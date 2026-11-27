Una familia pasea entre adornos luminosos, talleres infantiles y la presencia de Santa Claus durante la temporada decembrina en Jardines de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jardines de México organiza sus Recorridos Navideños del 28 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027, con acceso diurno al parque, jardines iluminados al caer la noche, espectáculo musical, talleres, comida de temporada y actividades para familias, parejas, grupos y visitantes con mascotas.

La venta anticipada marca un costo de $300 pesos por adulto y $150 pesos por niño, de acuerdo con la página oficial de Recorridos Navideños 2026 de Jardines de México.

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El acceso para perros cuesta $80 pesos por mascota y el recinto anuncia precios especiales a partir de la compra de 10 boletos.

La recomendación para quienes planean asistir es revisar con anticipación la fecha disponible y el horario asignado al momento de comprar las entradas.

Recorrido Navideño Jardines de México (Redes Sociales)

Los Recorridos Navideños operan entre el 28 de noviembre y el 10 de enero

La temporada comprende 26 fechas disponibles, según el portal de Jardines de México. Cada boleto incluye el acceso a los jardines durante el día y la experiencia nocturna, cuando se enciende la iluminación especial instalada en los espacios del parque.

Jardines de México informa que opera de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas, para su acceso regular. Durante los Recorridos Navideños, las actividades de la temporada se concentran por la tarde y noche, por lo que los visitantes pueden llegar desde la mañana, recorrer el recinto y permanecer para el programa iluminado.

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La información de la sede indica que el 24 y 31 de diciembre el parque abre de manera regular, aunque esos dos días no se realizan los Recorridos Navideños. Por ello, quienes quieran asistir al espectáculo, los talleres y la iluminación deben evitar esas fechas al seleccionar sus boletos.

El portal oficial permite elegir el día de visita antes de completar la compra. La disponibilidad puede variar conforme se ocupen los lugares, por lo que el público debe confirmar la fecha, el número de asistentes y las condiciones de acceso antes de pagar.

Familias y mascotas participan en talleres, recorridos y encuentros temáticos organizados con motivo de las celebraciones navideñas en el parque Jardines de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boleto incluye jardines iluminados y un show navideño

El eje de la experiencia será el recorrido entre miles de luces, túneles iluminados y espacios preparados para fotografías. Jardines de México anuncia que los visitantes podrán caminar por instalaciones decoradas con motivos de la temporada una vez que caiga la noche.

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El programa contempla un espectáculo musical con Santa Claus y personajes navideños. La producción integra luces, música y bailarines caracterizados como Santa y duendes.

La programación también considera un desfile navideño, convivencias con personajes y un happening. Estos actos se distribuyen dentro de la visita nocturna, por lo que la experiencia no se limita al paso por los senderos decorados.

Los jardines se cubren con nochebuenas y figuras luminosas durante la temporada. Una de las áreas con decoración especial será la del pavo monumental, donde se concentrarán flores, luces y puntos para tomar fotografías.

Una familia camina con su perro por el sendero iluminado de Navidad en Jardines de México, junto a puestos de manualidades y la caseta de Santa Claus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habrá talleres de arreglos, galletas y manualidades

Los Recorridos Navideños incluyen talleres de arreglos navideños impartidos por floricultores, además de actividades para decorar galletas. El programa oficial también anuncia manualidades, dinámicas interactivas y sorpresas para niñas, niños y adultos.

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La sede no detalla en su página el calendario individual de cada taller ni los horarios específicos de todas las dinámicas. El público deberá consultar la fecha elegida durante el proceso de compra o pedir información al área de atención a clientes antes de acudir.

Los talleres permiten sumar actividades de participación a la visita por los jardines. La experiencia está planteada para que los asistentes recorran las instalaciones de día y permanezcan hasta el encendido nocturno, con espacios para fotografías, actividades familiares y espectáculos.

También habrá un mercadito con productos artesanales. El espacio se instalará como parte de la oferta de temporada y permitirá a los visitantes comprar artículos durante la jornada.

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La oferta gastronómica contempla desayunos y cenas tipo buffet con platillos de temporada. El consumo de alimentos no aparece incluido entre los conceptos anunciados en el boleto general.

Quienes planeen permanecer desde la mañana pueden recorrer los jardines antes de las actividades nocturnas y organizar su comida dentro del complejo. Conviene confirmar directamente con Jardines de México la disponibilidad de desayunos, cenas, reservaciones y costos antes de trasladarse a Morelos.

La página de Jardines de México establece que niñas, niños y mascotas deben ingresar acompañados por al menos un adulto. Los visitantes que lleven perro deben adquirir el acceso correspondiente y atender las reglas internas del recinto durante el recorrido.

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Asistentes a los Recorridos Navideños en Jardines de México elaboran centros de mesa con floricultores y decoran galletas en mesas al aire libre durante las actividades de temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegar a Jardines de México desde Ciudad de México

Jardines de México se localiza en Tehuixtla, Morelos, sobre la Autopista México-Acapulco, kilómetro 129. La vía principal para llegar desde Ciudad de México es la carretera de cuota México-Cuernavaca-Acapulco, conocida como Autopista del Sol.

El trayecto se realiza en automóvil con dirección al sur, hacia Cuernavaca y posteriormente hacia la zona de Tequesquitengo y Tehuixtla. Antes de salir, conviene cargar la ubicación del parque en una aplicación de navegación y revisar las condiciones de tránsito, obras, accidentes y tiempo estimado de traslado.

La dirección publicada por la sede es Autopista México-Acapulco Km 129, Tehuixtla, Morelos. Jardines de México también proporciona atención a clientes en el número 55 5068 7420 y mediante el correo contacto@jardinesdemexico.com.mx, según su sitio oficial.

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Para las fechas de mayor afluencia, como fines de semana, vacaciones escolares y los días previos a Navidad, es recomendable salir con tiempo suficiente. El programa nocturno requiere considerar el regreso por carretera después del espectáculo y las actividades de cierre.