El presidente del Senado aseguró que el INE mantiene su estructura operativa y continúa con los trabajos del proceso electoral. (Redes Sociales)

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El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, aseguró que las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) no comprometen la organización de las elecciones federales de 2027, pese a la crisis que atraviesa el organismo tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia.

El legislador sostuvo que el proceso electoral continúa en marcha y que el Instituto conserva las condiciones institucionales y operativas para cumplir con sus responsabilidades.

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Como argumento, señaló que el Consejo General mantiene en funciones a 10 consejeros y que existe una estructura administrativa y territorial que opera en todo el país.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Martínez diferenció las investigaciones sobre posibles irregularidades dentro del órgano electoral de las actividades necesarias para organizar los comicios.

Consideró que esclarecer los señalamientos y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables no significa que deba ponerse en duda la viabilidad de las elecciones.

Higinio Martínez afirma que el INE mantiene condiciones para organizar las elecciones de 2027

El presidente del Senado rechazó las advertencias sobre una posible afectación al proceso electoral por la crisis en la presidencia del INE.

Higinio Martínez afirmó que la salida de Guadalupe Taddei no compromete la organización de las elecciones federales de 2027. (Foto: Twitter / @higinio_mtz)

Explicó que la salida de una persona que encabezaba la institución no representa, por sí misma, un impedimento para que continúen los preparativos de los comicios.

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Martínez Miranda reconoció que la ausencia de un integrante del Consejo General representa una modificación en su funcionamiento, pero sostuvo que los 10 consejeros restantes continúan desempeñando sus actividades.

También señaló que el proceso federal comenzó hace varios meses y que los trabajos correspondientes ya están en desarrollo, por lo que descartó que las investigaciones puedan contaminar la organización electoral.

Senador pide investigar y sancionar posibles actos de corrupción en el Instituto

En relación con las denuncias por presuntas irregularidades, el legislador mexiquense expresó su confianza en que los funcionarios que hayan cometido algún delito sean investigados y, de existir elementos suficientes, procesados ante las autoridades judiciales.

Higinio Martínez pidió que las autoridades esclarezcan las presuntas irregularidades dentro del INE y sancionen a quienes resulten responsables. EFE/ Mario Guzmán

Asimismo, consideró que los problemas relacionados con posibles actos de corrupción dentro del INE no comenzaron durante la administración de Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes anteriores a su llegada a la presidencia del organismo.

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Sobre la salida de la exconsejera, Martínez señaló que representa un avance, aunque advirtió que todavía será necesario conocer el alcance de las posibles irregularidades y las acciones que emprendan las autoridades responsables de revisar el funcionamiento interno del Instituto.

Entre los aspectos que destacó sobre la situación del organismo se encuentran:

El Consejo General continúa operando con 10 consejeros .

La estructura del INE mantiene actividades en distintas entidades del país.

El proceso electoral federal de 2027 ya comenzó.

Las investigaciones por presunta corrupción deben continuar para determinar responsabilidades.

La salida de Guadalupe Taddei no implica que hayan terminado los problemas administrativos del Instituto.

FGR abre 15 investigaciones por presunta corrupción en el INE

Las declaraciones del presidente del Senado se producen el mismo día en que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que existen 15 carpetas de investigación relacionadas con presuntos actos de corrupción en el INE.

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FGR identifica 40 domicilios relacionados con las investigaciones por contratos del INE..

La fiscal explicó que las indagatorias involucran a Guadalupe Taddei y al contratista Alfredo Hernández Casillas, aunque aclaró que las investigaciones también contemplan a otras personas que pudieran tener alguna responsabilidad.

Godoy precisó que todavía no existen órdenes de aprehensión contra ambos y que tampoco se ha iniciado una búsqueda de estas personas, quienes permanecen en México.

Además, informó que el Ministerio Público ha identificado 40 domicilios relacionados con personas físicas y morales presuntamente involucradas en las irregularidades vinculadas con contratos del organismo electoral.

La FGR también analiza videos en los que aparecen Taddei, Hernández Casillas y familiares de la exconsejera, con el propósito de verificar su autenticidad y determinar si pueden incorporarse como elementos de prueba.

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Ernestina Godoy descarta judicializar carpetas sin pruebas suficientes

La titular de la FGR sostuvo que las investigaciones continúan en etapa de integración y que no es posible solicitar órdenes de aprehensión únicamente con base en señalamientos públicos o información difundida en medios de comunicación.

Ernestina Godoy afirmó que la FGR no puede llevar las investigaciones ante un juez únicamente con base en rumores o señalamientos públicos. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Explicó que se requieren pruebas suficientes, incluidos peritajes contables, para determinar si existen elementos que permitan llevar los casos ante un juez.

También rechazó que exista una demora deliberada en las indagatorias y señaló que durante los cateos realizados en las oficinas centrales del INE, ubicadas en Tlalpan, se obtuvieron copias certificadas de documentos del organismo.

Higinio Martínez sostiene que la crisis administrativa no afectará el voto ciudadano

Finalmente, Martínez Miranda insistió en que las investigaciones por presunta corrupción deben avanzar sin que esto se confunda con la capacidad del INE para organizar las elecciones.

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Afirmó que la ciudadanía decidirá su voto en función de las candidaturas y de los gobiernos municipales y estatales, por lo que consideró que los señalamientos contra funcionarios del Instituto no determinarán el comportamiento electoral.

El senador reiteró que la organización de los comicios de 2027 está asegurada y que las revisiones administrativas y las posibles responsabilidades penales deben atenderse por separado de las tareas electorales.