Elementos de las fuerzas armadas custodian a El Chapo Isidro tras su detención en el municipio de Guasave, Sinaloa. (X: DSefensa de México)

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Un juez federal desechó el amparo promovido a favor de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, con el que buscaba frenar una supuesta orden de expulsión hacia Estados Unidos. La resolución se debió a un defecto formal: el documento carecía de firma autógrafa o electrónica del quejoso.

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca, resolvió desechar de plano la demanda de amparo indirecto tramitada en favor de Meza Flores. El expediente, registrado con el número 1395/2026, se había presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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Por qué el juez rechazó el amparo

Al revisar el escrito inicial, Jorge Adrián Cruz Flores, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó que se actualizó una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. El órgano jurisdiccional asentó que la demanda carecía de la firma electrónica o autógrafa del quejoso directo, un requisito indispensable para acreditar la manifestación de voluntad de instar la acción constitucional.

Esa exigencia responde al principio de instancia de parte agraviada, según el cual solo la persona directamente afectada por un acto de autoridad puede activar la protección de la justicia federal mediante su firma. Sin ese elemento, el juzgado consideró que no podía darse trámite al amparo.

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(X @Defensamx1)

El juez agregó un punto adicional sobre la situación de Meza Flores. Precisó que el procesado no está imposibilitado para firmar de propia mano, y que su reclusión en el Penal del Altiplano no constituye un obstáculo físico ni jurídico para suscribir la demanda.

La demanda de amparo indirecto estaba dirigida contra una supuesta orden de expulsión y destierro del territorio nacional hacia Estados Unidos. Ese tipo de medida ya fue aplicada por el gobierno de México en el caso de otros narcotraficantes, como Rafael Caro Quintero.

El escrito buscaba que la justicia federal revisara la legalidad de ese presunto traslado antes de que se concretara. Al desecharse por motivos de forma, el fondo del planteamiento quedó sin resolver.

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El alcance real de la decisión judicial

El desechamiento del amparo no representa una autorización judicial para la entrega inmediata de Meza Flores a Estados Unidos. La resolución se limitó a una cuestión de forma y no entró al análisis sobre la legalidad de una posible extradición.

El juez no determinó si existe o no una orden real para enviar al detenido al país vecino. Tampoco se evaluó en esta instancia la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a este caso.

En términos prácticos, la decisión judicial cierra únicamente la vía intentada a través de ese escrito en particular, sin pronunciarse sobre el fondo del reclamo planteado por la defensa.

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El trámite de notificación al detenido

Por las consideraciones expuestas, el tribunal desechó de plano la solicitud promovida en favor de Meza Flores. El juzgado comisionó al actuario adscrito para notificar de manera personal la resolución correspondiente al procesado.

A “El Chapo Isidro” le faltó una firma en el expediente y juez niega amparo contra su extradición a EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa notificación deberá realizarse dentro del centro penitenciario del Altiplano, donde se encuentra recluido Meza Flores. Con ese acto procesal, el juzgado da por concluida esta etapa específica del proceso vinculado con el escrito presentado.

La resolución fue dada a conocer a través del Órgano de Administración Judicial, instancia que informó sobre el trámite de la solicitud de amparo presentada en favor del líder señalado como integrante del Cártel de Guasave.

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Cómo fue la captura de “El Chapo Isidro” en Sinaloa

Fausto Isidro Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre durante la Operación Centella, un operativo militar ejecutado en el municipio de Guasave, Sinaloa. Así lo informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, en la conferencia matutina del lunes 23 de noviembre.

Las imágenes muestran la inspección del interior de la vivienda con linternas, la localización de personas en una habitación y el posterior traslado de los detenidos bajo custodia militar a través de una explanada. Video: Defensa

El despliegue movilizó a 281 militares y 80 integrantes de la policía de Sinaloa, además de 14 aeronaves, entre ellas cinco helicópteros Black Hawk y un Cougar. La acción fue resultado de tres meses de trabajo de inteligencia. Estados Unidos apoyó con el sobrevuelo de un dron y el intercambio de información.

La operación comenzó a las 19:50 horas, cuando las fuerzas federales ubicaron la vivienda donde se encontraba el objetivo. Antes de concretar la detención, los militares fueron agredidos con disparos de arma de fuego y explosivos. Tras varias horas de enfrentamientos y bloqueos en la zona, los efectivos ingresaron al inmueble y capturaron a Meza Flores junto con tres personas de su entorno cercano: Germán “N”, alias “Serafín”, su primo y señalado como segundo al mando de la organización; José “N”, su cuñado y presunto operador financiero, y Pánfilo “N”, también primo del detenido y señalado como operador logístico.

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Foto: Captura de video / Defensa

El saldo de la operación, actualizado por la Defensa, fue de 20 personas muertas: cuatro militares y 16 presuntos integrantes del grupo criminal. La evacuación de los detenidos inició esa misma noche por vía terrestre hacia Culiacán y continuó de madrugada en una aeronave militar rumbo a la Ciudad de México, donde fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Una jueza federal impuso prisión preventiva a Meza Flores durante su audiencia inicial, luego de imputarlo por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, así como por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina. Tras la resolución, fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece recluido.

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