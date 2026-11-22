El tomate verde, también llamado tomatillo, es un ingrediente originario de México y base de múltiples salsas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El tamal es uno de los platillos más antiguos de la gastronomía mexicana, con raíces que se remontan a la época prehispánica.

En Oaxaca, esta preparación adquiere un sello propio que la distingue del resto del país.

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Esta región es conocida como la tierra de los siete moles, pero su repertorio de tamales es igual de extenso.

Existen versiones con mole negro, con chepil, con hoja santa y la variante verde que desarrollamos hoy.

La combinación de tomate verde y chile serrano es la base de la salsa verde en la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la hoja de plátano en lugar de la hoja de maíz responde a la disponibilidad de este producto en el sureste del país.

Esta hoja aporta un aroma distintivo y retiene más humedad durante la cocción, lo que produce una masa más suave.

Receta de tamales verdes oaxaqueños

Los tamales verdes oaxaqueños combinan masa de maíz batida con manteca de cerdo, una salsa de tomate verde y un relleno de carne de cerdo o pollo deshebrado.

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Todo se envuelve en hoja de plátano y se cuece al vapor.

La manteca de cerdo es un ingrediente clave en la masa de los tamales, ya que aporta esponjosidad y sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica principal consiste en batir la masa hasta integrar aire y lograr una textura esponjosa.

Este paso es determinante para el resultado final, sin importar la región de México donde se elaboren.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 2 horas, divididas de la siguiente manera:

Preparación de ingredientes y armado: 1 hora y 25 minutos .

Cocción al vapor: 35 a 40 minutos.

El doblado de la hoja de plátano en forma de paquete es característico de la tamalería oaxaqueña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 600 gramos de tomates verdes, cocidos

2. 2 chiles serranos, cocidos

3. 1 taza de agua

4. 1/4 de cebolla

5. 1 diente de ajo

6. 10 ramas de cilantro, desinfectadas

7. 1.5 cucharadas de consomé de pollo en polvo

8. 1 cucharada de aceite de maíz

9. 250 gramos de manteca de cerdo

10. 1 kilo de masa para tortillas de maíz

11. 1 cucharada de polvo para hornear

12. 1 cucharadita de sal con cebolla en polvo

13. 1 lata de leche evaporada

14. 3/4 de taza de agua

15. 500 gramos de cabeza de lomo de cerdo, en cubos y cocida (o pechuga de pollo cocida y deshebrada)

16. 14 hojas de plátano, asadas y cortadas en cuadros

El rendimiento de una receta de tamales suele calcularse según el tamaño de las porciones de masa y relleno utilizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tamales verdes oaxaqueños, paso a paso

1. Licúa los tomates verdes con los chiles, la cebolla, el cilantro, el ajo, el consomé de pollo y el agua.

2. Calienta el aceite en una cacerola, vierte la salsa y deja que suelte el primer hervor.

3. Bate la manteca de cerdo hasta que quede suave y esponjosa. Este paso es clave para que los tamales no queden duros.

4. Añade poco a poco la masa, el polvo para hornear, el consomé restante, la sal con cebolla, la leche evaporada y el agua. Continúa batiendo por 10 minutos hasta integrar por completo.

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Se puede elegir entre pechuga de pollo deshebrada o carne de puerco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Comprueba el punto de la masa colocando una bolita en un vaso con agua: si flota, está lista.

6. Unta una capa delgada de masa sobre la hoja de plátano.

7. Agrega una porción de salsa verde y la carne de cerdo o el pollo deshebrado.

8. Dobla la hoja con cuidado, evitando que se salga el relleno, y repite hasta terminar los ingredientes.

9. Coloca los tamales en una vaporera u olla de presión con rejilla.

La vaporera debe mantener un nivel constante de agua durante toda la cocción para un resultado uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Cocina a baño maría entre 30 y 35 minutos. Verifica que siempre haya agua en el fondo de la olla para que no se quemen.

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11. Deja reposar los tamales 10 minutos antes de servir, para que la masa termine de asentarse.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 14 tamales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Proteínas : 12 gramos

Grasas: 16 gramos

Carbohidratos: 22 gramos

Fibra: 2 gramos

Sodio: 380 miligramos

Envolver los tamales en su propia hoja antes de refrigerarlos ayuda a mantener la humedad de la masa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los tamales se conservan en refrigeración hasta 5 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentar, cuécelos al vapor 10 minutos o caliéntalos en microondas, envueltos en su propia hoja.