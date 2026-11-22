Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la entrega del programa social 'Ingreso Ciudadano Universal'. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

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La jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que se ampliará el Ingreso Ciudadano Universal con 40 mil nuevos beneficiarios de 57 a 59 años, quienes recibirán $2 mil bimestrales.

La meta de su administración es que el programa alcance a 155 mil personas al cierre de 2026.

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El anuncio ocurrió durante una entrega de apoyos en el Estadio de Beisbol Fray Nano, en la alcaldía Venustiano Carranza. Actualmente, 113 mil capitalinos reciben el beneficio.

El secretario de Bienestar Pablo Yanes Rizo informó que la ampliación contempla 15 mil incorporaciones iniciales y otras 25 mil el próximo lunes. Con esa expansión, la previsión presentada por el funcionario es llegar a 140 mil beneficiarios de entre 57 y 59 años.

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El programa prevé cubrir a una de cada dos personas de 57 a 59 años

La proyección para el cierre de 2026 es atender a 155 mil personas, una cifra equivalente a una de cada dos dentro de ese grupo de edad, según las estimaciones expuestas durante el acto.

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El Ingreso Ciudadano Universal tiene carácter individual y universal: no depende del ingreso familiar ni de las condiciones económicas del hogar. Dos o más integrantes de una familia pueden recibirlo si cumplen el requisito de edad.

Brugada sostuvo que las personas de 57 años tendrán acceso a un respaldo económico sin importar su condición económica. “Tienen asegurado un ingreso ciudadano universal a partir de los 57 años. ¿Dónde? Solo en esta ciudad, en la Ciudad de México”, afirmó.

El único requisito señalado para incorporarse al ICU es tener entre 57 y 59 años. La jefa de Gobierno explicó que ese sector puede enfrentar una reducción de oportunidades de empleo, además de mayores gastos vinculados con la salud y las necesidades familiares.

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La mandataria aseguró que quienes se integren al esquema tendrán continuidad en el respaldo económico. “Van a tener garantía de que va a ser permanente y que no les vamos a fallar como gobierno”, expresó.

Yanes Rizo vinculó el programa con el derecho al mínimo vital reconocido en el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México. El secretario señaló que la medida busca proteger a personas que atraviesan cambios en su empleo, ingresos y estabilidad familiar.

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Cómo acceder al Ingreso Ciudadano Universal

Para acceder al Ingreso Ciudadano Universal (ICU) debes:

Tener entre 57 y 59 años .

Vivir de manera permanente en la Ciudad de México .

Esperar la incorporación del Gobierno capitalino: por ahora no hay una convocatoria abierta con registro en línea general. La integración se realiza principalmente mediante visitas domiciliarias de personal autorizado en colonias y zonas prioritarias.

Tener disponibles estos documentos: identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente.

Las nuevas incorporaciones dan prioridad a personas de 59 años, habitantes de zonas con bajo o muy bajo índice de desarrollo social y, de acuerdo con los criterios difundidos, más de la mitad de los nuevos lugares corresponde a mujeres.

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El apoyo es de 2,000 pesos bimestrales y el trámite es gratuito. No entregues documentos ni dinero a gestores.

Para orientación, puedes llamar a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX: 55 8957 3450, extensiones 103, 104, 105 y 106, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

El Gobierno capitalino destina 1,280 millones de pesos al apoyo en 2026

Para financiar el Ingreso Ciudadano Universal durante este año, el Gobierno de la Ciudad de México contempla una inversión de 1,280 millones de pesos. Brugada indicó que los recursos provienen de la recaudación de impuestos y forman parte del presupuesto para obras, servicios y programas sociales.

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La administración capitalina también prevé solicitar cambios a las reglas de operación de Mercomuna para que, desde 2027, las personas de 57 a 59 años puedan acceder a ese beneficio.

Actualmente, Mercomuna entrega vales por $3 mil para compras en mercados públicos, tiendas de barrio y pequeños comercios. La incorporación de quienes reciben el Ingreso Ciudadano Universal dependerá de las modificaciones que se aprueben y todavía no tiene una fecha definida para la entrega de los vales.

Ingreso Ciudadano Universal

Se puede tener el Ingreso Ciudadano Universal y la Pensión del Bienestar

No al mismo tiempo, si te refieres al Ingreso Ciudadano Universal de la Ciudad de México y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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El ICU está dirigido a personas de 57 a 59 años y entrega 2,000 pesos bimestrales. La Pensión para el Bienestar inicia a los 65 años. Por eso, los rangos de edad no se cruzan.

Al cumplir 60 años, las personas pueden incorporarse a Mujeres Bienestar u Hombres Bienestar, según corresponda. A los 65 años pueden registrarse en la pensión federal para adultos mayores, siempre que cumplan sus requisitos. El esquema anunciado plantea una transición entre programas, no la acumulación del ICU y la pensión de adultos mayores.