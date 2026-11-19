A pesar de que los boletos oficiales ya se encuentran agotados, los aficionados buscan pagar hasta lo imposible para disfrutar del juego en el Estadio Banorte. (AP Foto/Bruce Kluckhohn)

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La NFL regresa a la Ciudad de México este domingo 22 de noviembre con el enfrentamiento de Sunday Night Football que sostendrán los Minnesota Vikings y San Francisco 49ers desde el Estadio Banorte.

Aunque los boletos oficiales ya están agotados, la reventa, como ocurre en los eventos masivos, genera un panorama de incertidumbre entre los aficionados que aún buscan asistir, con precios que alcanzan hasta los $150000 pesos mexicanos.

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Precios de los boletos en reventa para el juego de la NFL en México

Reventa se apodera del NFL Mexico City Game 2026. (Mexsport)

De acuerdo con la oferta disponible en StubHub, el boleto más barato para el partido se vende en 7,870 pesos en la Zona 600, ubicada en la parte más alta del estadio. En ese mismo nivel también hay localidades con precios de hasta 26,000 pesos.

En la Zona 500, la entrada de menor costo ya alcanza los 10,000 pesos. Los lugares más centrados de esa sección se ofrecen por cantidades de hasta 40,000 pesos.

El aumento es mayor en la Zona 300. Ahí, el boleto más económico cuesta 50,000 pesos y el resto de las opciones disponibles supera esa cifra.

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Las localidades más caras se concentran en la parte baja del estadio, entre las secciones 136A y 125A. Estos espacios incluyen alimentos, bebidas y una experiencia para observar el túnel por el que salen los jugadores.

En esas zonas premium, los precios van de 72,000 a 158,366 pesos. Esta última cantidad corresponde al boleto más caro localizado para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Los costos pueden variar según la plataforma de reventa y la disponibilidad de las entradas. Al tratarse de boletos que no se adquieren por canales oficiales, los aficionados enfrentan el riesgo de que el acceso al estadio sea rechazado, aunque Viagogo y Stubhub suelen ser las opciones más confiables sin ser una garantía.

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Qué esperar del juego de la NFL en México

49ers y Vikings marchan como dos de los mejores equipos en la NFL. (Kyle Terada-Imagn Images)

Minnesota Vikings y San Francisco 49ers protagonizarán uno de los partidos más atractivos que la NFL ha traído a la Ciudad de México. Ambas franquicias llegan con marcas que las colocan entre los equipos más competitivos de la temporada.

San Francisco presume el segundo mejor récord de toda la NFL, con marca de 8-1. Minnesota, por su parte, se mantiene con registro de 7-2 y pelea por el liderato de la División Norte de la Conferencia Nacional.

La división de los Vikings es una de las más disputadas de la liga. Chicago Bears, Green Bay Packers y Detroit Lions también cuentan con récord ganador, por lo que cada resultado puede modificar la lucha por los puestos de postemporada.

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La defensiva es una de las principales fortalezas de Minnesota. La unidad sostuvo al equipo durante semanas en las que la ofensiva enfrentó dificultades para producir puntos.

La presencia de Kirk Cousins aportó estabilidad en la posición de quarterback y permite que los Vikings presenten un plantel más equilibrado entre ataque y defensiva.

Los 49ers llegan con un inicio dominante, aunque su actuación más reciente ante los Dallas Cowboys genera dudas sobre la solidez de su defensiva.

San Francisco permitió 40 puntos en ese encuentro, una cifra que contrasta con el rendimiento que había mostrado durante buena parte de la campaña, por lo que a pesar de su gran dominio ofensivo, debe trabajar para detener a los ataque rivales.

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