El fentanilo es uno de los medicamentos más controlados utilizados en pacientes críticos y procedimientos quirúrgicos. (FOTO: Senado)

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Estados Unidos identificó que los cárteles han optado por cambiar las pastillas de fentanilo por polvo de mayor pureza como técnica para traficar esta droga, luego de los operativos en la frontera para detener su ingreso.

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, explicó ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que pese a que las incautaciones de fentanilo en la frontera con México cayeron casi a la mitad en 2026 frente a 2024, esto no refleja un descenso real en la amenaza.

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Al respecto, dijo que los traficantes cambiaron la manera en que envían esta droga sintética al pasar de las pastillas terminadas a polvo sin procesar, ya que tiene una potencia y un rendimiento por kilogramo significativamente mayores.

Polvo puede producir más dosis de la droga, advierten

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional. Foto: Archivo

Desde enero a mayo de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) registró el decomiso de más de 100 millones de dosis de fentanilo en la frontera. En ese momento también explicaron que las tendencias del contrabando se enfocaban en el envío de polvo y no de pastillas.

Al respecto, la agencia estadounidense explicó que el fentanilo en polvo contiene más dosis por peso que las tabletas individuales, ya que se estima que con un kilogramo se pueden obtener alrededor de 75 mil pastillas. Además, el polvo es más fácil de ocultar que las pastillas, ya que puede esconderse en objetos cotidianos o transportarse a granel.

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Fentanilo decomisado por la CBP

Con esto, Mullin señaló que aunque las incautaciones cayeron en lo que va del año, el flujo total de fentanilo que se envía hacia Estados Unidos podría seguir siendo alto.

“Los traficantes ahora se están ajustando a las presiones de aplicación de la ley, tratando de introducir polvo de fentanilo de mayor pureza de contrabando, lo que indica que el flujo total de fentanilo hacia Estados Unidos sigue siendo significativo”, aseguró.

Esto contrasta con un informe de diciembre de 2025 de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el que aseguró que la pureza del polvo de fentanilo bajó del 19.5% en 2023 a 10.3% en 2025. Además, señaló que solo el 29% de las pastillas analizadas en ese mismo año contenían una dosis potencialmente letal, representando una disminución respecto al 76% detectado en 2023.

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El Cártel de Sinaloa y el CJNG dominan la cadena de producción y tráfico de fentanilo

Parte de los decomisos mostrados por la agencia antidrogas en meses anteriores. Crédito: DEA

Los dos cárteles que encabezan el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas organizaciones criminales producen la droga a grandes escalas en laboratorios clandestinos y usan precursores químicos importados de China.

Pese a la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa —activa desde septiembre de 2024 tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada por su propio ahijado, Joaquín Guzmán López— la disponibilidad y los precios del fentanilo en las principales ciudades de Estados Unidos se mantienen estables, según un informe de International Crisis Group de julio de 2026.

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Consumidores de fentanilo en Tijuana dijeron a esa organización que no percibieron ningún cambio en el precio de la droga tras el inicio de la disputa, que se vende en 50 pesos mexicanos por dosis pequeña. Los informantes también aseguraron que la mayor parte de la producción de drogas en México “todavía proviene de Sinaloa”, atribuido al surgimiento de otros grupos criminales en el estado que mantuvieron la producción y el contrabando.

Sheinbaum deslindó a México de la producción de fentanilo

La presidenta de México reaccionó al histórico decomiso de fentanilo, opioide sintético que ha causado una epidemia en EEUU. (Infobae México | Jovani Pérez)

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, deslindó a México de la producción de fentanilo al asegurar que los laboratorios clandestinos encontrados en el país se enfocan en la elaboración de metanfetaminas y no en la fabricación de fentanilo.

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Durante su conferencia de prensa del 15 de junio de 2026, la mandataria dijo que solo tres narcolaboratorios han sido identificados para la producción de pastillas de esta droga sintética.

“Lo que se ha encontrado en el caso del fentanilo es, en tres casos si no mal recuerdo, es la elaboración de pastillas, pero no la fabricación de fentanilo como tal, sino con la materia prima ya elaborada”, afirmó.