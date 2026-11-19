Una mujer sonríe en el salón de su hogar mientras un gato atigrado sobre su regazo le lame la mejilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El afecto por los animales puede llevar a muchas personas a rescatar, alimentar o abrir las puertas de su casa a perros y gatos en situación de abandono.

La alerta aparece cuando esa intención de ayuda deja de alcanzar para garantizar comida, higiene, espacio, atención veterinaria y seguridad para todos los animales bajo cuidado.

PUBLICIDAD

Una publicación de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) advierte sobre una conducta que puede pasar inadvertida en hogares donde el número de mascotas aumenta de forma gradual.

La dependencia también difundió las vías para reportar posibles casos de maltrato, hacinamiento o falta de higiene en la capital mexicana.

Cuando rescatar animales deja de ser suficiente

Tener varias mascotas no implica, por sí mismo, un problema. El punto de alerta no está en la cantidad aislada, sino en la posibilidad real de garantizar condiciones adecuadas para cada animal: alimentación, agua, limpieza, descanso, atención médica, vacunación, esterilización y espacio suficiente.

PUBLICIDAD

Un perro y un gato duermen cubiertos con una manta en una cama para mascotas situada en el interior de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña de la PAOT identifica un patrón en el que la persona incorpora de forma progresiva animales de compañía a su hogar, pero tiene dificultades para reconocer que ya no puede cubrir sus necesidades básicas de forma adecuada.

Ese comportamiento recibe el nombre de síndrome del arca de Noé en la publicación. Se trata de una denominación utilizada para describir la acumulación de animales de compañía junto con la falta de reconocimiento sobre los límites del cuidado disponible.

Una de las señales puede ser el crecimiento constante del número de perros, gatos u otros animales, incluso cuando ya existen problemas para mantener limpio el espacio, comprar alimento o llevarlos al veterinario.

PUBLICIDAD

También puede haber una negativa a dar en adopción a los animales, aun cuando la vivienda esté saturada o cuando algunos requieran tratamientos que la persona no puede costear. La intención de protegerlos puede convertirse, con el tiempo, en una fuente de sufrimiento para las mascotas y para quien las cuida.

El aislamiento y la falta de redes pueden agravar el problema

Según la información difundida por la PAOT, los animales pueden convertirse en la principal fuente de compañía y afecto ante la falta de vínculos y redes de apoyo humanas.

Un chihuahua permanece sentado sobre una manta clara junto a un gran danés recostado en una cama para mascotas dentro de una sala luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación menciona que esta conducta suele relacionarse con aislamiento extremo, abandono, depresión y ansiedad. No obstante, esas condiciones requieren valoración profesional: una campaña informativa no permite establecer por sí sola un diagnóstico de salud mental.

PUBLICIDAD

El problema puede permanecer oculto durante meses o años. La persona puede creer que hace lo correcto al recoger animales de la calle o aceptar cada nuevo caso de abandono, aunque las condiciones del hogar ya no permitan atenderlos de manera individual.

El hacinamiento no siempre empieza con una decisión repentina. Puede comenzar con dos o tres rescates, una camada inesperada o animales recibidos de familiares y vecinos. Luego, la falta de esterilización, las dificultades económicas y la ausencia de apoyo multiplican la carga de cuidados.

Un perro consume croquetas elaboradas con proteína de fermentación dentro de un cuenco de cerámica en una cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales que pueden aparecer dentro del hogar

La falta de higiene es uno de los indicadores que pueden advertir un deterioro en las condiciones de cuidado. Olores persistentes, acumulación de heces, áreas sin limpieza y animales que conviven en espacios reducidos requieren atención.

PUBLICIDAD

Otro signo es la presencia de mascotas con enfermedades, heridas o desnutrición sin tratamiento oportuno. También puede haber animales sin vacunas, sin esterilización o sin condiciones para permanecer separados cuando lo necesitan.

El dueño de un gato tabby examina su dentadura sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ruido constante, la reproducción sin control y los conflictos con vecinos pueden reflejar que el número de animales superó las capacidades del hogar. En esos casos, la prioridad debe ser el bienestar de cada perro o gato, no conservar una cifra determinada de mascotas.

La PAOT señala que el maltrato no se limita a actos de crueldad directa. La incapacidad de proporcionar alimento, higiene, atención médica o un ambiente seguro también puede poner en riesgo la vida de los animales.

PUBLICIDAD

Qué hacer si hay animales en riesgo en Ciudad de México

Ante un posible caso, la recomendación es buscar ayuda institucional y evitar confrontaciones que puedan aumentar el aislamiento de la persona responsable. Si existen animales enfermos, hacinamiento, falta de alimento o condiciones insalubres, es posible realizar un reporte ante las autoridades correspondientes.

Para casos de maltrato en hogares y establecimientos, la campaña de la PAOT indica el teléfono 55 5265 0780, con las extensiones 15420, 15430 y 15440.

Una pareja contempla el suelo de su sala, con suciedad, pelo y restos de comida esparcidos por sus mascotas, una situación común en hogares peruanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si un animal está en riesgo de muerte o murió por actos de crueldad, el material refiere a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, a través de los números 55 5200 9000, 55 5346 8623 y 55 5346 8916.

PUBLICIDAD

La Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atiende reportes sobre animales en vías primarias, secundarias y de alta velocidad en el número 55 5208 9898. Para problemas de falta de higiene, hacinamiento y olores por crianza, la campaña menciona a la Agencia de Protección Sanitaria, en el teléfono 55 5132 1200.