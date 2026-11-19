UNAM (Foto: Infobae México)

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mejoró su posición en una clasificación internacional que evalúa el compromiso de las instituciones de educación superior con el medioambiente, la responsabilidad social y las prácticas de gobierno.

En la edición 2027 del QS Sustainability Rankings, la máxima casa de estudios avanzó 71 posiciones hasta colocarse en el puesto 151 a nivel mundial.

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Con este resultado, la institución obtuvo una puntuación histórica de 88.8 puntos, que la coloca como la universidad más sustentable de México y la segunda mejor evaluada de América Latina, únicamente por debajo de la Universidad de São Paulo, en Brasil.

El ascenso también estuvo acompañado de mejores resultados en las tres categorías que contempla la metodología del listado. Entre los rubros con avances destacan la Educación Ambiental y el Buen Gobierno, indicadores que reflejan el fortalecimiento de las políticas universitarias relacionadas con la sostenibilidad, la administración institucional y el impacto social.

UNAM incorpora contenidos de sustentabilidad en sus programas académicos

Eduardo Vega López, coordinador universitario para la sustentabilidad, explicó que uno de los factores que contribuyeron al desempeño de la institución fue la actualización e incorporación de materias relacionadas con el cuidado del medioambiente en los planes de estudio de licenciatura y posgrado.

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De acuerdo con el funcionario, una primera estimación identificó alrededor de 650 asignaturas con contenidos de sustentabilidad distribuidas en los diferentes programas de educación superior de la Universidad Nacional.

UNAM EFE/ Mario Guzmán

A estas acciones se suma el fortalecimiento de proyectos de investigación interdisciplinaria y la incorporación de criterios ambientales en las principales actividades académicas, la administración universitaria y la convivencia dentro de sus instalaciones.

El profesionista también destacó la Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad (ERES), puesta en marcha desde 2024, como parte de los esfuerzos institucionales que contribuyeron a los resultados obtenidos durante 2025 y 2026.

¿Qué lugar ocupa la UNAM entre las universidades de México?

De las 21 instituciones de educación superior mexicanas incluidas en el QS Sustainability Rankings 2027, la UNAM consiguió la primera posición nacional, seguida por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

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En la clasificación mundial, el Tecnológico de Monterrey se ubicó en el puesto 259, mientras que la UAM alcanzó la posición 775.

Además de las acciones académicas y administrativas, la Universidad Nacional mantiene proyectos enfocados en preservar sus áreas naturales y aprovechar el agua de manera más eficiente en sus distintos campus.

Los resultados representan un reconocimiento internacional al trabajo de estudiantes, docentes y personal universitario en materia de responsabilidad social, protección ambiental y gobernanza ética. También consolidan a la institución como un referente regional en sostenibilidad dentro del sector educativo.