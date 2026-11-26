La primera tormenta invernal de la temporada entra a México por el noroeste y genera alertas meteorológicas en varios estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 pondrá bajo alerta a amplias zonas de México por lluvias torrenciales, temperaturas bajo cero, rachas de viento y posible nieve o aguanieve en áreas montañosas.

El fenómeno comenzará a organizarse durante las primeras horas del viernes 27 de noviembre sobre el occidente del país. Su avance también dejará precipitaciones en el centro, oriente, sur y sureste, con riesgos de inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y reducción de visibilidad en carreteras.

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La tormenta será consecuencia de una vaguada polar que ingresará el jueves 26 por el noroeste y oeste de México. El sistema combinará aire frío, humedad y vientos fuertes, por lo que afectará de manera distinta a cada región: heladas en las sierras del norte, lluvias extremas en el sur y condiciones para nieve o aguanieve en zonas elevadas.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que Guerrero recibirá las lluvias más intensas durante el paso del sistema. La entidad tendrá acumulados torrenciales tanto el viernes como el sábado.

Guerrero, Michoacán y Oaxaca concentrarán las lluvias de mayor riesgo

El viernes 27, el sur de Michoacán y el oeste y suroeste de Guerrero tendrán lluvias de entre 150 y 250 milímetros. Ese volumen puede provocar deslaves, inundaciones y un aumento del caudal en ríos y arroyos.

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El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en Guerrero y Michoacán con riesgo de deslaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Guerrero, las precipitaciones no terminarán en esa primera jornada. El sábado, la costa, el centro y el este del estado volverán a registrar lluvias torrenciales dentro del mismo rango.

Oaxaca también estará entre las entidades con mayores afectaciones por agua. Durante el sábado se esperan lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el oeste del estado.

Jalisco, Colima y el Estado de México tendrán lluvias intensas el viernes, con acumulados de 75 a 150 milímetros. Las condiciones podrían afectar caminos, zonas urbanas y áreas cercanas a cauces.

La Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato tendrán lluvias fuertes a muy fuertes durante el viernes. Los acumulados previstos para esas entidades oscilarán entre 50 y 75 milímetros.

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Para el sábado, el Estado de México, Morelos y Puebla mantendrán lluvias muy fuertes. La Ciudad de México, Michoacán, Tlaxcala y Veracruz tendrán precipitaciones fuertes, mientras que en Querétaro e Hidalgo se esperan chubascos.

Las imágenes de monitoreo meteorológico difundidas el 25 de noviembre también anticiparon actividad de lluvia en varias regiones antes de la llegada plena de la tormenta. El SMN reportó chubascos y posibles tormentas eléctricas en el occidente, además de lluvias puntuales fuertes en el sur y sureste.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica chubascos y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en estados del noroeste y norte de México. (SMN/CONAGUA)

Las sierras de Chihuahua y Durango tendrán temperaturas de hasta -10 °C

Las temperaturas más bajas se concentrarán en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. En esas áreas se prevén mínimas de entre -10 y -5 °C durante las madrugadas del viernes al domingo.

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Las regiones montañosas de Baja California, Sonora y Coahuila también enfrentarán heladas. En esos puntos, los termómetros podrían ubicarse entre -5 y 0 °C durante las noches del episodio.

El descenso térmico continuará el sábado en áreas elevadas del centro y norte del territorio mexicano. Las sierras de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla podrían registrar mínimas de entre -5 y 0 °C.

Las condiciones de frío estarán asociadas a la entrada de la vaguada polar. El sistema llegará primero al noroeste y oeste, donde se esperan lluvias de hasta 150 milímetros y un descenso brusco de la temperatura.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población tomar precauciones ante el frío. La dependencia recomendó usar varias capas de ropa y cubrir el rostro, la cabeza, las manos y las orejas al salir de casa.

La institución pidió prestar atención especial a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas. Estos grupos pueden enfrentar mayores riesgos ante las bajas temperaturas.

Jalisco, Colima y Michoacán tendrán posible nieve o aguanieve

La posible caída de nieve o aguanieve comenzará en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. El pronóstico contempla estas condiciones desde el jueves por la noche y durante la jornada del viernes.

Durante la noche del viernes, el escenario invernal podría extenderse hacia regiones montañosas del centro y oriente del país. El aviso número 328 del SMN prevé que esa posibilidad permanezca el sábado.

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La presencia de nieve o aguanieve puede complicar la circulación en carreteras de montaña. Las autoridades también prevén lluvia, niebla y temperaturas bajas en distintos tramos, factores que reducen la adherencia de los vehículos al pavimento.

El reporte de la región noreste, incluido en las imágenes meteorológicas, advirtió sobre lluvias aisladas y bancos de niebla en Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. La advertencia abarcó áreas urbanas y caminos.

En el occidente, el monitoreo incluyó chubascos con posibles tormentas eléctricas en regiones de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

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Un reporte del Servicio Meteorológico Nacional detalla el pronóstico de chubascos y rachas de viento para el occidente de México. (SMN/CONAGUA)

El viento aumentará el riesgo en el golfo de Tehuantepec y las costas

El istmo y golfo de Tehuantepec tendrá rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora el viernes. El episodio puede generar afectaciones en zonas costeras y en trayectos expuestos.

La Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla tendrán vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora. Las rachas alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Las imágenes también señalaron un evento de Norte en el golfo de México y la península de Yucatán. En Tamaulipas se esperan rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con oleaje de 2 a 3 metros.

En Campeche y Yucatán, el Norte tendrá velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En Quintana Roo, el oleaje previsto será de 1 a 2 metros.

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El reporte para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco contempló vientos de hasta 100 kilómetros por hora en algunos sectores. Las costas de Veracruz y el golfo de Tehuantepec podrían registrar oleaje de 3 a 4 metros.

Medidas de prevención y recomendaciones ante la temporada de frentes fríos. (Coordinación Nacional de Protección Civil)

Protección Civil recomendó preparar una mochila de emergencia

La CNPC exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y a atender las indicaciones locales. El organismo pidió evitar la difusión de versiones no verificadas durante el paso del sistema invernal.

Para los hogares que utilicen calentadores o chimeneas, la dependencia advirtió sobre la necesidad de ventilación. La recomendación fue: “Asegurarse que cuenten con una ventilación adecuada” para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

La CNPC también pidió apagar cualquier fuente de calor antes de dormir. Esta medida busca reducir riesgos de intoxicación e incendios dentro de las viviendas.

Las personas que deban conducir durante las lluvias deberán mantener las luces encendidas, disminuir la velocidad y conservar una distancia prudente con otros vehículos. La autoridad recomendó no cruzar vados ni corrientes de agua.

Ante encharcamientos, la sugerencia es buscar rutas alternas. Las lluvias previstas pueden elevar el nivel del agua en calles, avenidas, caminos rurales y zonas cercanas a arroyos.

La dependencia aconsejó preparar “una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna y radio portátil”. También pidió limpiar las coladeras cercanas a las viviendas para facilitar el desalojo del agua.

La población podrá seguir los avisos de la CNPC y del SMN mediante las cuentas oficiales @CNPC_MX y @conagua_clima. El seguimiento de los boletines será relevante porque las condiciones pueden cambiar conforme avance el sistema.