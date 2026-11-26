El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo el foro "La Representación Proporcional en México: Perspectivas y dilemas", en donde participaron exconsejeros como José Woldenberg. Crédito: X/ @FCN_mx

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En el inicio del foro “La representación proporcional en México, Perspectivas y dilemas”, exconsejeros, consejeros y funcionarios electorales discutieron lo que se avecina con la distribución de las diputaciones plurinominales tras conocer los resultados de las elecciones de 2027.

Uno de los oradores fue el exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) José Woldenberg, quien advirtió que entre votos y escaños debe existir cierta armonía, de no existir, todo el sistema democrático va a derrumbarse.

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Exconsejeros, consejeros y funcionarios advierten sobre el derrumbe del sistema democrático

Durante el foro, exconsejeros, consejeros y funcionarios electorales confrontaron ideas sobre la distribución de diputaciones plurinominales rumbo a la elección intermedia del 2027.

Ante esta situación, los exconsejeros Woldenberg y Jacqueline Peschard solicitaron al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) apartarse de la literalidad de la Constitución. Sostuvieron que el espíritu del legislador buscaba garantizar que ningún partido o bloque quedara sobrerrepresentado en la Cámara de Diputados.

El expresidente del IFE José Woldenberg habló sobre los riesgos de la sobrerrepresentación en el Congreso. Crédito: Captura de Video

En consecuencia, insistieron, debe fijarse el límite del 8 por ciento por coalición, no por partido.

“Espero una representación más o menos armónica, es decir, que entre votos y escaños exista una cierta armonía, de no existir, todo el sistema democrático puede, incluso, derrumbarse.

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“No tenemos la representación proporcional pura, cierto, es un sistema mixto, pero es un sistema mixto en donde dice la Constitución que hay un tope. ¿Para qué? Para no alterar la correlación que debe haber entre votos y escaños”, dijo Woldenberg.

Woldenberg recomienda a los consejeros electorales “leer” las iniciativas

Por lo anterior, José Woldenberg recomendó a los consejeros “leer” las iniciativas que, insistió, se han ido distorsionando hasta llegar al desastre de 2024, cuando los partidos que integran la alianza oficialista obtuvieron el 75 por ciento de la Cámara Baja, aunque hayan conseguido el 54 por ciento de los votos .

“No es cierto que gobernabilidad y mayoría absoluta estén atados. Hay una manera de construir la gobernabilidad sin ofender a la representatividad”, agregó Woldenberg, quien regresó al a la sede del INE después de 10 años.

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En medio de esta discusión, los exconsejeros llegaron a la conclusión de que la pluralidad obliga a ponerse de acuerdo y buscar consensos por el bien del país.

Consejeros del INE participaron en foro respecto a la sobrerrepresentación. Crédito: @BlancaYCG

INE alista aprobación de criterios para distribución de diputaciones plurinominales en 2027

No se debe olvidar que el próximo lunes, el Consejo General del INE aprobará los criterios para la distribución de diputaciones plurinominales en el 2027, pero lo que más ha generado reacciones –incluyendo la de la exconsejera Jaqueline Peschard–, es que mantienen la fórmula para que la sobrerrepresentación se mida por partido, no por coalición.

“¿Cómo pueden leer (el Consejo General)? literalmente o pueden leer de manera funcional y sistemática?

“El problema es que una sola coalición está reformando la Constitución cuando la Constitución misma establece que debe ser por un consenso de las fuerzas políticas”, declaró Jacqueline Peschard al exigir al árbitro electoral asumir su responsabilidad y no dejarlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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Consejero del INE da su visto bueno al reparto de “pluris”

El consejero Uuc-Kib Espadas discrepó de quienes proponen contabilizar las diputaciones de mayoría relativa al partido que por sí solo gane el distrito electoral.

Esa fórmula, afirmó, terminaría con la afiliación efectiva que se impuso en el año 2021.

“Otra vez estas interpretaciones legales parten fundamentalmente de ignorar la realidad, es decir, justo lo que revertimos en el 21 al establecer el criterio de afiliación efectiva.

“Aquí la afiliación efectiva dejaría de ser efectiva, no me importa materialmente a qué partido pertenezca el electo, yo se lo voy a contabilizar al que a mí me parezca de acuerdo con mis criterios”, comentó Espadas.

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Consejeros del INE exponen sus puntos de vista respecto a la sobrerrepresentación. Crédito: Captura de Video

Pese a que aseguró que no daría el sentido de su voto el próximo lunes en la definición de criterios, Espadas dejó entrever que votará a favor, algo que no sorprende, porque lo hizo hace dos años.

“Estoy convencido de que el respeto a la Constitución y a la representación nacional es fundamental y no se puede lograr esto sin reformar la Constitución”, sostuvo.

Dado que es un tema de la mayor relevancia de cara a la jornada electoral de 2027, exconsejeros y funcionarios electorales advirtieron sobre el derrumbe democrático por la sobrerrepresentación.