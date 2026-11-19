Kevin Álvarez sostuvo que el final de La Triiisecta no fue por una decisión de la directiva del América, sino al retiro de Miguel Layún y a la lesión de Igor Lichnovsky (EFE).

Guardar

Kevin Álvarez sostuvo que el final de La Triiisecta no fue por una decisión de la directiva del América, sino al retiro de Miguel Layún y a la lesión de Igor Lichnovsky. El lateral también asoció la vigencia del proyecto con los tres títulos consecutivos que el club ganó entre 2023 y 2024.

“Los tres torneos que estuvo viva, los tres torneos que fuimos campeones. El cuarto torneo la mataron y el cuarto nos quedamos en la Final”, dijo Álvarez durante una entrevista para el podcast Sabor a Futbol de Daniella Durán.

PUBLICIDAD

El defensor de Las Águilas explicó que el espacio dejó de tener condiciones para continuar. Layún se retiró de las canchas y comenzó otros proyectos. Lichnovsky sufrió una lesión que lo obligó a atender una operación, rehabilitarse y viajar. Por su parte, Álvarez permaneció como el único integrante con actividad regular en la cancha.

Los aficionados americanistas siempre están al pendientes cuando los tres comienzan con el podcast. (Instagram @Triiisecta)

La salida de Layún y la lesión de Lichnovsky terminaron con el proyecto

Álvarez rechazó que existiera censura desde Coapa para poner fin al podcast, que protagonizó junto con Layún y Lichnovsky durante la etapa del tricampeonato azulcrema.

“No fue decisión de alguien, fue porque Miguel Layún se retiró, tuvo sus proyectos, Igor se lastimó. Tenía que ver lo de su operación, su rehabilitación, estar viajando a otros lados por la lesión y, pues, yo era el único que estaba jugando”, declaró el futbolista a Daniella Durán.

PUBLICIDAD

La Triiisecta fue un podcast que surgió mientras los tres jugadores formaban parte del vestidor del América. El proyecto acumuló audiencia y provocó polémicas por las conversaciones de los futbolistas sobre el club, la Liga MX y el entorno del equipo.

El podcast está a punto de desaparecer tras los malos resultados del América. (Instagram @Triiisecta)

A pesar de esto, el lateral derecho dejó abierta la posibilidad de retomar el formato más adelante. Incluso bromeó con una eventual incorporación de Raphael Veiga y Brian Rodríguez, aunque los dos jugadores atraviesan procesos físicos distintos dentro de sus respectivos equipos.

Kevin Álvarez recupera minutos con Guillermo Almada

El cierre de La Triiisecta coincidió con un periodo complejo para Álvarez. El jugador reconoció que atravesó una etapa de dolor y críticas tras una operación para corregir una pubalgia, lesión que arrastró mientras mantuvo actividad.

PUBLICIDAD

“Antes de la operación tuve la lesión muy fuerte; la gente no sabía, solo veían que seguía jugando, pero no sabían lo que tenía”, relató Álvarez en la misma entrevista.

El defensor afirmó que el respaldo de Guillermo Almada cambió su presente en el América. El técnico uruguayo ya lo había dirigido en Pachuca y le devolvió continuidad en el cuadro azulcrema, después de que el lateral perdió protagonismo durante la gestión de André Jardine.

Los jugadores en ocasiones llegan a invitar algunos personajes especiales. (Captura de pantalla)

En el Apertura 2026, Álvarez registra 12 partidos, ocho titularidades, un gol y tres asistencias con América. Además, acumula 790 minutos en la fase regular, con 10 oportunidades creadas y 10 disparos.

PUBLICIDAD

El único gol del defensor en el torneo llegó en la victoria de América por 5-2 ante Atlas. Su participación ofensiva también incluyó tres asistencias, cifras que reflejaron una mayor presencia en el costado derecho respecto a torneos anteriores.

La Triiisecta Credit: Eric Canha-USA TODAY Sports

Álvarez suma cuatro tarjetas amarillas en el campeonato. Una de ellas llegó durante el Clásico Capitalino ante Pumas, encuentro en el que fue titular y salió al minuto 88.

El lateral volvió a la Selección Mexicana y jugó 45 minutos

Por otra parte, la recuperación de minutos en América le abrió de nuevo la puerta de la Selección Mexicana. Álvarez fue convocado por Rafa Márquez para la serie de Nations League ante Jamaica y participó en los dos encuentros.

PUBLICIDAD

El jugador sumó 45 minutos en la Fecha FIFA: ingresó 26 minutos en el partido de ida en Kingston, donde México perdió 3-2, y disputó 19 minutos en la vuelta, que el Tri ganó 1-0 para avanzar al Final Four de Concacaf.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 America's Brian Rodriguez celebrates scoring their first goal with Kevin Alvarez REUTERS/Eloisa Sanchez

Álvarez formó parte de los 21 futbolistas que tuvieron actividad en los dos compromisos ante el conjunto caribeño.

El regreso del lateral al Tri ocurrió después de un periodo sin convocatoria y mientras América busca cerrar la fase regular del Apertura 2026 con un resultado ante Tigres que le permita pelear por el primer lugar de la tabla.

PUBLICIDAD