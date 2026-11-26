La pancita de res es el estómago del bovino, un corte de casquería que se utiliza en distintas regiones de México desde hace generaciones.
Su preparación requiere una limpieza y cocción previas antes de integrarse al caldo final, lo que la distingue de otros cortes de carne.
PUBLICIDAD
Este tipo de preparaciones forma parte de una tradición culinaria que aprovecha por completo al animal, una práctica común en la cocina casera mexicana.
El platillo suele servirse como plato principal en reuniones familiares, especialmente los fines de semana.
Receta de pancita de res
La pancita de res se limpia a fondo y se cuece a fuego lento hasta alcanzar una textura suave.
El estómago de res, también conocido como panza, requiere este tiempo de cocción prolongado para ablandar sus fibras.
La técnica principal consiste en preparar un adobo con chiles secos tostados y remojados, que luego se fríe antes de incorporarse al caldo de la carne.
PUBLICIDAD
Este paso de sofreír la salsa concentra su sabor y le da el característico tono rojizo al guiso.
Tiempo de preparación
El tiempo total de elaboración es de 3 a 3 horas y media aproximadamente.
1. Preparación y limpieza (lavado de la pancita, remojo con limón y vinagre, tostado y remojo de chiles): 30 a 40 minutos.
2. Cocción (hervor de la carne, fritura del adobo y sazonado final): 2 horas y media a 3 horas.
Ingredientes
- 1.5 kilos de pancita de res limpia, cortada en trozos
- 1/2 taza de sal gruesa
- Jugo de 5 limones
- 1/2 taza de vinagre blanco
- 1 cabeza de ajo grande, partida por la mitad
- 1 cebolla blanca grande
- 3 hojas de laurel
- 6 chiles guajillo, desvenados y sin semilla
- 2 chiles anchos, desvenados y sin semilla
- 2 chiles cascabel, desvenados y sin semilla
- 4 dientes de ajo
- 1/2 cebolla blanca, troceada
- 1/2 cucharadita de comino
- 1/2 cucharadita de pimienta negra
- 2 clavos de olor
- 1 cucharada de manteca de cerdo o aceite vegetal
- 1 manojo de epazote fresco
- Sal al gusto
Cómo hacer pancita de res, paso a paso
1. Lava la pancita bajo el chorro de agua fría. Frótala con la sal gruesa y el jugo de limón para eliminar impurezas.
2. Enjuaga y sumerge la carne en agua limpia con el vinagre durante 20 minutos. Este remojo ayuda a reducir el olor característico de la vísceras.
PUBLICIDAD
3. Enjuaga una última vez y pasa la pancita a una olla grande con agua suficiente para cubrirla.
4. Agrega la cabeza de ajo, la cebolla entera y las hojas de laurel. Cocina a fuego medio por 2 horas y media, o 50 minutos en olla de presión.
5. Retira el ajo, la cebolla y el laurel del caldo cuando la carne esté suave.
6. Mientras se cuece la carne, tuesta los chiles guajillo, ancho y cascabel en un comal durante 20 segundos por lado. No los dejes dorar demasiado, ya que el chile quemado amarga la salsa.
PUBLICIDAD
7. Remoja los chiles tostados en agua caliente durante 15 minutos hasta que se suavicen.
8. Licúa los chiles hidratados junto con el ajo, la media cebolla, el comino, la pimienta y los clavos. Agrega una taza del caldo de la carne para facilitar la molienda.
9. Cuela la mezcla para obtener una salsa tersa, sin fibras ni semillas.
10. Calienta la manteca en una sartén y vierte la salsa colada. Fríe durante 10 minutos moviendo constantemente, hasta que espese y tome un tono rojo intenso.
11. Vierte el adobo frito directamente en la olla con la pancita y su caldo hirviendo.
12. Añade el manojo de epazote entero y deja hervir a fuego bajo durante 30 minutos. Ajusta la sal al final.
13. Sirve la pancita caliente en platos hondos o cazuelas de barro.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 8 a 10 personas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290 kcal aproximadamente
- Proteínas: 22 gramos
- Grasas: 18 gramos
- Carbohidratos: 8 gramos
- Fibra: 2 gramos
- Sodio: 470 miligramos
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La pancita de res guisada se conserva en refrigeración hasta por 3 días, en un recipiente hermético.
Para recalentar, se recomienda hacerlo a fuego lento y agregar un poco de caldo o agua para recuperar la consistencia original.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD