tratamiento de su historia con el productor Luis de Llano. (X)

Sasha Sokol cuestiona promocional de ViX: “ViX con V de vergüenza”

La cantante respondió a través de su cuenta de X con un mensaje en el que rechazó la narrativa utilizada para presentar aquellos acontecimientos. Su principal señalamiento fue que la producción pretende responsabilizarla de una relación que ocurrió cuando tenía apenas 14 años y Luis de Llano, 39.

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“Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39”, escribió.

Sokol cuestionó por qué el relato coloca el foco en el comportamiento de una adolescente y no en las decisiones de un adulto con una posición de poder. También explicó que las relaciones de este tipo suelen desarrollarse mediante secretos, manipulación y presiones para ocultar lo sucedido.

La intérprete consideró especialmente grave que la empresa vinculada al entorno en el que ocurrieron los hechos pretenda transformar su historia personal en un producto comercial.

“Han querido transformar mi historia en un producto comercial, mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña”, expresó.

Además, rechazó que la plataforma se escude en la ficción para presentar una versión que, desde su perspectiva, distorsiona hechos que ya fueron examinados por la justicia mexicana.

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Sasha Sokol exige a Luis de Llano cumplir sentencia de la Suprema Corte por abuso sexual. EFE/Sáshenka Gutiérrez

El conflicto de Sasha Sokol con Luis de Llano sigue en tribunales

El reclamo contra ViX ocurre mientras continúa la disputa por el cumplimiento de la sentencia civil que Luis de Llano enfrenta desde 2023 por daño moral contra la cantante.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la resolución que condenó al productor por vulnerar la dignidad, el honor y la integridad de Sokol. Entre las medidas ordenadas se encuentra ofrecer una disculpa pública bajo condiciones específicas.

Sin embargo, la cantante rechazó el video que De Llano difundió en noviembre de 2026, al considerar que no cumplía con los términos establecidos judicialmente.

El juzgado encargado de vigilar la sentencia ordenó retirar el material de YouTube y dispuso 36 horas adicionales de arresto para el productor por desacato, de acuerdo con la información difundida por el equipo legal de la intérprete.

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La controversia también provocó el respaldo público del periodista Ricardo Raphael y del abogado José Mario de la Garza Marroquín, quienes cuestionaron un escrito atribuido a la defensa de De Llano por considerar que recurría a burlas y descalificaciones contra la cantante.

Más de un año después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo condenara, el productor Luis de Llano finalmente pidió perdón públicamente a la cantante Sasha Sokol por el daño moral que le causó cuando era menor de edad. (Redes sociales)

Sasha Sokol también respalda a víctimas de abuso

Un día antes de su reclamo contra ViX, el 26 de noviembre, Sokol expresó su solidaridad con la escritora Ximena Santaolalla, quien denunció públicamente los abusos sexuales que sufrió durante su infancia a manos de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez.

En esa ocasión, la cantante sostuvo que el silencio contribuye a la impunidad y retomó una frase de Santaolalla: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”.

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Ahora, con su respuesta al promocional de Timbiriche, Sokol vuelve a colocar en el centro de la discusión la responsabilidad de quienes cuentan historias de violencia y la manera en que representan a las víctimas.