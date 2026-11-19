Terry Cole advirtió en un video sobre los riesgos de los vapeadores ilegales. (Impresión de pantalla video)

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Terry Cole, director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), alertó el pasado miércoles sobre el aumento de vapeadores ilegales que, dijo, son elaborados por cárteles terroristas extranjeros, y que, según su declaración, pueden representar un riesgo para la salud de los consumidores.

En una publicación compartida en la cuenta oficial de la DEA en la red social X, se señaló que Cole advertía del creciente peligro de los cigarrillos electrónicos ilegales, fabricados por los cárteles. Se expuso que estos productos ilícitos, podían contener fentanilo, heroína, metanfetamina y otras drogas peligrosas, además de que su apariencia era casi idéntica a la de los cigarrillos electrónicos legítiomos. “No corra riesgos. Infórmese y manténgase al tanto”, se lee en la publicación, misma que es acompañada por un video en el que habla Cole.

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En dicho video, el funcionario estadounidense advierte que los jóvenes y los integrantes de las Fuerzas Armadas Estadounidenses se encontraban entre los grupos más vulnerables.

Además, Cole explicó que las organizaciones criminales han comenzado a imitar la apariencia de los dispositivos comerciales para facilitar su distribución. Según el director de la DEA, algunos son “virtualmente idénticos a productos legítimos de vapeo que están en el mercado”.

Terry Cole señaló que los grupos criminales modifican constantemente sus métodos para introducir narcóticos en el mercado. “Están buscando constantemente maneras de hacer llegar drogas a los estadounidenses. Los narcotraficantes se adaptan, cambian los empaques, cambian productos”, aclaró.

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Cápsula informativa gráfica sobre la alerta emitida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos respecto a vapeadores ilegales. Los paneles detallan los riesgos por sustancias como fentanilo y heroína, la apariencia similar a dispositivos comerciales, la implicación de cárteles mexicanos en su financiamiento y las etapas de la cadena de distribución desde su importación marítima hasta su venta en internet y entornos escolares.

Ante esta situación, el funcionario pidió a la población adquirir estos artículos únicamente en establecimientos y distribuidores autorizados.

“Si compramos de fuentes ilícitas, no tienen idea de lo que están metiendo en sus cuerpos. Con el fentanilo y otras drogas sintéticas, un error puede ser mortal. Si no conocen el origen, no saben qué hay dentro” declaró Cole.

Organizaciones criminales mexicanas que compiten por controlar los vapeadores ilegales

La advertencia de la DEA ocurre en un contexto en el que organizaciones criminales mexicanas han encontrado en la comercialización ilegal de estos dispositivos, una fuente de ingresos.

En noviembre pasado, el informe Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado, elaborado por Defensorxs, México Evalúa, El Colegio de México, Causa en Común y el periodista Óscar Balderas, identificó a siete organizaciones criminales que compiten por controlar ese mercado.

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Se trata de: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la Unión Tepito.

Vapeadores ilegales: el nuevo negocio del crimen organizado Alerta de la DEA y siete cárteles que disputan el mercado en México 🚨 Alerta de la DEA 🗺️ Siete cárteles en disputa ⚙️ La cadena del negocio

Según el documento, estas organizaciones han convertido el comercio ilegal de tabaco y vapeadores en una “caja chica” para financiar sus operaciones.

“Este mercado financia armas, logística criminal y enfrentamientos en al menos 16 estados de alto riesgo”, advirtió el periodista Óscar Balderas, durante la presentación de la investigación.

El estudio, además, identificó las condiciones que han facilitado el crecimiento de este negocio: la falta de mecanismos para rastrear los dispositivos y la prohibición vigente en México.

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De acuerdo con los especialistas, estas circunstancias favorecieron la consolidación del mercado controlado por grupos criminales, cuya cadena de distribución incluye distintas etapas:

Importación clandestina: Los dispositivos entran al país, principalmente, desde Asia.

Reempaquetado: Los productos son modificados para dificultar la identificación de su procedencia.

Comercialización digital: los grupos recurren a plataformas y canales de venta por internet.

Distribución: Los dispositivos llegan a consumidores mediante redes que incluyen a menores de edad, así como puntos de venta en escuelas y mercados callejeros.

(Impresión de pantalla X)

El informe advierte que el modelo ha permitido a las organizaciones criminales ampliar su participación en el comercio de productos de vapeo, al tiempo que diversifican sus fuentes de financiamiento.