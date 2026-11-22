Morena prepara la selección de coordinaciones municipales y distritales en Jalisco. Crédito: X / @sdpnoticias

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, llamó a mantener la unidad del partido en Jalisco y pidió a quienes tienen aspiraciones políticas concentrarse en el trabajo territorial, mientras avanza el proceso interno para definir las coordinaciones municipales y distritales rumbo a las elecciones de 2027.

Durante una reunión de trabajo realizada este domingo en Guadalajara con legisladores, presidentes municipales, regidores y otros representantes del movimiento, la dirigente planteó la ruta de organización política para los próximos meses y reiteró que las decisiones deberán privilegiar el proyecto partidista por encima de los intereses individuales.

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Al término del encuentro, Montiel señaló que uno de los principales mensajes para los asistentes fue mantener la cohesión del movimiento, respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y continuar con las actividades de cercanía con la ciudadanía.

Comunicado oficial.

“El mensaje para todos es que debemos mantenernos unidos ante las circunstancias que vivimos como proyecto en el país, nuestro apoyo y respaldo a nuestra Presidenta de la República y a seguir caminando cerca del pueblo”, expresó.

Morena definirá coordinaciones en Jalisco entre diciembre y enero

Sobre los tiempos del proceso interno, Montiel explicó que las definiciones en Jalisco podrían concretarse entre diciembre de este año y enero de 2027, aunque dependerán de los calendarios y de las prioridades organizativas del partido en otras entidades.

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La presidenta nacional indicó que Morena está atendiendo primero los estados que ya cuentan con coordinaciones estatales y que enfrentarán elecciones para renovar gubernaturas en 2027.

Por ello, las actividades de organización en Jalisco continuarán durante las próximas semanas, mientras se establecen los criterios para seleccionar a quienes encabezarán las coordinaciones políticas en los municipios y distritos.

La dirigencia de Morena llama a sus aspirantes a privilegiar el proyecto político sobre sus intereses personales. (INE)

Montiel sostuvo que las personas interesadas en participar deberán mantener presencia en sus comunidades, pues la selección se realizará mediante mediciones y no únicamente por su trayectoria dentro del partido.

Aspirantes deberán mantener trabajo territorial y cercanía con la ciudadanía

Entre las tareas que la dirigencia planteó a los representantes de Morena está continuar los recorridos por el estado, fortalecer la organización local y distribuir el periódico Regeneración.

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La dirigente también señaló que quienes busquen encabezar alguna coordinación deberán demostrar cercanía con la población, debido a que ese trabajo será considerado en el proceso de selección.

Entre las actividades que Morena pretende reforzar en Jalisco destacan:

Recorridos territoriales y contacto directo con la ciudadanía.

Distribución del periódico Regeneración.

Continuidad de las asambleas informativas .

Fortalecimiento de la estructura organizativa municipal y distrital .

Incorporación de nuevos cuadros a las tareas políticas del movimiento.

Morena pide a quienes buscan coordinaciones en Jalisco mantenerse cerca de la ciudadanía. BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Montiel agregó que el partido busca reforzar su presencia en todo el país y destacó la importancia de Jalisco dentro de su estrategia organizativa, por lo que continuarán las reuniones y actividades con la militancia.

Ariadna Montiel evita confirmar incorporación de César Barba

Durante su visita también fue cuestionada sobre la posible incorporación de César Barba, actual secretario general de la Universidad de Guadalajara, a las tareas de organización política de Morena en la entidad.

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Al respecto, Montiel evitó confirmar su participación y explicó que la dirigencia ha considerado distintos perfiles para reforzar el trabajo partidista, pero todavía no existe una decisión sobre quiénes se sumarán.

Indicó que la incorporación de nuevos cuadros dependerá también de la disposición de las personas invitadas.

Asimismo, señaló que el proceso electoral de 2027 implicará diversas tareas de organización, por lo que Morena busca sumar a personas que puedan contribuir a la coordinación política en los estados.

Ariadna Montiel señala que aún no hay una decisión sobre la posible incorporación de César Barba a Morena en Jalisco. (Foto: Morena)

Morena llama a defender su proyecto rumbo a las elecciones de 2027

La dirigente nacional insistió en que las aspiraciones individuales no deben anteponerse a los objetivos del movimiento y sostuvo que los integrantes del partido deberán concentrarse en defender el proyecto de la Cuarta Transformación.

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“Siempre el proyecto es primero. Y en este momento que la ultraderecha mantiene un ataque y una narrativa a nuestro movimiento, debemos de estar todos defendiendo el proyecto, a nuestra presidenta, los avances de la transformación”, afirmó.

Montiel también manifestó confianza en el crecimiento de Morena en Jalisco y aseguró que existe disposición de sus integrantes para continuar con las actividades políticas y organizativas.

La reunión se realizó mientras el partido prepara la selección de sus coordinaciones rumbo a los comicios de 2027, un proceso que definirá a los perfiles que encabezarán su estructura política en municipios y distritos de la entidad.

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