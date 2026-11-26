La preparación combina chiles secos, especias y una cocción lenta para lograr su sabor característico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pancita de res es el estómago del bovino, un corte de casquería que se utiliza en distintas regiones de México desde hace generaciones.

Su preparación requiere una limpieza y cocción previas antes de integrarse al caldo final, lo que la distingue de otros cortes de carne.

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Este tipo de preparaciones forma parte de una tradición culinaria que aprovecha por completo al animal, una práctica común en la cocina casera mexicana.

El platillo suele servirse como plato principal en reuniones familiares, especialmente los fines de semana.

La pancita de res se sirve tradicionalmente acompañada de tortillas de maíz calientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pancita de res

La pancita de res se limpia a fondo y se cuece a fuego lento hasta alcanzar una textura suave.

El estómago de res, también conocido como panza, requiere este tiempo de cocción prolongado para ablandar sus fibras.

La técnica principal consiste en preparar un adobo con chiles secos tostados y remojados, que luego se fríe antes de incorporarse al caldo de la carne.

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Este corte requiere cocción prolongada para ablandar sus fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este paso de sofreír la salsa concentra su sabor y le da el característico tono rojizo al guiso.

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 3 a 3 horas y media aproximadamente.

1. Preparación y limpieza (lavado de la pancita, remojo con limón y vinagre, tostado y remojo de chiles): 30 a 40 minutos.

2. Cocción (hervor de la carne, fritura del adobo y sazonado final): 2 horas y media a 3 horas.

El tiempo total de elaboración varía entre 3 y 3 horas y media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1.5 kilos de pancita de res limpia, cortada en trozos 1/2 taza de sal gruesa Jugo de 5 limones 1/2 taza de vinagre blanco 1 cabeza de ajo grande, partida por la mitad 1 cebolla blanca grande 3 hojas de laurel chiles guajillo , desvenados y sin semilla 2 chiles anchos, desvenados y sin semilla 2 chiles cascabel, desvenados y sin semilla 4 dientes de ajo 1/2 cebolla blanca, troceada 1/2 cucharadita de comino 1/2 cucharadita de pimienta negra 2 clavos de olor 1 cucharada de manteca de cerdo o aceite vegetal 1 manojo de epazote fresco Sal al gusto

El sabor del guiso se ajusta con cebolla, limón, orégano y chile al gusto de cada comensal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pancita de res, paso a paso

1. Lava la pancita bajo el chorro de agua fría. Frótala con la sal gruesa y el jugo de limón para eliminar impurezas.

2. Enjuaga y sumerge la carne en agua limpia con el vinagre durante 20 minutos. Este remojo ayuda a reducir el olor característico de la vísceras.

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3. Enjuaga una última vez y pasa la pancita a una olla grande con agua suficiente para cubrirla.

4. Agrega la cabeza de ajo, la cebolla entera y las hojas de laurel. Cocina a fuego medio por 2 horas y media, o 50 minutos en olla de presión.

Los chiles guajillo y ancho son la base del adobo que da color y sabor al caldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Retira el ajo, la cebolla y el laurel del caldo cuando la carne esté suave.

6. Mientras se cuece la carne, tuesta los chiles guajillo, ancho y cascabel en un comal durante 20 segundos por lado. No los dejes dorar demasiado, ya que el chile quemado amarga la salsa.

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7. Remoja los chiles tostados en agua caliente durante 15 minutos hasta que se suavicen.

8. Licúa los chiles hidratados junto con el ajo, la media cebolla, el comino, la pimienta y los clavos. Agrega una taza del caldo de la carne para facilitar la molienda.

9. Cuela la mezcla para obtener una salsa tersa, sin fibras ni semillas.

La manteca de cerdo se utiliza para freír la salsa de chiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Calienta la manteca en una sartén y vierte la salsa colada. Fríe durante 10 minutos moviendo constantemente, hasta que espese y tome un tono rojo intenso.

11. Vierte el adobo frito directamente en la olla con la pancita y su caldo hirviendo.

12. Añade el manojo de epazote entero y deja hervir a fuego bajo durante 30 minutos. Ajusta la sal al final.

13. Sirve la pancita caliente en platos hondos o cazuelas de barro.

El sazonado final del guiso requiere 30 minutos adicionales a fuego bajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 8 a 10 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 290 kcal aproximadamente

Proteínas: 22 gramos

Grasas: 18 gramos

Carbohidratos: 8 gramos

Fibra: 2 gramos

Sodio: 470 miligramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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Colar la salsa de chiles garantiza una textura tersa en el caldo final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La pancita de res guisada se conserva en refrigeración hasta por 3 días, en un recipiente hermético.

Para recalentar, se recomienda hacerlo a fuego lento y agregar un poco de caldo o agua para recuperar la consistencia original.