La oposición ha acusado a Morena y sus aliados de aprovechar la mayoría calificada para aprobar reformas "que perjudican" a México, incluso, en temas como la titularidad en el INE. (Crédito: Senado de la República)

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El tema de los plurinominales en el Congreso de la Unión sigue generando disputa entre Morena y los partidos de oposición, luego de que Ignacio Mier y Arturo Ávila lanzaran un reto al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para impulsar una reforma electoral “profunda” que elimine dichas diputaciones y modifique las reglas de sobrerrepresentación.

Las propuestas de ambos legisladores de Morena llegan en medio de las críticas de la oposición por la distribución de las curules en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, debido al peso que tiene el partido oficialista junto con sus aliados.

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Mientras los opositores cuestionan que la composición del Congreso no refleje proporcionalmente los votos obtenidos en las urnas, los morenistas plantean cambiar de fondo el sistema de representación política.

Ignacio Mier reta al PAN, PRI y MC a eliminar los plurinominales

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, llamó a los dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) a dejar de lado sus diferencias y respaldar una reforma política que elimine tanto las diputaciones plurinominales como la cláusula del 8% de sobrerrepresentación.

El senador sostuvo que los partidos de oposición han sido beneficiarios de las reglas electorales vigentes desde la elección de 1997, por lo que consideró contradictorio que ahora cuestionen los mecanismos de integración del Congreso.

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El legislador recordó que Morena ya había planteado retirar el límite del 8% en propuestas anteriores, pero aseguró que estas iniciativas fueron frenadas en 2022 y 2023. Por ello, insistió en que el debate debe ir más allá de modificar un porcentaje y convertirse en una transformación completa del sistema electoral.

Ignacio Mier y Arturo Ávila retan al PAN, PRI y MC a presentar reforma “profunda” para “pluris”. (Fotos: RS/Cámara de Diputados)

“Si no hay 8%, no debe de haber plurinominales”, sostuvo el legislador, al defender que ambos mecanismos deben discutirse de manera conjunta y no como cambios aislados que beneficien a determinados partidos.

Arturo Ávila propone desaparecer los 200 diputados plurinominales y reducir recursos

Por su parte, Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que prepara una iniciativa de reforma constitucional para eliminar por completo las 200 diputaciones plurinominales.

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El legislador explicó que la propuesta fue comentada con Ricardo Monreal, coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, y que buscará presentarla junto con un grupo de diputados de su bancada. La intención es abrir la discusión legislativa y llevar el eventual cambio a las elecciones de 2030, ya que no tendría efectos en el proceso electoral de 2027.

Ávila defendió un modelo en el que las 300 diputaciones restantes se definan mediante elecciones de mayoría relativa, es decir, que cada legislador obtenga directamente una curul al ganar en su distrito electoral.

Entre los argumentos que presentó para respaldar su iniciativa destacan:

Eliminar 200 diputaciones plurinominales: desaparecería la vía de acceso a San Lázaro mediante listas de representación proporcional.

Reducir el gasto legislativo: Ávila calculó que la medida permitiría ahorrar hasta 40% de los recursos destinados a la Cámara de Diputados.

Vincular las curules con el voto directo: los aspirantes tendrían que competir por el respaldo de los electores en sus respectivos distritos.

Modificar la representación partidista: la cantidad de diputados dependería principalmente de los triunfos obtenidos en las elecciones distritales.

El vocero morenista también lanzó el reto a Ricardo Anaya, Jorge Romero, Alejandro Moreno y Jorge Álvarez Máynez para que expresen si respaldarían la desaparición de los plurinominales, al considerar que la oposición ha cuestionado el actual reparto de diputaciones, pero no propone eliminar el mecanismo del que también se ha beneficiado.

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El debate por la sobrerrepresentación en el Congreso ha llegado en pleno inicio del Proceso Electoral. (Cámara de Diputados)

¿Qué son los plurinominales y por qué genera disgusto la sobrerrepresentación?

Las diputaciones plurinominales son escaños que se asignan mediante el principio de representación proporcional. A diferencia de las diputaciones de mayoría relativa, cuyos candidatos ganan directamente una elección en un distrito, estas curules se distribuyen entre los partidos de acuerdo con los votos que obtuvieron y las reglas electorales.

Actualmente, la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores: 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Este segundo mecanismo busca que las fuerzas políticas tengan presencia legislativa de acuerdo con su respaldo en las urnas, incluso cuando no ganan suficientes distritos para obtener curules.

El problema de la sobrerrepresentación surge cuando un partido o coalición consigue un porcentaje de diputaciones superior al porcentaje de votos que recibió. En México, la Constitución establece un límite general de ocho puntos porcentuales entre la votación nacional emitida y el porcentaje de representación de cada partido en la Cámara de Diputados, con excepciones vinculadas a los triunfos obtenidos en distritos uninominales.

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La discusión se intensificó tras las elecciones de 2024, cuando la distribución de las curules permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría calificada en San Lázaro, pese a que su porcentaje de votos fue menor que su porcentaje de escaños. La oposición cuestionó que esta diferencia les diera una fuerza legislativa superior a la que, a su juicio, correspondía a su respaldo electoral.

En ese contexto, Ricardo Anaya ha insistido en que el Instituto Nacional Electoral debe frenar lo que considera una sobrerrepresentación de Morena y sus aliados, mientras Jorge Álvarez Máynez también ha cuestionado la forma en que se distribuyeron las diputaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha defendido los criterios constitucionales aplicados.

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