El tlacoyo de frijol cocinado al comal aporta carbohidratos, fibra y proteína vegetal en una sola comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un tlacoyo de frijol preparado al comal puede aportar carbohidratos, fibra, proteína vegetal y vegetales en una sola comida, sin que necesariamente requiera grasa añadida. La combinación lo convierte en una alternativa nutritiva dentro de la oferta callejera mexicana, siempre que se consideren sus ingredientes, la preparación y la cantidad que se consume.

De acuerdo con Ciencia UNAM, este antojito también puede tener una menor huella ambiental que productos basados en carne roja. El frijol demanda menos agua que la producción pecuaria y, si el platillo utiliza ingredientes locales, evita parte de los recursos asociados con alimentos importados o adaptados a condiciones de cultivo ajenas al ecosistema.

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El maíz y el frijol forman la base nutricional del tlacoyo

La idea de que toda la comida callejera es chatarra o causa enfermedades es uno de los prejuicios que rodean a la gastronomía mexicana. La oferta en puestos, locales y vendedores ambulantes es amplia e incluye desde preparaciones tradicionales hasta alimentos industrializados con altas cantidades de azúcares refinados, grasas saturadas, grasas trans y aditivos.

Por eso, la elección no depende únicamente del lugar donde se compra un alimento. También importan la receta, los ingredientes, el método de cocción y la frecuencia con la que se consume.

El tlacoyo de frijol resume parte de esa diversidad. Su preparación puede variar entre puestos, aunque la cocción al comal permite elaborarlo sin incorporar grasa de forma obligatoria.

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La masa de maíz aporta carbohidratos. El frijol, por su parte, es una legumbre que contiene fibra y proteína de origen vegetal.

La incorporación de nopales, jitomate o cebolla suma vegetales al platillo. Esa combinación explica por qué puede constituir una comida equilibrada dentro de las opciones disponibles en la calle.

“Un mito que existe es que en la calle solo se puede comprar comida chatarra y por lo tanto, no debemos hacerlo”, afirmó Ana Ortega, profesora en Ciencia de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a Ciencia UNAM.

La especialista señaló que no se puede clasificar de la misma manera a toda la comida que se vende en la vía pública. Las opciones son distintas entre sí y requieren una valoración más precisa.

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La Secretaría de Salud promueve la dieta de la milpa con base en el maíz, el frijol, el chile y la calabaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación al comal evita que la grasa sea un ingrediente obligatorio

Uno de los cuestionamientos más frecuentes sobre las garnachas y otros antojitos mexicanos se relaciona con su contenido de grasa. Las quesadillas, los tlacoyos y preparaciones similares suelen asociarse con comidas poco convenientes para quienes buscan cuidar su peso.

El caso del tlacoyo muestra que esa percepción no siempre coincide con la forma en que se cocina el alimento. La receta cambia según el puesto, pero la elaboración al comal reduce la necesidad de añadir grasa.

Ana Ortega explicó ante la publicación que “generalmente es al comal por lo que no tiene grasa añadida”. La académica vinculó esa preparación con los aportes del maíz, el frijol y los vegetales que pueden acompañar al platillo.

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La evaluación nutricional, de todos modos, no depende de un único ingrediente. Las investigadoras advirtieron que definir si un alimento es saludable resulta complejo porque intervienen las combinaciones, la cocción y la cantidad ingerida.

Un tlacoyo no tiene el mismo perfil si se acompaña con vegetales que si se combina con productos de alto contenido de grasas o azúcares. Tampoco es posible valorar una dieta por una sola comida aislada.

Esa distinción permite alejarse de dos extremos: considerar que cualquier alimento callejero es perjudicial o suponer que toda preparación tradicional es saludable por definición. El valor nutricional se relaciona con las características concretas de cada platillo.

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El análisis incluyó puestos fijos, semifijos y ambulantes de Ciudad de México

La discusión sobre la comida callejera formó parte de un estudio que buscó visibilizar el papel de los vendedores ambulantes dentro de un sistema alimentario sustentable en la Ciudad de México.

Ana Ortega y Louise Guibrunet, investigadora del Instituto de Geografía, encabezaron el trabajo denominado “Los vendedores ambulantes como actores de un sistema alimentario sustentable: el caso de la Ciudad de México”.

También participaron Selene Valerino Perea, investigadora en el Reino Unido, además de José Manuel Correa Campos y Valeria Itzel Pozos Espinosa, estudiantes de la UNAM.

El grupo examinó tres modalidades de comercio: los puestos fijos, los semifijos y los ambulantes. Cada una ofrece condiciones distintas para la preparación, traslado y venta de alimentos.

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Los puestos fijos cuentan con una estructura establecida y acceso a agua y electricidad. Los semifijos se instalan durante una parte del día o de la noche y después se retiran.

Los vendedores ambulantes se desplazan de manera constante. Entre ellos se encuentran quienes comercializan tacos de canasta o pan y café desde bicicletas y triciclos.

La investigación analizó si los productos se vendían preparados, frescos o empaquetados. También revisó los métodos de elaboración utilizados en cada caso.

Para hacerlo, las especialistas estudiaron una muestra estadísticamente representativa de más de 700 manzanas ubicadas en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

La preparación al comal evita la incorporación obligatoria de grasa en los antojitos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ingredientes locales pueden reducir el impacto ambiental de la comida

El interés del estudio no se limitó a la nutrición. Las investigadoras buscaron identificar qué alimentos podían considerarse saludables y sustentables, dos criterios que requieren observar varias condiciones.

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Para calcular el impacto ambiental de un producto, señalaron que se debe considerar si fue importado, si se cultivó con fertilizantes, si necesitó riego y cuál fue su proceso de producción.

Los alimentos elaborados con ingredientes del entorno local tienden a requerir menos fertilizantes y menos agua. Esa condición puede hacerlos más sustentables frente a productos importados o cultivados localmente con especies originarias de otras regiones.

En ese sentido, el tlacoyo de frijol aparece como una opción con ventajas potenciales. La comparación planteada por las investigadoras se basa en el consumo de agua y en las emisiones asociadas con distintos sistemas de producción.

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“Es más probable que un tlacoyo de frijol tenga menor impacto ambiental que una hamburguesa”, indicaron las especialistas. La razón principal es que el frijol necesita menos agua que las carnes rojas.

La producción pecuaria, además, consume grandes volúmenes de agua y genera emisiones de metano, un gas de efecto invernadero. El uso de legumbres en platillos tradicionales ofrece, bajo esas condiciones, una opción alimentaria con menor presión ambiental.

El estudio distingue las condiciones de venta entre puestos fijos, semifijos y vendedores ambulantes en la capital. (UNAM)

La dieta de la milpa respalda el valor de los alimentos tradicionales

La importancia del tlacoyo también se vincula con la dieta de la milpa, un modelo de alimentación de origen mesoamericano que el gobierno mexicano ha promovido desde hace años.

La Secretaría de Salud define ese patrón como una forma saludable de alimentarse centrada en productos de la milpa: maíz, frijol, chile y calabaza. También incorpora otros alimentos de la cocina tradicional mexicana, incluidos aquellos que llegaron de fuera.

El frijol ocupa un lugar central en esa combinación por su aporte alimentario. El maíz tiene, además, una relevancia social, cultural y económica dentro de México.

Según datos gubernamentales citados en el artículo, el país cuenta con 60 razas de maíz. Esas variedades son resultado de la selección realizada por grupos indígenas durante casi 10 mil años.

La producción local de maíz contribuye a reducir gastos de importación, la necesidad de sistemas de riego complejos y el uso de fertilizantes. Consumir preparaciones tradicionales elaboradas con estos ingredientes puede reducir el impacto ambiental frente a dietas que dependen de insumos extranjeros o de cultivos con exigencias especiales.

Louise Guibrunet sostuvo ante el medio que las dietas tradicionales deberían fomentarse en cada país porque se desarrollaron durante siglos en relación con las necesidades de la población y las condiciones de su ecosistema.

El tlacoyo de frijol no resuelve por sí solo todos los desafíos de una dieta saludable. Aun así, su combinación de maíz, legumbres, vegetales y cocción al comal cuestiona la idea de que los antojitos callejeros carecen de valor nutricional.

La elección final requiere observar cómo se prepara, qué ingredientes lo acompañan y cuánto se consume. Bajo esas condiciones, uno de los alimentos más reconocibles de la gastronomía mexicana puede ser también una opción completa y vinculada con la producción local.