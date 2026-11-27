Extradita Colombia a Estados Unidos a un mexicano acusado de lavar dinero para el narcotráfico. @ABDELAESPRIELLA

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La Policía Nacional de Colombia extraditó a Estados Unidos al ciudadano mexicano José María Ruiz Migoya, procesado por lavado de activos y tráfico de drogas, tras un trámite judicial que se extendió desde diciembre de 2025 hasta la entrega efectiva, concretada este jueves.

El caso fue resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que meses antes de la extradición había definido las pruebas admisibles en el proceso y despejado dudas sobre la identidad del reclamado, señaladas por su defensa. Junto a José María fueron extraditados dos sujetos más, uno de origen colombiano y otro de nacionalidad venezolana.

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Cronología del trámite de extradición

El proceso se inició el 16 de diciembre de 2025, cuando la Embajada de Estados Unidos envió la Nota Diplomática n.° 2545 solicitando la detención provisional de Ruiz Migoya con fines de extradición.

Tres días después, el 19 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación decretó la captura del ciudadano mexicano. La orden se hizo efectiva el 8 de enero de 2026, cuando funcionarios de la Policía Nacional lo capturaron en territorio colombiano.

El 2 de marzo de 2026, la Embajada estadounidense formalizó el pedido mediante la Nota Verbal 0259, acompañada de la documentación judicial requerida para sustentar la extradición ante la justicia colombiana.

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Extradita Colombia a Estados Unidos a un mexicano acusado de lavar dinero para el narcotráfico. @DIJINPolicia

Un día después, la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el trámite se regiría por dos convenciones multilaterales vigentes entre ambos países: la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena en 1988, y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Nueva York en el año 2000.

Los cargos ante la corte de Colorado

Ruiz Migoya es procesado ante la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Colorado, en el caso identificado con el radicado 24-cr-177-PAB. La acusación formal en su contra, conocida como indictment, fue dictada el 24 de mayo de 2024.

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El Estado requirente lo reclama por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas ilícitas. Según la documentación judicial allegada por Estados Unidos, el caso incluye como elemento probatorio la entrega de dinero en efectivo a un agente encubierto en Baltimore, hecho que inicialmente generó una inconsistencia en las fechas del expediente.

La Nota Verbal n.° 2545 había ubicado ese episodio el 12 de marzo de 2023, pero el propio Estado requirente reconoció posteriormente que se trató de un error tipográfico: la fecha correcta del hecho es el 21 de marzo de 2023.

Discrepancias de identidad resueltas por la Corte

Durante el trámite, el defensor de Ruiz Migoya solicitó que la Corte aclarara una diferencia en el nombre del requerido. En la documentación colombiana figura como “Josemaría Ruiz Migoya”, mientras que la acusación estadounidense lo identifica como “José María Ruiz-Migoya”.

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La defensa argumentó que el propio expediente extranjero reconocía que la acusación se presentó bajo una denominación distinta al nombre completo y correcto del acusado, lo que a su juicio ameritaba una aclaración formal del Estado requirente.

La Sala de Casación Penal negó esa solicitud. Consideró que la identidad del reclamado estaba plenamente acreditada con la documentación ya incorporada al expediente, entre ella el documento de identidad mexicano, la reseña fotográfica, la tarjeta decadactilar y las actas de notificación de captura, todas firmadas por Ruiz Migoya con el mismo documento de identidad extranjero referido en la nota verbal del pedido de extradición.

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Un error de traducción en uno de los cargos

La defensa también pidió que se aclarara un error detectado en la traducción del segundo cargo contra Ruiz Migoya. La Embajada de Estados Unidos había reconocido en la Nota Verbal 0259 que la traducción inicial citó erróneamente el Título 18, sección 1956, del Código estadounidense.

La disposición correcta, según la aclaración del Estado requirente, corresponde al Título 21, sección 841(a)(1) y (b)(1)(A) de ese mismo ordenamiento.

La Corte consideró innecesario ordenar una prueba adicional sobre el punto. Explicó que su examen no se basa en la traducción de la nota verbal de arresto provisional, sino en la documentación formal de extradición y en el texto del indictment, donde el cargo atribuido a Ruiz Migoya queda identificado con precisión.

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Pruebas negadas y decisión final de la Corte

La Sala de Casación Penal decretó únicamente las pruebas solicitadas por el Ministerio Público: oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, para verificar si existían otros procesos penales en curso o sentencias ejecutoriadas contra Ruiz Migoya en Colombia.

Extradita Colombia a Estados Unidos a un mexicano acusado de lavar dinero para el narcotráfico. Captura de pantalla.

La Corte explicó que esa verificación resultaba necesaria para garantizar el principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, consagrado en el artículo 29 de la Constitución.

En contraste, la Sala negó la totalidad de las solicitudes probatorias presentadas por la defensa del ciudadano mexicano, al considerar que los documentos ya incorporados al expediente permitían resolver los cuestionamientos planteados sobre identidad, fechas y traducción de los cargos, sin necesidad de pruebas adicionales.

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Con esa decisión judicial resuelta, el trámite avanzó hasta la extradición efectiva de Ruiz Migoya, concretada este jueves junto con la entrega de otros dos ciudadanos requeridos por la justicia estadounidense: el exalcalde de Pupiales (Nariño), Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, señalado por vínculos con el Cartel de La Guajira, y el venezolano Alex Alejandro Prado Garrido, procesado por agresión sexual agravada contra una menor de edad.

Anuncio presidencial de las extradiciones

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció las tres extradiciones este jueves 26 de noviembre a través de un video difundido por la Policía Nacional y en sus redes sociales.

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En su pronunciamiento, el mandatario detalló el delito atribuido a cada uno de los extraditados: “Nuestra Policía Nacional hizo efectiva la extradición de tres ciudadanos requeridos por la justicia de Estados Unidos: un colombiano, un mexicano y un venezolano”.

Extradita Colombia a Estados Unidos a un mexicano acusado de lavar dinero para el narcotráfico. @DIJINPolicia

De La Espriella acompañó el anuncio con un mensaje sobre la cooperación judicial entre ambos países. Sostuvo que en Colombia “nadie está por encima de la ley” y que ni los cargos públicos, ni las organizaciones criminales, ni las fronteras serán un escudo frente a la acción de la justicia.

El mandatario agregó que quienes pretendan evadir la justicia “serán perseguidos y puestos a disposición de las autoridades competentes”. El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades estadounidenses, y los tres requeridos viajaron en un vuelo chárter bajo custodia de agentes del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

Los otros dos extraditados en el mismo procedimiento

El segundo extraditado es Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, exalcalde del municipio de Pupiales, en Nariño. Las autoridades estadounidenses lo vinculan con el Cartel de La Guajira, estructura dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Según los expedientes de investigación, a Belalcázar Gaon se le atribuye financiar la organización con recursos provenientes de Cali, en el Valle del Cauca, y coordinar la logística para el transporte de cargamentos de droga.

Extradita Colombia a Estados Unidos a un mexicano acusado de lavar dinero para el narcotráfico. @DIJINPolicia

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, explicó que el exfuncionario “presuntamente aprovechaba su perfil” para desviar la atención de las autoridades mientras operaba como pieza clave del cartel. Deberá responder ante la justicia estadounidense por narcotráfico y concierto para delinquir.

El tercer extraditado, Alex Alejandro Prado Garrido, de nacionalidad venezolana, enfrenta un proceso ajeno al narcotráfico: es requerido por agresión sexual agravada contra una menor de edad.

Los tres quedaron a disposición de las cortes federales de Estados Unidos para enfrentar sus respectivos procesos judiciales.