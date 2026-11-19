Cinthia Aparicio - (Instagram)

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Cinthia Aparicio sorprendió al revelar que nuevamente está enamorada. Después de su separación y divorcio de Alexis Ayala, la actriz confirmó ante las cámaras del programa Hoy que está viviendo una nueva etapa sentimental con un hombre que, aunque no pertenece al mundo del espectáculo, ya ocupa un lugar especial en su vida.

Sin rodeos y con una sonrisa, la intérprete compartió cómo se siente en este momento: “Estoy dándome una oportunidad en el amor. Estoy muy feliz, estoy en paz, estoy viviendo una etapa con una persona muy especial en mi vida”. Sus declaraciones dejaron claro que no tiene intención de ocultar su felicidad, aunque tampoco está dispuesta a convertir su relación en un espectáculo público.

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Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención: su nueva pareja no es un desconocido que acaba de aparecer en su camino. Según explicó, se conocen prácticamente desde toda la vida y sus respectivas familias mantienen una relación cercana. Una historia inesperada que, de acuerdo con sus propias palabras, llegó cuando menos lo imaginaba.

Cinthia Aparicio confirma que tiene novio y habla de su nueva etapa sentimental

Cinthia Aparicio - (Instagram)

Durante la conversación con los micrófonos de Hoy, la actriz explicó que ambos están disfrutando de conocerse desde otra perspectiva, sin apresurar las cosas ni pretender que todo sea perfecto desde el principio.

“Estoy feliz, disfrutando, viviendo tranquila, conociéndonos en el día a día”, expresó. También explicó que están permitiéndose descubrir tanto las virtudes como los defectos del otro: “Creo que me estoy dando el tiempo, nos estamos dando el tiempo de realmente conocernos con lo bueno, con lo malo, enamorarnos”.

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Lejos de anunciar compromisos o adelantar planes de pareja, Aparicio dejó ver que prefiere disfrutar el presente. “Creo que la vida se trata de eso”, comentó, antes de reiterar que atraviesa un momento que la tiene particularmente contenta. Por ahora, su prioridad parece estar en construir una relación sin presiones y disfrutar cada paso.

¿Quién es el nuevo novio de Cinthia Aparicio? Esto se sabe del hombre que conquistó a la actriz

Hugo Manterola figura en una toma individual con sombrero y en otra fotografía junto a Cinthia Aparicio.

Una de las mayores incógnitas alrededor de esta noticia es la identidad del hombre que volvió a ilusionar a la actriz. Cinthia fue muy cuidadosa al hablar de él y explicó que no pertenece al medio artístico, por lo que desea respetar su privacidad.

“Él no es del medio”, puntualizó. Después añadió: “Quisiera como proteger eso de él y ya él, si quiere, pues con gusto ya lo conocerán”. Con estas palabras dejó claro que no piensa exponerlo sin su consentimiento y que será él quien decida si quiere aparecer públicamente.

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En redes sociales y distintas publicaciones comenzó a circular el nombre de Hugo Martínez Manterola como el supuesto nuevo compañero sentimental de la actriz. Incluso se difundieron imágenes que los relacionan. Sin embargo, es importante precisar que Cinthia no pronunció ese nombre ni confirmó oficialmente su identidad.

Una historia que viene de años atrás y que sorprendió a la propia actriz

Aunque prefirió reservarse los detalles personales de su novio, Cinthia sí compartió una pista sobre el origen de esta relación: ambos se conocen desde hace muchísimo tiempo. “Nos conocemos prácticamente de toda la vida, nuestras familias se conocen”, contó, dejando entrever que existe una historia previa de cercanía entre sus círculos familiares.

La actriz también mencionó una afición que comparten y que parece formar parte de esa conexión: “Sombrero y a caballo los dos”. Además, aseguró que tienen muchas cosas en común, un vínculo que habría permitido que la relación surgiera de manera natural, sin que ninguno de los dos lo tuviera planeado.

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“Y así que la vida nos unió”, expresó emocionada. Finalmente, resumió lo inesperado de este capítulo con una frase que llamó la atención: “No me lo esperaba, me sorprendió la vida y me sorprendió para bien”.