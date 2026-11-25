Un reportaje de The New York Times publicado este miércoles afirma que Guillermo Zuany mantiene investigaciones en México por presuntos nexos con el narco.

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Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, sería investigado por las autoridades mexicanas por presuntos nexos con el crimen organizado, cuyas ganancias supuestamente canalizó a la campaña de la gobernadora Maru Campos en 2021, reveló The New York Times.

De acuerdo con el periódico estadounidense, que cita a funcionarios mexicanos bajo anonimato y un informe no divulgado del Gabinete de Seguridad al que tuvieron acceso, las indagatorias en contra de Zuany por parte de las autoridades en México habrían sido ampliadas por presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de migrantes y el probable aporte de dinero de cárteles a una campaña política.

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El exfuncionario ya cuenta con órdenes de aprehensión en México derivado de su presunta responsabilidad en el ingreso de agentes de la CIA en operaciones encubiertas en Chihuahua, en un caso en el que también se acusó al exfiscal estatal, César Jáuregui Moreno. Según reveló el periodista Luis Chaparro (y que reiteró este miércoles el diario estadounidense), Guillermo Zuany se encontraría en Estados Unidos bajo la protección de la misma agencia tras huir del país.

Zuany presuntamente protegió a cárteles y acumuló fondos ilícitos para financiar la campaña

Desecha juez declaración de Guillermo Zuany, exfiscal de Operaciones Estratégicas, en audiencia contra César Jáuregui

De acuerdo con el reportaje, escrito por el periodista Steve Fisher, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ya había investigado en el pasado a Zuany por supuestos vínculos con el crimen organizado, según una carta que el propio gobierno mexicano envió a la agencia, aunque el caso no está claro actualmente.

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Tanto los funcionarios mexicanos como el informe consultado por el diario, refieren que Zuany habría establecido presuntos nexos con cárteles locales que actuaban como brazos armados del Cártel de Sinaloa durante su paso por las filas de la policía en Chihuahua.

Antes de las elecciones estatales de 2021, según el texto que citan y los funcionarios consultados, Zuany habría garantizado protección policial a las organizaciones criminales mientras acumulaba dinero ilícito para supuestamente beneficiar la campaña a la gubernatura de Campos.

María Eugenia Campos ha negado haber entregado a su exfiscal y tener conocimiento de la presencia de agentes de la CIA operando en la entidad. (Gobierno del Estado de Chihuahua)

José Luis Martínez, portavoz del gobierno estatal de Chihuahua, -consultado por el diario estadounidense- rechazó los señalamientos sobre la presunta participación del exfuncionario en la campaña de la gobernadora.

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“No existe registro alguno de que haya participado en la campaña de la gobernadora ni de que haya aportado, entregado o canalizado fondos para financiarla. Es falso que la campaña haya recibido fondos de organizaciones criminales”, refirió al diario.

El reportaje también afirma que fuerza de seguridad de Zuany garantizaba que traficantes y los miles de migrantes que trasladaban clandestinamente tuvieran paso libre hacia Estados Unidos a través de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, al presuntamente cobrarles una tarifa a cambio de darles protección.

Además, acusa que los funcionarios consultados y el informe señalan a Zuany de presuntamente haber incautado cargamentos de fentanilo y cocaína con destino a Estados Unidos sin orden judicial, esto supuestamente para venderlos al Cártel de Sinaloa.

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México estaría preparando una ficha roja para lograr su captura

Guillermo Zuany, exfiscal de operaciones en Chihuahua, estaría bajo resguardo de la CIA en EEUU. (Fiscalía de Chihuahua)

The New York Times también reveló que las autoridades mexicanas estarían preparando una ficha roja de Interpol para lograr la captura de Guillermo Zuany, según les refirieron funcionarios mexicanos.

Además, estarían planeando solicitar de manera formal el arresto del exfuncionario, quien se encontraría en Estados Unidos luego de ser ayudado por la CIA para salir de México desde Ecuador, según reportó Chaparro en semanas pasadas.

El caso de Guillermo Zuany comenzó luego del accidente en el que murieron dos agentes estadounidenses, el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, y su escolta, quienes regresaban de un operativo en el localizaron un narcolaboratorio en el municipio de Morelos en el mes de abril.

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Las investigaciones derivaron en la captura del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien enfrenta acusaciones en el estado y a nivel federal por traición a la patria. Actualmente se encuentra recluido en el penal de El Altiplano, en el Estado de México.