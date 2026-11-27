La tarde de este 26 de noviembre se registró el aseguramiento. Crédito: Facebook - Reportero Mario Valenzuela

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Una alerta por la localización de un presunto artefacto explosivo obligó este jueves 26 de noviembre a evacuar una guardería, la Escuela Técnica Agropecuaria número 4 y las oficinas de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en la colonia Revolución Mexicana, en Guasave, Sinaloa.

Horas después del operativo, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) confirmó en sus canales oficiales que el objeto localizado correspondía a un condensador eléctrico y no representaba riesgo para la población.

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El hallazgo movilizó a elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de Protección Civil Municipal, en un contexto de tensión en el municipio tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave.

La SSP descartó que se tratara de un artefacto explosivo

La confirmación oficial llegó horas después del hallazgo, a través de un comunicado de la SSP publicado en su cuenta de X a las 20:16 horas. La dependencia informó que, tras una evaluación realizada por elementos de la Célula Especializada en Explosivos de la Guardia Nacional, se descartó que el objeto fuera un artefacto explosivo improvisado.

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El comunicado precisó que se trataba de “capacitadores o un condensador eléctrico”, utilizado comúnmente para iniciar la marcha de motores, por lo que no representaba peligro alguno para la población de la colonia Revolución Mexicana. Los elementos federales habían acordonado previamente el área para realizar la intervención correspondiente.

Mensaje de la Secretaría de Seguridad Pública descartando que se tratara de explosivos. Crédito: X - @sspsinaloa1

La SSP hizo un llamado a la ciudadanía a reportar con responsabilidad al 911 o al 089, y a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la institución. La dependencia reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y mantener informada a la población sinaloense como parte de un ejercicio de transparencia.

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El director de Protección Civil Municipal de Guasave, Macario Gaxiola, coincidió en ese llamado desde el lugar del operativo, en entrevista con el medio local 5to Poder. “El novecientos once no falla. Cualquier situación de riesgo que ellos presientan o sientan, de que se encuentran vulnerables, hacerlo saber para canalizarlo con la autoridad correspondiente y solucionar el problema”, declaró el funcionario.

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