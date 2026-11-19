Marlene Favela comparte sus experiencias paranormales en el set de la nueva versión de la icónica telenovela (Marlene Favela)

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Marlene Favela vivió un momento de preocupación durante una visita a San Juan del Río, Querétaro, luego de perder su cartera en una tienda Sam’s Club o en el estacionamiento del establecimiento. La actriz recurrió a las redes sociales para solicitar ayuda, pues entre sus pertenencias llevaba documentos oficiales y tarjetas que necesitaba recuperar.

La intérprete explicó que el dinero en efectivo no era lo que más le preocupaba, sino la documentación que transportaba. Incluso ofreció dejar el efectivo a quien encontrara la cartera, siempre que le devolviera sus identificaciones. Sin embargo, su llamado no tuvo la respuesta que esperaba y, días después, decidió comenzar nuevamente los trámites para recuperar sus documentos.

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Al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre lo sucedido, Favela reconoció que prácticamente ya había dado por perdido lo que llevaba en la cartera. Aunque la situación le ocasionó varios pendientes, también tomó el episodio con humor y aseguró que ahora tendrá que estar mucho más atenta a sus pertenencias.

Marlene Favela revela que ya perdió la esperanza de recuperar su cartera

Marlene Favela confía en la protección de la Virgen de Guadalupe mientras trabaja en "El Maleficio" (Marlene Favela)

Frente a los reporteros, la actriz fue contundente al explicar que no recibió noticias de alguna persona que hubiera encontrado sus pertenencias. “No, hombre, ya, ya, ya me despedí de eso, ya estoy tramitando otra vez todo”, expresó al recordar el episodio que previamente había compartido con sus seguidores.

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Uno de los motivos por los que la pérdida resultó especialmente complicada fue que se encontraba de viaje y llevaba consigo prácticamente toda su documentación. “Es que justamente como estaba de viaje llevaba todos mis documentos porque los necesitaba. Entonces, bueno, ni modo”, explicó, dejando ver que ahora tendrá que invertir tiempo en recuperar cada identificación.

La protagonista también recordó que estaba dispuesta a renunciar al dinero que llevaba con tal de recuperar sus papeles. “Yo dije: ‘Quédense con el dinero, no me importa, lo único que me importa son mis documentos’, pero no, nadie respondió”, contó. La falta de noticias terminó por llevarla a aceptar que tendría que comenzar los trámites desde cero.

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“Ponerme más viva”: la lección que le dejó el incidente en Querétaro

Cuando los representantes de los medios le preguntaron qué enseñanza le había dejado esta experiencia, Marlene respondió entre risas: “Pues ponerme más viva, ¿no?”. La actriz reconoció que deberá prestar mayor atención a sus pertenencias, aunque admitió que ni siquiera sabe en qué momento pudo haber extraviado la cartera.

“No sé en qué momento, la verdad, no sé en qué momento, pero bueno, mira, las cosas pasan por algo, lo material es lo de menos”, comentó. Con esta reflexión, dejó claro que, aunque perder sus identificaciones representa un inconveniente, intenta no darle más importancia de la necesaria.

Incluso encontró un motivo para sentirse menos preocupada: su teléfono celular permaneció con ella. “Lo que importa es que no fue mi celular, porque si no, ay, sí no sé qué hubiera hecho”, expresó con humor. La declaración mostró que, dentro de los contratiempos que enfrentó, conservar su dispositivo fue un alivio.

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Así pidió ayuda Marlene Favela en redes sociales tras extraviar sus documentos

(Foto: Instagram/@marlenefavela)

Antes de ofrecer estas declaraciones, la actriz había publicado un mensaje en sus plataformas digitales para intentar localizar la cartera. En su petición explicó que pudo haberla perdido dentro de Sam’s Club de San Juan del Río, Querétaro, o en el estacionamiento del establecimiento.

“Pido de corazón su ayuda. Perdí mi cartera en Sam’s Club de San Juan del Río, Querétaro, o en su estacionamiento”, escribió. También detalló que llevaba documentos oficiales y tarjetas que, según aclaró, no podrían utilizar para hacer compras o movimientos, pues su principal interés era recuperarlos.

En aquella publicación insistió en que el efectivo no tenía importancia frente a la documentación extraviada: “No me interesa recuperar el dinero, solamente mis documentos. Si alguien la encontró, le agradecería infinitamente me contactara por este medio RT”. Sin embargo, al no obtener una respuesta favorable, decidió continuar con la reposición de sus pertenencias. Durante su encuentro con la prensa explicó que ya había acudido al banco y que tenía previsto visitar otras oficinas: “Mañana voy a la, al INE, la semana que entra voy a la licencia. Ay, voy a todas las oficinas”.

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Marlene Favela es una actriz mexicana reconocida por su trayectoria en telenovelas como Gata salvaje, El zorro: la espada y la rosa y Contra viento y marea. A lo largo de su carrera ha participado en distintas producciones televisivas que le han dado reconocimiento entre el público de habla hispana.