El ciclo completo de la pulga, desde huevo hasta adulto, puede extenderse hasta tres meses en condiciones favorables dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque las pulgas adultas sí viven de forma permanente sobre el perro para alimentarse, el 95% de la población de estos parásitos se encuentra fuera del animal.

Una hembra adulta pone hasta 50 huevos diarios en el pelaje del perro, pero estos no se adhieren a la piel ni al pelo y caen al suelo cada vez que la mascota camina, se sacude o se recuesta, según el Servicio de Extensión Cooperativo de la Universidad de Kentucky.

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El resultado es una infestación oculta en forma de huevos, larvas y pupas que se reparte por toda la vivienda, con cuatro zonas de concentración principal: su cama, las alfombras, los muebles tapizados y las grietas del suelo.

Los huevos de pulga no se adhieren al pelaje del perro: caen al piso cada vez que el animal camina, se sacude o se recuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alfombras y las grietas del piso concentran hasta el 95% de la infestación

Las larvas de pulga evitan la luz directa y se entierran en las fibras profundas de alfombras y tapetes, así como en las grietas entre tablones de madera o en pisos de concreto sin terminar, de acuerdo con el Merck Veterinary Manual.

Ahí se alimentan de los excrementos de pulgas adultas —sangre seca— que caen junto con los huevos.

Las larvas de pulga se alimentan de los excrementos de pulgas adultas, compuestos principalmente por sangre seca acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Extensión de la Universidad Estatal de Oklahoma precisa que, en la mayoría de los casos, 95% de la infestación de pulgas en una vivienda se concentra en apenas 5% de la superficie de la casa o el jardín.

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Esos puntos coinciden casi siempre con las zonas donde el perro pasa más tiempo acostado.

Los sofás y los cojines de los muebles son el segundo refugio

Debajo de los cojines de sillones y sofás se acumulan huevos, larvas y pupas en las mismas proporciones que en la alfombra, señala la Extensión de la Universidad de Kentucky.

Si el perro sube regularmente al sillón, las formas inmaduras de la pulga también se desarrollan en las grietas internas del mueble.

Bajo los cojines de sillones y sofás se acumulan huevos, larvas y pupas de pulga en proporciones similares a las de la alfombra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Minnesota recomienda mover el mueble y aspirar debajo, además de levantar los cojines para limpiar los pliegues donde las larvas buscan oscuridad y humedad.

La cama del perro y su ropa de cama son el punto de origen de la infestación

El tercer sitio es la cama, manta o cojín donde duerme la mascota. Ahí se concentra la mayor cantidad de “flea dirt” —heces de pulga— porque es el lugar donde el animal pasa más horas inmóvil, de acuerdo con la Universidad de Minnesota.

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La ropa de cama de la mascota debe lavarse semanalmente con agua caliente como parte del protocolo de control de pulgas en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Extensión de Mississippi State recomienda lavar semanalmente esta ropa de cama con agua caliente y jabón, o desecharla si la infestación es severa, como parte del protocolo de control indoor.

Los rodapiés, bajo los muebles y los bordes de las habitaciones completan los cuatro puntos

El cuarto refugio son las grietas de los rodapiés, los espacios bajo camas y muebles fijos, y los bordes de las habitaciones donde el perro circula sin quedarse mucho tiempo.

La Extensión de Mississippi State indica aspirar con atención especial estas zonas, además de los bordes de pared y las áreas alrededor de las camas de mascotas.

Las grietas de los rodapiés y los espacios bajo muebles fijos son refugios de pulga incluso en zonas de paso ocasional del perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comunidad de Madrid, a través de su área de salud pública, agrega que conviene limpiar con aspiradora no solo el piso sino sofás, alfombras, cojines y cortinas durante una o dos semanas seguidas, y desechar la bolsa de la aspiradora en una bolsa sellada después de cada uso para evitar que las pulgas capturadas escapen.

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El ciclo completo de la pulga puede tardar hasta tres meses en resolverse

La fase de pupa, protegida dentro de un capullo resistente a insecticidas, puede durar entre una semana y varios meses, de acuerdo con la Extensión de Mississippi State.

Por esa razón, las universidades consultadas coinciden en que el tratamiento debe repetirse cada 14 días, al menos dos veces, hasta confirmar que no quedan pulgas adultas visibles.

La fase de pupa de la pulga puede durar entre una semana y varios meses dentro de un capullo resistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Kentucky subraya que tratar solo al perro no basta: si no se atiende también el ambiente doméstico.

Se deja sin resolver más del 90% de la población de pulgas en desarrollo, que incluye huevos, larvas y pupas distribuidas en los cuatro puntos descritos.

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La prevención antiparasitaria en el perro reduce el riesgo de infestación en casa

El primer frente de control no es la casa, sino el propio animal. El Merck Veterinary Manual señala que los productos tópicos y orales de uso regular —pipetas, collares o tabletas— pueden controlar las poblaciones de pulgas sin necesidad de tratar después todo el entorno doméstico, siempre bajo indicación de un veterinario.

La médica veterinaria Marín Heredia, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, advierte que no existe ningún fármaco capaz de prevenir por completo el contagio, aunque sí productos de acción residual que repelen a las pulgas durante uno o dos meses después de la aplicación.

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La pulga adulta suele quedarse en el perro para alimentarse y reproducirse, mientras que el entorno alberga la gran mayoría de sus huevos, larvas y pupas.

“La pulga no vive sobre el gato o el perro, vive en el medio ambiente y se le sube para alimentarse”, explica en una publicación del portal Ciencia UNAM.

La especialista agrega que si se detecta una sola pulga sobre el animal, es probable que existan entre diez y veinte más en el entorno doméstico, ya que una hembra adulta llega a poner hasta mil huevos a lo largo de su ciclo de vida, que dura alrededor de seis meses.

Peinar y revisar al perro con un peine especial al volver del parque corta el ciclo antes de que entre a casa

Antes de que el perro cruce la puerta, conviene pasarlo por un peine especial para pulgas, con las púas muy juntas, sobre el lomo, el cuello y la base de la cola, zonas donde los parásitos se alimentan con mayor frecuencia según el Merck Veterinary Manual.

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El peine debe sumergirse en agua con jabón después de cada pasada para matar lo que se haya atrapado.

El peine de pulgas debe pasarse por el lomo, el cuello y la base de la cola del perro, zonas donde el parásito se alimenta con mayor frecuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Extensión de Oklahoma State recomienda revisar también el pelaje en busca de puntos oscuros, en realidad excremento de pulga: si se colocan sobre una toalla de papel húmeda y se tiñen de rojo, confirman la presencia del parásito.

Después de la revisión, la Universidad de Minnesota sugiere bañar al perro con champú regular si no hay un tratamiento tópico aplicado ese día, ya que el agua y el jabón arrastran pulgas adultas y huevos sueltos del pelaje antes de que caigan dentro de la casa.

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Por último, conviene lavar de inmediato cualquier manta, correa o juguete que haya estado en contacto con el pasto del parque, y evitar que el perro se recueste directamente en el sillón o la cama hasta completar la revisión, de acuerdo con las recomendaciones de la Extensión de Mississippi State.