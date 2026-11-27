Una crema untuosa, intensa y con el sabor natural del cacahuate, perfecta para untar en tostadas, acompañar fruta o añadir a gachas y yogures.
Esta receta de crema de cacahuate casera solo utiliza frutos secos, sin azúcar, conservantes ni aceite de palma.
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El tostado potencia su aroma y permite obtener una textura cremosa al triturarlo.
Prepararlo de manera casera permite obtener una crema perfecta para toda ocasión con la seguridad de no añadir calorías ni otros ingredientes dañinos para la salud.
Es ideal para usar como postre para los más pequeños para evitar la ingesta de azúcares a la dieta. Recuerda siempre hacer la prueba de alergia antes de incluirlos en su dieta.
Receta de crema de cacahuate casera
Se prepara tostando los cacahuates y triturándolos hasta que sus aceites naturales formen una crema lisa. No hace falta añadir aceite si se utiliza una batidora o procesador potente.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos.
- Preparación activa: 8 minutos.
- Tostado: 12 minutos.
- Reposo y enfriado: 5 minutos.
Ingredientes
- 300 g de cacahuetes crudos, sin piel y sin sal.
Cómo hacer crema de cacahuate casera, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Extiende los cacahuates sobre una bandeja, sin amontonarlos.
- Tuéstalos durante 10-12 minutos. Remuévelos a mitad de cocción para que se doren de forma uniforme.
- Retira la bandeja y deja que los cacahuates se templen durante 5 minutos.
- Pásalos al vaso de una batidora potente o a un procesador de alimentos.
- Tritura durante 1 minuto. Al principio obtendrás una harina seca.
- Para el aparato y raspa las paredes con una espátula. Haz pausas cada 1-2 minutos para evitar que el motor se caliente.
- Continúa triturando. La mezcla pasará por varias fases: polvo, pasta grumosa y crema brillante.
- No añadas aceite de entrada. Los cacahuates liberarán sus propios aceites durante el triturado.
- Sigue procesando durante 5-8 minutos, hasta lograr la textura deseada.
- Para una crema más fina, tritura durante 1-2 minutos adicionales. Para una textura crujiente, incorpora al final algunos cacahuates picados.
- Utiliza un tarro limpio y completamente seco para guardar la crema.
Para que tengas una mejor guía, ya que el proceso de molienda es fácil pero requiere algo de precisión, aquí tienes un video que enseña a hacerlo usando una Vitamix o una licuadora, el proceso en licuadora esta en la segunda parte del video.
Puede parecer complicado pero es fácil y rápido de realizar.
Cómo endulzar de forma saludable una crema de cacahuate casera
Si deseas agregar un toque dulce a tu crema pero hacerlo de forma saludable, aquí tienes algunas opciones para endulzar una crema de cacahuate casera de forma saludable, puedes elegir según el sabor, la textura y si quieres evitar el azúcar añadido.
- Dátiles: Tritura 1-2 dátiles Medjool sin hueso con 1 cucharada de agua caliente. Incorpóralos poco a poco a 300 g de crema. Aportan dulzor y una textura más densa.
- Plátano maduro: Añade 2-3 cucharadas de plátano triturado. Funciona bien para consumir la crema en pocos días, pero reduce su conservación.
- Canela y vainilla: No endulzan por sí solas, pero intensifican la percepción dulce. Usa ½ cucharadita de canela y unas gotas de vainilla.
- Eritritol pulverizado: Añade 1-2 cucharadas y mezcla bien. Es una opción con pocas calorías, aunque puede dejar una ligera sensación refrescante.
- Estevia: Utiliza una cantidad muy pequeña, según la concentración del producto. Empieza con 1 pizca y prueba antes de añadir más.
- Miel o sirope de arce: Usa 1 cucharadita si no necesitas que sea una receta sin azúcar añadido. Aunque sean ingredientes naturales, siguen aportando azúcares libres.
La combinación más recomendada
Para 300 g de crema de cacahuate:
- Añade 1 dátil Medjool sin hueso.
- Incorpora ½ cucharadita de canela.
- Agrega unas gotas de vainilla.
- Tritura hasta que quede homogénea.
- Ajusta el dulzor con otro dátil si es necesario.
Recuerda que si añades plátano, agua, bebida vegetal o puré de fruta, guarda la crema en la nevera y consúmela en 3-5 días.
Si quieres que dure más, utiliza un ingrediente seco, como eritritol, canela o vainilla, y evita añadir líquidos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta cantidad rinde aproximadamente 8 porciones de 35-40 g cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada por porción de 40 g:
- Calorías: 235 kcal.
- Proteínas: 9,8 g.
- Grasas: 19,9 g.
- Hidratos de carbono: 8,5 g.
- Fibra: 3,4 g.
- Azúcares añadidos: 0 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la crema en un tarro hermético, limpio y seco dentro de la nevera.
Se conserva durante aproximadamente 3 semanas. Si aparece una capa de aceite en la superficie, remueve la crema antes de consumirla.
No introduzcas cucharas húmedas ni utensilios sucios en el tarro. Si detectas olor extraño, moho o un sabor rancio, deséchala.
Cuáles son los beneficios de incluir crema de cacahuate natural a tu dieta
La crema de cacahuate natural —idealmente con cacahuate como único ingrediente o con poca sal— puede aportar varios beneficios si se consume con moderación:
- Aporta grasas insaturadas. Predominan las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, asociadas con mejores niveles de colesterol LDL y salud cardiovascular cuando sustituyen grasas saturadas.
- Suma proteína vegetal. Dos cucharadas suelen aportar alrededor de 7 a 8 gramos de proteína, útil para complementar desayunos o colaciones.
- Da saciedad. La combinación de grasa, proteína y algo de fibra ayuda a mantenerse satisfecho por más tiempo, lo que puede reducir el consumo impulsivo de otros alimentos.
- Contiene fibra y micronutrientes. Aporta vitamina E, magnesio, potasio, niacina y folato, entre otros nutrientes.
- Puede integrarse a una dieta para control de glucosa. Consumirla junto con carbohidratos ricos en fibra, como fruta o pan integral, puede hacer más equilibrada la comida. No sustituye tratamiento médico si hay diabetes.
Hay dos puntos a vigilar: es un alimento energético —dos cucharadas aportan cerca de 190 calorías— y algunas versiones comerciales incluyen azúcar, aceites añadidos o exceso de sodio. Una porción razonable suele ser de 1 a 2 cucharadas.
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Evítala si tienes alergia al cacahuate. Si buscas una opción simple, revisa la etiqueta: cacahuate y, en todo caso, una pequeña cantidad de sal.
Cómo consumir crema de cacahuate para obtener sus beneficios sin exceder las calorías
Para aprovecharla sin exceder calorías, la clave es medir la porción y usarla para sustituir otros alimentos, no como un extra.
- Porción guía: 1 cucharada aporta alrededor de 90 a 100 calorías. Para la mayoría de las personas, 1 a 2 cucharadas al día es una cantidad razonable, según el resto de la dieta y el gasto físico.
- Mídela con cuchara. Evita comer directo del frasco: es fácil duplicar o triplicar la porción sin notarlo.
- Elige crema natural. Busca una lista corta de ingredientes: cacahuate y, de forma opcional, sal. Evita las que añaden azúcar, jarabes o aceites vegetales.
- Combínala con alimentos saciantes: fruta, avena, pan integral, yogur natural o verduras como apio y zanahoria. La fibra ayuda a que una porción pequeña rinda más.
- Úsala como sustituto. Por ejemplo, en lugar de mantequilla, queso crema, aderezos o postres altos en azúcar. Si la agregas a un desayuno que ya es abundante, solo sumará calorías.
- No la mezcles con demasiados extras calóricos. Pan dulce, miel, mermelada azucarada, chocolate o grandes cantidades de granola pueden convertirla en una comida muy energética.
- Ajusta según el objetivo. Si buscas bajar de peso, empieza con 1 cucharada. Si haces ejercicio intenso o necesitas aumentar energía, 2 cucharadas pueden encajar mejor.
Ideas prácticas:
- 1 cucharada sobre manzana o plátano en rebanadas.
- Avena cocida con 1 cucharada de crema de cacahuate y canela.
- Pan integral con crema de cacahuate y fruta, en vez de mermelada.
- Yogur griego natural con fruta y 1 cucharadita o 1 cucharada de crema de cacahuate.
- Licuado con leche o bebida sin azúcar, fruta y 1 cucharada medida, no varias “a ojo”.
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