Julián Gil respondió a las declaraciones de Marjorie de Sousa y aseguró que un tribunal familiar de la Ciudad de México le descuenta puntualmente la pensión de su hijo. (IG: juliangil)

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El actor Julián Gil desmintió a Marjorie de Sousa sobre el presunto incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia de su hijo Matías.

El actor sostuvo ante medios de comunicación que los depósitos se descuentan de forma automática de sus ingresos mediante una orden ejecutada por un juzgado familiar en la Ciudad de México.

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El litigio entre ambos intérpretes comenzó en 2017, cuando la actriz venezolana solicitó una pensión inicial superior a 300 mil pesos mensuales, equivalente en ese momento a más de 15 mil dólares.

La cantidad detonó un juicio civil en el que el demandado acreditó incapacidad económica para cubrir la cifra requerida.

De acuerdo con el Código Civil y el Código Penal para el Distrito Federal, el incumplimiento deliberado de las obligaciones de asistencia familiar amerita sanciones penales que contemplan penas de prisión de tres meses a cinco años.

Gil expuso esta disposición legal para desestimar las declaraciones de su expareja, quien aseguró días antes que no recibe respaldo económico desde hace años.

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La respuesta del actor ante los señalamientos de su expareja

Marjorie de Sousa ofreció una entrevista a reporteros en la capital del país en la que afirmó asumir los gastos de su hijo en solitario. La actriz señaló que no percibe transferencias monetarias para la manutención del menor y se definió ante las cámaras como una madre proveedora exclusiva.

Julián Gil contradijo esta versión en declaraciones, el actor argumentó que cualquier omisión en el pago lo habría conducido a un arresto formal: “Si ella no recibiera dinero yo estaría preso, yo y cualquier padre, porque a mí me lo estipuló un tribunal”.

El actor explicó que la controversia económica se originó por la negativa de las autoridades judiciales a conceder la cifra solicitada en la demanda inicial.

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Según expuso, las deducciones actuales corresponden a los porcentajes ordenados por la autoridad y se aplican directamente sobre sus contratos laborales.

El actor argumentó que el Código Penal contempla penas de hasta cinco años de prisión por incumplimiento de obligaciones alimentarias, marco legal con el que desmintió adeudos con la actriz venezolana. (@marjodsousa @juliangil)

De los 300 mil pesos a los descuentos por nómina en los tribunales

La demanda por pensión alimenticia se radicó en los juzgados familiares de la capital del país poco después del nacimiento del menor. Durante el procedimiento, la representación legal de De Sousa presentó un presupuesto que incluyó gastos de personal doméstico, chofer y mantenimiento del hogar por más de 300 mil pesos.

Gil promovió recursos de apelación al considerar que el requerimiento rebasó sus percepciones mensuales comprobables. Los jueces de lo familiar fijaron un porcentaje sobre sus ingresos profesionales en empresas de televisión en México, ordenando la retención judicial antes de que los fondos lleguen a sus cuentas bancarias personales.

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La legislación procesal establece que las empresas empleadoras fungen como retenedoras forzosas de estos recursos. Las retenciones se transfieren periódicamente al Poder Judicial de la Ciudad de México o a cuentas bancarias intervenidas para salvaguardar el interés superior de la infancia.

En 2017, la defensa de Marjorie de Sousa solicitó una manutención superior a los 300 mil pesos mensuales, demanda que derivó en un esquema de retención directa sobre los contratos del intérprete. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El Registro de Deudores y las restricciones de viaje que descartan un adeudo legal

En el marco legal mexicano y de la Ciudad de México, el incumplimiento de más de 90 días en pensiones coloca automáticamente al infractor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Esta inscripción judicial cancela de forma inmediata trámites oficiales como la emisión o renovación de pasaporte y licencias, además de emitir alertas migratorias para impedir la salida del país.

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Gil argumentó ante los medios que la vigencia de sus contratos internacionales y sus constantes traslados entre Miami, México y el extranjero demuestran la inexistencia de un requerimiento judicial por mora.

El actor subrayó que una falta formal ante los juzgados de lo familiar habría derivado en alertas de viaje o en su presentación forzosa ante un juez penal.

La inscripción en este padrón civil también bloquea el acceso a créditos bancarios y la venta de bienes inmuebles registrados ante el Registro Público de la Propiedad. El actor no cuenta con ninguna medida cautelar activa en el sistema judicial que limite su movilidad o su actividad laboral.

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La legislación de la Ciudad de México contempla alertas migratorias y el bloqueo del pasaporte para deudores alimentarios morosos, candados que Gil argumentó no tener activos Credito:cuartoscuro

Las visitas supervisadas en juzgados y la pérdida de patria potestad en 2020

El pleito económico corrió en paralelo con la disputa por el régimen de convivencias familiares. Entre 2017 y 2019, un juez ordenó encuentros de una hora por semana bajo la supervisión de trabajadores sociales y psicólogos en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada de la Ciudad de México, esquema que derivó en quejas públicas del actor por las condiciones del recinto.

En octubre de 2020, un tribunal familiar de la capital retiró la patria potestad a Julián Gil y concedió la custodia exclusiva a Marjorie de Sousa.

Pese a que el fallo canceló de forma permanente los derechos de convivencia presencial del padre, los códigos civiles de México estipulan que la pérdida de derechos parentales nunca extingue la obligación económica de transferir alimentos.

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El fallo dejó a la actriz como única tutora legal para decidir sobre la educación, salud y residencia del menor dentro o fuera del país. Desde esa resolución, el actor no mantiene contacto presencial con su hijo y su vínculo quedó limitado exclusivamente al cumplimiento del esquema financiero decretado por los juzgados.

Entre 2017 y 2019, ambos actores acudieron a los juzgados familiares de la Ciudad de México para convivencias de una hora supervisadas por peritos, antes de la resolución que retiró la patria potestad al actor en 2020. (Instagram: @juliangil // @marjoriedsousa)

Los fondos acumulados en juzgados y la mayoría de edad del menor

En sus declaraciones públicas, Gil sostuvo que el capital retenido permanece a disposición de la demandante en las instituciones facultadas.

El actor atribuyó la falta de cobro a una decisión personal de la actriz: “El dinero a mí se me quita y el dinero está ahí. Si no lo va y lo busca pues ya es un problema de ella”.

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Pese a perder la patria potestad del menor en 2020, Gil aseguró que las transferencias ordenadas por el juez permanecerán depositadas en el Poder Judicial hasta que su hijo cumpla 18 años. (Foto: Instagram)

El demandado detalló que los depósitos continuarán acumulándose en sede judicial si no son reclamados por la tutora legal. Estos recursos quedarán resguardados para que Matías disponga de ellos al cumplir los 18 años: “En cualquier momento puede ir y su dinero va a estar ahí”.

Hasta el momento, Marjorie de Sousa no ha presentado comprobantes judiciales de adeudo ante los tribunales capitalinos ni ha emitido una respuesta formal a las declaraciones del actor, mientras ambos continúan con sus agendas de grabación en producciones televisivas entre México y Estados Unidos.