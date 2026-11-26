Inés Gómez Mont llega a Madrid tras su deportación de Estados Unidos pese a las tres órdenes de aprehensión vigentes en México. (Infobae México)

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Inés Gómez Mont habría llegado a Madrid el pasado 24 de noviembre sin ser detenida, luego de que Estados Unidos la deportara a España en lugar de entregarla a México, donde enfrenta tres órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió este jueves que el gobierno de Pedro Sánchez aplique el tratado bilateral de extradición, pero la doble nacionalidad española de la exconductora abre una vía legal para que España se niegue a enviarla.

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La Fiscalía General de la República acusa a Inés Gómez Mont y a su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, de haber desviado cerca de 2.950 millones de pesos a través de contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para centros penitenciarios federales durante 2016. La investigación incluye también señalamientos por omisiones en declaraciones fiscales de 2014 y 2016.

Interpol retiró la alerta roja en septiembre de 2026 y rechazó una nueva solicitud mexicana

La Fiscalía General de la República acusa a la exconductora y a Víctor Manuel Álvarez Puga del presunto desvío de casi $2,950 millones de pesos.

Uno de los quiebres del caso ocurrió antes de que Inés Gómez Mont pisara suelo europeo. Interpol eliminó de sus registros la notificación roja solicitada por México en septiembre de 2026 y luego rechazó una nueva solicitud para reemitirla. Esa baja dejó a la exconductora sin impedimento internacional para moverse libremente entre países.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos había detenido a Inés Gómez Mont el 30 de octubre de 2026 en Florida. México había solicitado su detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025. Un juez federal de Florida certificó que Inés Gómez Mont había ingresado a Estados Unidos con pasaporte español y que era procedente su salida voluntaria hacia ese país. Las autoridades estadounidenses confirmaron que la exconductora pidió ser enviada a Madrid.

Claudia Sheinbaum acusa a Víctor Manuel Álvarez Puga de lavar dinero con facturas falsas

La presidenta Claudia Sheinbaum solicita la entrega de la acusada y anuncia quejas diplomáticas contra Washington y la Interpol. (Red social X)

“Pedirle al Gobierno español y a la Justicia española que aplique el tratado de extradición porque es muy relevante por la impunidad que representa”, declaró Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 26 de noviembre en Palacio Nacional.

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Claudia Sheinbaum acusó a Inés Gómez Mont y a Víctor Manuel Álvarez Puga de haber operado un esquema de empresas que emitían facturas falsas para facilitar la evasión de impuestos y el movimiento de fondos de origen ilícito. Anunció además que México enviará una nota diplomática de protesta a Washington y una queja formal ante Interpol por la eliminación de la alerta roja.

Claudia Sheinbaum descartó que México vaya a reconsiderar solicitudes de extradición de Washington para narcotraficantes capturados en territorio mexicano. Señaló que esos casos se analizarán uno por uno por razones de seguridad nacional. Al cierre de esta edición, el gobierno de Pedro Sánchez no había respondido la solicitud mexicana.

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El artículo 7 del tratado bilateral faculta a España a negarse a extraditar a sus propios nacionales

Interpol retiró la notificación roja contra Inés Gómez Mont en septiembre de 2026 y rechazó reactivar la búsqueda internacional. (Especial)

El Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España, vigente desde 1980, establece en su artículo 7 que ambos países pueden negarse a entregar a sus propios ciudadanos. El artículo 3 de la Ley de Extradición Pasiva española refuerza esa facultad.

España tiene la potestad —aunque no la obligación— de rechazar la entrega de Inés Gómez Mont por su nacionalidad española. La decisión recaerá primero en el poder judicial español y, en última instancia, en el ejecutivo. El tratado exige además que los delitos reclamados estén sancionados en ambos países con penas máximas superiores a un año de prisión.

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Si España decide no extraditar a Inés Gómez Mont en virtud de su nacionalidad, el mismo tratado la obliga a remitir el expediente a sus propias autoridades judiciales para que determinen si abren una investigación penal en territorio español.

La Fiscalía General de la República presentó la solicitud formal ante España el 25 de noviembre

El tratado bilateral faculta a España a rechazar la extradición debido a la doble nacionalidad de la exconductora. (FGR)

La Fiscalía General de la República confirmó el 25 de noviembre la presentación formal de la solicitud de extradición ante las autoridades españolas, con fundamento en el tratado bilateral vigente. Inés Gómez Mont permanece en Madrid sin arresto domiciliario ni ninguna medida cautelar aplicada.

En caso de que España autorice la extradición, se aplicará la regla de especialidad: México solo podrá juzgar a Inés Gómez Mont por los delitos específicos incluidos en la solicitud, sin posibilidad de ampliar los cargos durante el proceso. Las tres órdenes de aprehensión vigentes contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga fueron emitidas en 2021.

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