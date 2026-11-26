El momento exacto en el que Alejandro Fernández confunde a Querétaro con la Feria de Texcoco y recibe los abucheos del público antes de disculparse en el redondel. Redes Sociales

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El cantante Alejandro Fernández protagonizó un momento bochornoso en el Palenque de Querétaro al nombrar por error a la Feria de Texcoco en pleno concierto.

El tropiezo frente a miles de asistentes expuso los descuidos habituales de los intérpretes de música ranchera durante la temporada de presentaciones de fin de año en el centro del país.

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Las entradas para la presentación registraron precios oficiales de entre 1,000 pesos y 4,500 pesos por persona en taquilla. El palenque agotó la totalidad de los lugares disponibles para la fecha estelar dentro de la cartelera de la feria queretana.

El incidente quedó registrado en grabaciones de video que los propios asistentes difundieron en redes sociales. En cuestión de horas, el fragmento acumuló cientos de miles de reproducciones en plataformas digitales tras exhibir la inmediata rechifla del público local.

Alejandro Fernández protagonizó un momento bochornoso en el Palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 al confundir el recinto con Texcoco ante más de 5 mil asistentes. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El desliz en el escenario queretano detonó los silbidos del público

El concierto se desarrolló con normalidad en las instalaciones del recinto ganadero de la capital queretana. Con el acompañamiento de mariachi y músicos en vivo, el cantante interpretó los temas principales de su repertorio ante un lleno total.

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En una pausa entre canciones, el intérprete tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes y agradecer el recibimiento de la gente. Sin embargo, la mención de una sede distinta alteró el ambiente de la velada: “Un placer volver a estar aquí con todos ustedes, en esta plaza tan importante como la Feria de Texcoco”.

La respuesta de los asistentes fue instantánea con silbidos, reclamos y abucheos generalizados en las gradas. El público coreó el nombre de Querétaro para hacerle notar la equivocación geográfica cometida a mitad del espectáculo.

El palenque queretano registró lleno absoluto antes de que la equivocación geográfica desatara la rechifla de los asistentes. (Foto AP/Fernando Llano)

La reacción del cantante ante el reclamo de los asistentes

Al advertir la rechifla de los espectadores, el cantante interrumpió sus palabras y llevó ambas manos hacia su rostro en señal de vergüenza. La expresión generó risas entre los integrantes de su mariachi, situados a escasos metros en el centro del escenario.

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El cantante rectificó de forma inmediata ante el micrófono con una breve exclamación: “¡Perdón!”. Con ese gesto y una sonrisa, admitió el error cometido frente a la multitud que continuó reprochando la mención mexiquense durante varios segundos.

Tras la disculpa pública, los reclamos cesaron y el público retomó los aplausos hacia el intérprete. La presentación continuó sin mayores contratiempos durante más de dos horas de música ranchera y baladas pop.

Tras escuchar los abucheos de las gradas, el intérprete se cubrió el rostro con las manos y ofreció una disculpa inmediata entre risas para reanudar su repertorio de más de dos horas. (Cortesía: Alejandro Fernández).

De las náuseas en Puebla a la caída en León: el historial de tropiezos de ‘El Potrillo’

El error en Querétaro se sumó a una lista de momentos incómodos que el cantante acumuló a lo largo de su carrera en distintos palenques del país.

En mayo de 2017, durante la Feria de Puebla, Fernández protagonizó un video viral tras recibir un trago de tequila que le ofreció un asistente del público, bebida que le provocó náuseas inmediatas y lo obligó a pausar su interpretación para salir unos minutos del escenario.

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Dos años después, en febrero de 2019, el intérprete sufrió una aparatosa caída en el palenque de la Feria de León, en Guanajuato. Mientras cantaba ante miles de fanáticos, intentó sentarse sobre una de las bocinas del suelo, perdió el equilibrio y terminó recostado en la arena, un momento del que él mismo se burló al día siguiente en sus redes sociales.

En 2019 el intérprete sufrió una aparatosa caída en el palenque de la Feria de León, en Guanajuato. (Captura de Video en Facebook)

En noviembre de 2025, una presentación previa en el mismo palenque de Querétaro despertó comentarios en redes por videos donde se le observó desorientado en el escenario.

Aunque en diversas ocasiones sus seguidores cuestionaron si estos episodios se relacionan con el consumo de bebidas durante los palenques, el artista defendió que el ambiente de estas fiestas tradicionales fomenta una convivencia directa y relajada con la audiencia.

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El error en Querétaro se sumó a una lista de momentos incómodos que el cantante acumuló a lo largo de su carrera en distintos palenques del país. REUTERS/Mario Anzuoni

Las giras continuas provocan confusiones en las ferias del país

Los descuidos de este tipo representan una constante entre las figuras que encabezan las carteleras de ferias tradicionales en México. En el último trimestre del año, las agrupaciones y solistas acumulan hasta cuatro presentaciones por semana en distintos estados del centro y el Bajío.

El itinerario de las giras suele cruzar plazas con recintos circulares muy parecidos entre sí, como las ferias de León, Aguascalientes, Texcoco y Querétaro. La repetición de formatos y el cansancio por los traslados en carretera derivan con frecuencia en confusiones al momento de interactuar con el público.

Artistas de música pop y regional mexicano vivieron situaciones similares en escenarios masivos al cambiar los nombres de las ciudades sedes. En el caso de Texcoco, la plaza representa uno de los recintos donde la dinastía Fernández mantiene presentaciones anuales fijas en el Edomex.

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(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El desliz sobre el escenario no frenó la respuesta en taquillas para los organizadores: con localidades agotadas que alcanzaron los 4,500 pesos por boleto, Querétaro ratificó su estatus como una de las plazas más rentables para la música en vivo en el país, mientras el equipo de trabajo del cantante afina la logística de viaje para evitar nuevas confusiones de sede en sus próximas fechas.

Pese al momento bochornoso, Alejandro Fernández mantiene programadas presentaciones adicionales en palenques y arenas de la República antes de concluir su agenda de conciertos en diciembre.

En paralelo, la administración de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 continúa con su cartelera nocturna hasta el próximo 14 de diciembre, con fechas estelares de agrupaciones que enfrentan el mismo ritmo de viajes continuos por el Bajío.

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