El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo el lanzamiento número 15 de SpaceX, donde un propulsor explotó en el aire, lanzando fragmentos de aluminio y metal que alcanzaron las costas mexicanas de Tamaulipas.

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El cuerpo de una tortuga caguama, localizado en playa Bagdad, Matamoros, Tamaulipas, 30 horas después de la explosión de un propulsor de Space Exploration Technologies Corp, conocida como SpaceX, podría convertirse en la primera evidencia científica para sustentar una denuncia ambiental contra la base espacial del multimillonario estadounidense Elon Musk, ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México.

El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo el lanzamiento número 15 de SpaceX, donde un propulsor explotó en el aire lanzando fragmentos de aluminio y metal que alcanzaron las costas mexicanas de Tamaulipas, donde habitantes y activistas han denunciado daño ambiental desde el primer lanzamiento registrado en la zona en enero de 2026.

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Horas después del lanzamiento, la organización Conibio Global realizó un recorrido por las costas de la playa Bagdad, en Tamaulipas —como lo ha hecho desde que iniciaron los vuelos— para revisar los daños que pudo causar el vuelo. En dichos recorridos encontraron cuerpos de fauna marina, cuya muerte se atribuyó al lanzamiento. Destaca el caso de una tortuga caguama, la cual se encuentra a manos de especialistas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que analicen la causa de muerte.

En caso de comprobarse que la tortuga murió como consecuencia del lanzamiento, se acreditaría la primera prueba científica de lo que activistas han denunciado desde un inicio: los propulsores de SpaceX ocasionan un preocupante daño ambiental que afecta a las costas mexicanas, a los habitantes y la flora y fauna que los rodea.

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“Si los estudios confirman que fue por muerte de la explosión del propulsor de SpaceX, sería la primera evidencia científica que tenemos, así que pronto conocerán los resultados”, puntulaizó Elías Ibarra, presidente de Conibio Global.

Profepa localiza basura espacial en playa Bagdad, Tamaulipas (@Profepa)

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que, junto con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Marina (Semar), emprendió también recorridos de vigilancia para identificar y recolectar restos del cohete de SpaceX que cayó directamente sobre las costas mexicanas.

Tortuga fue localizada 30 horas después de la explosión, también fue hallado un delfín

Elías Ibarra, presidente de Conivio Global, informó que la tortuga caguama fue encontrada luego del evento registrado frente a Matamoros. La organización ha sido una de las principales denunciantes de la base espacial y de los impactos negativos que tiene sobre el medio ambiente del territorio mexicano. El pasado 13 de noviembre, durante el lanzamiento número 15, activistas de la organización realizaban su 8.ª manifestación pacífica en contra de SpaceX.

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La posibilidad de vincular el hallazgo del cuerpo de la tortuga con el lanzamiento del propulsor, permanece bajo revisión. La necropsia deberá determinar si el animal murió por efectos directos de la explosión, por lesiones previas o por otra causa.

Ibarra recordó que en hechos anteriores se han registrado varamientos de fauna cerca de la zona. Tras un lanzamiento del 14 de julio, fue localizado un cachalote pigmeo con vida en Playa Bagdad, un registro inusual en ese punto de la costa. También recordó que fue hallado un delfín cerca del área de lanzamiento, sin embargo, el estado de descomposición del ejemplar impidió realizarle un análisis que permitiera establecer la causa de muerte.

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La organización ambientalista se manifiesta este fin de semana en el Golfo de México, en Matamoros, durante el lanzamiento 13 de SpaceX, y pide la intervención de Claudia Sheinbaum ante un posible riesgo humano y ecológico

Profepa asegura residuos que llegaron a costas mexicanas

Tras el lanzamiento, la Profepa —que hasta este 15.º lanzamiento no se había pronunciado oficialmente— inició recorrido junto con autoridades ambientales mexicanas y dio a conocer que, tras la recolección de la basura espacial en las costas de Tamaulipas, se buscaría que la base espacial estadounidense, ubicada entre los límites de Texas, Estados Unidos, y México, se haga responsable.

A través de un comunicado, la Profepa señaló que, además de lo hallado en la playa Bagdad, es muy probable que la basura espacial también haya caído al fondo marino. Detalló que el propulsor fue destruido antes de caer al mar debido a que no consiguió regresar a la plataforma. Cuatro días después, alrededor de las 7:30 horas del 17 de noviembre, comenzaron a llegar fragmentos a la costa mexicana.

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Durante la primera jornada de recolección se recuperaron aproximadamente 2 kilogramos de materiales que podrían estar relacionados con el incidente. Las piezas serán resguardadas en instalaciones de la Secretaría de Marina hasta que la empresa responsable las recoja y les dé manejo adecuado, según detalló la Profepa.

Los residuos localizados incluyen fragmentos rígidos blanquecinos, con grietas y bordes irregulares, así como piezas claras y amarillentas de textura rugosa y porosa. Brigadas comunitarias, donde se encuentran integrantes de Conibio Global, han apoyado la búsqueda, mientras inspectores federales identifican y aseguran los hallazgos.

FILE PHOTO: SpaceX logo and Elon Musk photo are seen in this illustration taken, December 19, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

No obstante, la Procuraduría advirtió que no todos los objetos encontrados necesariamente proceden del mismo lanzamiento. El oleaje, las corrientes y el incremento del nivel del mar pudieron mover residuos ya presentes en el mar o en otros puntos de la franja costera.

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Objetos metálicos y fragmentos de plástico, entre la basura encontrada tras lanzamiento de SpaceX

Personal de la organización Conibio Global recorrió los sectores de playa Bagdad donde comenzó a concentrarse el material arrastrado por el mar. La organización reportó fragmentos de plástico blanco de distintos tamaños, varios de ellos con un recubrimiento o cinta metálica adherida.

Entre los objetos recolectados también había piezas de caucho negro que, de acuerdo con Elías Ibarra, formarían parte de componentes internos del sistema de propulsión. “Es un plástico que tiene un recubrimiento de metal, como una cinta adhesiva, que eso forma parte interna del propulsor. Está diseñado para soportar temperaturas muy altas. Igualmente, este caucho negro es parte del sistema. Y bueno, tristemente, una vez que explota, llegan partículas grandes, pero también muy pequeñas”, puntualizó Ibarra a través de un video.

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Basura espacial de Space X en Tamaulipas

Los equipos utilizaron vehículos todo terreno adaptados con contenedores para trasladar los hallazgos desde las zonas de difícil acceso. Los puntos con mayor acumulación se ubicaron al sur de la comunidad pesquera, entre 17 y 18 kilómetros del lugar donde fue destruido el propulsor.

Ibarra señaló que gran parte de los restos son partículas pequeñas, de alrededor de un centímetro cúbico, dispersas sobre la arena. También fueron localizados fragmentos de mayor tamaño, por lo que las brigadas los separaron, documentaron y georreferenciaron antes de su aseguramiento.

“Esto, obviamente, son cantidades simbólicas, son muchas las partículas pequeñas de un centímetro cúbico que hay. Y bueno, el objetivo es recoger la mayor evidencia posible para que las autoridades, la Profepa, el gobierno del estado y todas las autoridades federales que se están sumando, pues lleguen este mensaje de denuncia formal a SpaceX”, puntualizó Elías Ibarra.

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