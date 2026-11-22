El logotipo del programa de telerrealidad La Mansión VIP presenta letras metálicas doradas y una llama central para la producción del creador HotSpanish.

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Rod Contreras aparece como el participante con menor respaldo del público entre los cuatro nominados de la semana en La Mansión VIP 2, según el conteo no oficial de la cuenta La Mansión VIP Tracker, horas antes de la segunda gala de eliminación programada para este domingo 22 de noviembre.

El panel de riesgo, actualizado a las 15:00 horas de la Ciudad de México, ubica a Contreras con 7,561.38 puntos, equivalentes a $75,613.80 pesos en apoyo monetario ajustado, la cifra más baja entre los nominados.

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Edwin Mendoza lidera el respaldo entre los cuatro nominados

Edwin Mendoza encabeza la zona de riesgo con 17,413.52 puntos ($174,135.20 pesos), más del doble que Contreras. Le sigue Yetus con 16,108.75 puntos ($161,087.50 pesos) y Deiby Ruiz en tercer lugar con 11,224.25 puntos ($112,242.50 pesos).

Los participantes del programa La Mansión VIP comparten una cena en torno a una mesa con estética retro junto a una pista de baile iluminada. (La Mansion VIP 2)

Esta clasificación mide exclusivamente el apoyo entre los cuatro nominados de la semana y no equivale al ranking general de la casa, donde los participantes ocupan posiciones distintas según el acumulado histórico de votos.

Los nombres de Mendoza, Yetus, Ruiz y Contreras conforman la placa completa rumbo a la segunda expulsión oficial de la temporada, luego de que Abel Robles abandonara la competencia el domingo 15 de noviembre.

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Tabla de posiciones de La Mansión VIP 2: Tony Aguirre domina el ranking general

En la tabla acumulada de toda la casa, Tony Aguirre se mantiene como líder indiscutido con 510,664.88 puntos ($5,106,648.80 pesos), una ventaja de más de 265,000 puntos sobre el segundo lugar.

Paola Suárez se coloca frente a las cámaras de la cocina para cumplir el reto pagado ante la mirada de Jlexis y Tony Aguirre. (Captura de pantalla )

Itati López ocupa la segunda posición con 244,720.62 puntos ($2,447,206.20 pesos), seguida de Jorjais con 191,003.36 puntos ($1,910,033.60 pesos). Completan el quinto puesto superior Paolita Suárez con 106,559.28 puntos y J Lexis con 105,148.25 puntos.

En la parte baja del ranking general, Rod Contreras figura en el lugar 16 con 36,836.41 puntos acumulados, apenas por debajo de Deiby Ruiz, que suma 38,089.61 puntos en la tabla general.

Edwin Mendoza, pese a liderar el respaldo entre los nominados de esta semana, ocupa solo el puesto 13 del ranking general con 51,699.57 puntos, lo que sugiere un repunte reciente en su apoyo.

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Ranking general top 17:

Tony Aguirre — 510,664.88 puntos ($5,106,648.80 MXN) Itati López — 244,720.62 puntos ($2,447,206.20 MXN) Jorjais — 191,003.36 puntos ($1,910,033.60 MXN) Paolita Suárez — 106,559.28 puntos ($1,065,592.80 MXN) J Lexis — 105,148.25 puntos ($1,051,482.50 MXN) La Cukis — 99,417.73 puntos ($994,177.30 MXN) Odette Orlena — 95,831.49 puntos ($958,314.90 MXN) Karely Ruiz — 81,168.02 puntos ($811,680.20 MXN) Bellakath — 78,208.60 puntos ($782,086.00 MXN) Doña Alegría — 73,302.39 puntos ($733,023.90 MXN) Cintia Cossio — 62,229.34 puntos ($622,293.40 MXN) Joao Ferreira — 61,495.60 puntos ($614,956.00 MXN) Edwin Mendoza — 51,699.57 puntos ($516,995.70 MXN) Yetus — 43,736.77 puntos ($437,367.70 MXN) Deiby Ruiz — 38,089.61 puntos ($380,896.10 MXN) Rod Contreras — 36,836.41 puntos ($368,364.10 MXN) Abel Robles — 0 puntos (ya eliminado)

El logotipo de La Mansión VIP presenta el contorno de una casa dorada con una llama roja y el crédito del creador de contenido HotSpanish sobre un fondo negro.

El conteo no es oficial y los números pueden variar

La cuenta La Mansión VIP Tracker advierte en la propia transmisión que se trata de un “conteo no oficial” y pide a los seguidores no confiarse del resultado hasta la gala en vivo.

El panel también registra mensajes de Super Chat enviados por el público durante la transmisión en tiempo real. Uno de ellos, firmado por una seguidora de Itati López desde Michoacán, pedía a J Lexis un gesto solidario “para su hijo Ángel”, quien enfrenta cáncer, a cambio de 9.54 puntos equivalentes a $95.43 pesos.

Otro aporte de 499.90 puntos, equivalente a $4,999 pesos, llegó a favor de Tony Aguirre por el Día del Músico, con un mensaje que lo invitaba a “relajarse” a mitad de la competencia.

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La Mansión VIP 2 en vivo: gala de eliminación se transmite esta noche por YouTube

El conductor recalcó las cláusulas del contrato ante salidas de Dani Flow y Jorge Durán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda gala de eliminación de La Mansión VIP 2 está programada para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en vivo por el canal de YouTube de HotSpanish Vlogs.

La votación definitiva entre los cuatro nominados cerró el sábado por la noche, por lo que ya no es posible emitir votos adicionales antes del anuncio del resultado durante la transmisión.

Con base en los cortes disponibles hasta la tarde de este domingo, Rod Contreras se perfila como el participante con menor respaldo tanto en el panel de riesgo como en el ranking general de la casa, aunque el resultado final dependerá del conteo oficial que HotSpanish revele durante la gala.

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