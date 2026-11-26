El secretario del Trabajo y Previsión Social Marath Bolaños explicó los lineamientos legales para la entrega del aguinaldo este 2026. Crédito: @marathb

Guardar

Este miércoles, a través de un video que compartió en sus redes sociales, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Marath Bolaños explicó, a los trabajadores, cómo les deben pagar el aguinaldo en este cierre de 2026.

En el video, el funcionario federal detalló que las empresas deben entregar esta prestación en dinero; en consecuencia, no lo pueden reemplazar con vales despensas, productos o mercancías.

PUBLICIDAD

Secretario del Trabajo explica cómo te deben pagar el aguinaldo 2026

Bolaños López brindó una explicación sobre cuáles son las formas permitidas para cubrir esta prestación, al tiempo que llamó a los trabajadores a defender sus derechos en caso de que sus empleadores no cumplan con lo establecido en la ley.

“¿Te pueden pagar el aguinaldo con vales, productos o mercancías? La respuesta es no. Te explico cómo deben pagártelo”, dio el funcionario.

El titular de la STPS destacó que el aguinaldo debe pagarse en moneda de curso legal; no obstante, las empresas pueden recurrir a los depósitos bancarios, tarjetas de débito o transferencias electrónicas, pero la persona debe estár de acuerdo y no debe cubrir comisiones por recibir el dinero.

PUBLICIDAD

El secretario del Trabajo Marath Bolaños explicó todo lo relacionado a la entrega del aguinaldo 2026. Crédito: X/ @elimparcialcom / @marathb

Aguinaldo debe pagarse completo y dentro del plazo legal

Además, sostuvo, que el pago debe realizarse completo y dentro del plazo legal. En caso de dudas o incumplimiento, los trabajadores están en su derecho de solicitar asesoría gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

“El aguinaldo debe entregarse en dinero con moneda de curso legal y tu empleador no puede sustituir esta prestación por despensas, mercancías, fichas o cualquier otro tipo de producto. Pero hay algo muy importante: sí pueden depositarlo en tu cuenta bancaria, tarjeta de débito o mediante transferencia electrónica, siempre y cuando exista tu consentimiento y que no se te cobre por recibirlo. Recuerda, tienes derecho a recibirlo completo y dentro del plazo que establece la ley”, comentó Bolaños.

PUBLICIDAD

Fecha límite para recibir el aguinaldo

Es el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el que establece que el aguinaldo debe entregarse cada año antes del 20 de diciembre, esa es la fecha límite que tienen las empresas para cumplir con esta obligación.

Cabe señalar que este derecho corresponde a trabajadores de base, confianza, planta, sindicalizados, eventuales y personas contratadas por obra o tiempo determinado, entre otros casos contemplados por la legislación laboral.

“Si tienes dudas o no te pagan correctamente, puedes acudir a Profedet para recibir cualquier tipo de asesoría y responder así tus preguntas o dudas. Que no te den otra cosa por lo que corresponde en dinero. El aguinaldo es tu derecho”, concluyó el secretario del Trabajo.

PUBLICIDAD

Una hoja de cálculo del aguinaldo, billetes en pesos mexicanos y una calculadora representan el proceso de pago de esta prestación laboral en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se calcula lo que te corresponde de aguinaldo

Cabe señalar que la cantidad depende del tiempo trabajado durante el año, la ley establece un mínimo de 15 días de sueldo para quienes laboraron los 12 meses completos.

Cuando el salario es fijo, el aguinaldo se calcula con el sueldo diario ordinario. El salario mensual se divide entre 30 y el resultado se multiplica por los 15 días mínimos que establece la ley.

Las personas que trabajaron menos de un año también reciben una parte proporcional. Para obtenerla, los 15 días de aguinaldo se dividen entre los 365 días del año; el resultado se multiplica por los días trabajados y, al final, por el salario diario.

PUBLICIDAD

Empresas pueden recibir sanciones si no entregan esta prestación completa

No se debe olvidar que el aguinaldo es una obligación patronal. En consecuencia, las empresas que no lo entreguen, lo paguen incompleto o incumplan con la fecha límite pueden recibir sanciones económicas.

El artículo 102 de la Ley Federal del Trabajo establece sanciones para los empleadores que incumplen las disposiciones laborales. Las multas van de 50 a cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Funcionarios públicos mexicanos trabajan diligentemente en una oficina gubernamental, inmersos en tareas administrativas con computadoras y documentos que reflejan la gestión diaria del sector público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas trabajadoras cuentan con un plazo de un año para exigir el pago que les corresponde, ya sea porque no recibieron la prestación o porque el monto fue menor al debido. Para cualquier eventualidad, la Profedet brinda orientación y asesoría sin costo en el teléfono 079 y en sus oficinas.

PUBLICIDAD

Dado que ya se acerca el fin de año, el secretario del Trabajo Marath Bolaños explicó cómo te deben pagar el aguinaldo 2026 en tu centro de trabajo.