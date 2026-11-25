Las tapas de frascos que normalmente van a la basura pueden convertirse en esferas navideñas listas para colgar en el árbol.
El proceso toma menos de una hora, no requiere habilidades especiales y solo necesita tapas de frascos que ya hay en casa más algunos materiales básicos de manualidades.
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La idea funciona con cualquier tapa metálica de frasco de conserva, mermelada o cualquier envase de cocina.
Mientras más grande sea la tapa, más espacio hay para decorar el interior y armar una escena completa.
Qué materiales se necesitan
Para cada esfera hacen falta: una tapa metálica de frasco, papel decorativo o tela navideña, pistola de silicón con barras de repuesto, tijeras, figuritas pequeñas navideñas.
Pequeños arbolitos o muñecos de nieve, algodón o guata para simular nieve, listón o cinta para colgar, y pintura acrílica también se pueden utilizar para personalizar la tapa por fuera.
Las figuritas más pequeñas están disponibles en la sección de decoración navideña de cualquier papelería o tienda de artículos de temporada.
El primer paso es preparar la tapa
Antes de decorar, la tapa debe estar limpia y seca para que el silicón y la pintura adhieran correctamente.
Si tiene óxido o residuos de etiqueta, basta con lijarla ligeramente con lija de agua fina y limpiarla con un trapo húmedo.
Una vez lista, el exterior recibe una mano de pintura acrílica rojo, verde, dorado o del color que se prefiera.
Dos capas finas con tiempo de secado entre una y otra dan un acabado más limpio y festivo a la pieza final.
Así se arma el fondo interior
La tapa va boca arriba y sirve como molde para trazar un círculo sobre el papel decorativo.
Ese círculo recortado se pega dentro con silicón o pegamento blanco y se convierte en el fondo de la escena navideña.
El papel scrapbook con estampado navideño funciona muy bien para este paso porque tiene colores vivos y patrones ya listos.
También sirve tela estampada o incluso una hoja de revista con motivos de temporada.
La nieve y las figuritas le dan vida a la escena
Con el fondo pegado, una capa delgada de algodón en la parte baja del interior imita nieve acumulada.
No hace falta que sea mucha: una cantidad pequeña comprimida en la base es suficiente para lograr el efecto.
Encima de la nieve van las figuritas. Una casita pequeña al centro, un árbol de lado, un muñeco de nieve al frente: la disposición depende del tamaño de la tapa y de los materiales disponibles.
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El silicón caliente o frío las fija en su lugar para que no se muevan ni caigan cuando la esfera esté colgada.
El listón es el detalle que termina la pieza
Con el interior armado, un trozo de listón de unos 10 centímetros doblado en lazo y pegado con silicón en la parte superior de la tapa cumple la función de colgante para el árbol.
Para un acabado más vistoso, un lazo decorativo más grande sobre el listón base, o una ramita de acebo artificial y bolitas pequeñas de colores alrededor del borde exterior, terminan de darle presencia a la pieza.
Se pueden personalizar y hacer en serie
Una vez dominada la técnica, producir varias piezas en poco tiempo es sencillo. Cada tapa admite una paleta de colores distinta: rojo y blanco, verde y dorado, azul y plateado.
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El resultado cambia completamente según el papel, las figuritas y el listón elegidos.
Las esferas funcionan tanto colgadas en el árbol como apoyadas sobre una superficie como adorno de mesa.
También son una buena opción para regalar: hechas en serie, envueltas en papel china y entregadas como detalle navideño hecho a mano.
Para proteger la pieza y darle más durabilidad, una capa de barniz transparente en aerosol sobre toda la superficie, una vez que el silicón esté completamente seco, evita que el papel o la tela del interior se deterioren con el paso de las semanas.
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