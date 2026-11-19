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Santiago Luna quiere demostrar que su primera derrota en UFC fue solamente un tropiezo en el camino. El mexicano de 22 años, conocido como BorderBoy, enfrentará este sábado 21 de noviembre a Aleksandre Topuria en UFC Qatar, un compromiso que representa una nueva oportunidad para recuperar terreno en la división de peso gallo y confirmar el potencial que mostró durante sus primeras presentaciones en la compañía.

Con un récord profesional de 8-1, el tijuanense llega a este combate después de caer ante Bryce Mitchell, en una pelea que aceptó con apenas nueve días de anticipación. Aunque el resultado terminó con su paso invicto, Luna aseguró que no lo considera un retroceso, sino una experiencia que le permitió identificar aspectos de su preparación y estrategia que necesitaba corregir.

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En entrevista con Infobae México, el peleador explicó que aquel resultado le dejó aprendizajes que aprovechó para preparar su siguiente compromiso. Su intención ahora es mantener una de las características que han marcado su estilo: tomar la iniciativa, imponer el ritmo y ejercer presión durante el combate.

“El mayor aprendizaje fue saber que Dios tiene el plan perfecto para nosotros. No nos afectó de ninguna manera el haber perdido esa pelea; al contrario, nos enseñó todos los detalles y las cosas que estábamos haciendo un poco mal”, explicó.

Santiago Luna confía en su juventud y experiencia para vencer a Aleksandre Topuria

(Alexander Ortiz / Infobae Méxcio)

El enfrentamiento contra el hermano mayor de Ilia Topuria no es un desafío que Luna haya tomado a la ligera. El mexicano recordó que desde su participación en UFC México 2026, en febrero pasado, había manifestado su interés por medirse con Aleksandre, principalmente por el reconocimiento que tiene dentro de la división como uno de sus peleadores destacados en el intercambio de golpes.

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Sin embargo, BorderBoy considera que cuenta con herramientas para complicarle la noche a su próximo rival. Aunque reconoció la experiencia y trayectoria de Topuria, destacó que lleva prácticamente toda su vida entrenando disciplinas como boxeo, lucha y jiu-jitsu, algo que percibe como una ventaja para afrontar distintos escenarios dentro del octágono.

“Venimos jóvenes, tenemos todo favorable nosotros. Los años de entrenamiento, ellos empezaron hasta muy tarde en sus carreras a entrenar. Entonces, es algo que nosotros hemos estado haciendo toda nuestra vida y hemos perfeccionado cada detalle, ya sea en el boxeo, en la lucha o en el jiu-jitsu”, comentó.

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(Alexander Ortiz / Infobae Méxcio)

Sobre las características de Topuria, Luna identificó que su rival suele apostar por golpes de poder, mientras que él busca mantener una actividad constante durante los asaltos. El tijuanense confía en que su volumen de golpes y su pegada pueden marcar diferencias, aunque aclaró que no pretende subestimar al peleador georgiano.

“Cuando conecto yo, sé que la pegada está más de mi lado”, aseguró.

Para el mexicano, este compromiso también representa una oportunidad para recordar que su derrota anterior no define su nivel ni sus aspiraciones dentro de UFC. Aunque reconoció que es el combate más importante de su carrera hasta ahora, aseguró que lo afronta con la misma mentalidad que cualquier otra pelea.

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Santiago Luna sueña con encabezar una cartelera de UFC en Tijuana

Más allá del resultado ante Topuria, el mexicano tiene claros algunos de sus objetivos a futuro. Uno de ellos es protagonizar una función de UFC en su país y, de ser posible, hacerlo frente a su gente en Tijuana, ciudad que considera su casa.

Luna se mostró ilusionado con la posibilidad de encabezar una cartelera en México, incluso si se trata de una función por el campeonato o de otro tipo de combate estelar.

“Si fuera por mí, preferiría que fuera en Tijuana, en mi casa. Estaría de lo mejor poder estar enfrente de toda mi gente representando una cartelera estelar”, expresó.

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También mencionó a Petr Yan como uno de los peleadores de la división con los que le gustaría compartir el octágono en algún momento. No obstante, reconoció que se trata de una aspiración a largo plazo y que tendría que avanzar rápidamente para alcanzar esa posibilidad.

(Alexander Ortiz / Infobae Méxcio)

Por ahora, su atención está puesta en Aleksandre Topuria. Luna espera que la afición mexicana siga su presentación en UFC Qatar y adelantó que buscará ofrecer un combate de mucha acción.

“Va a ser una pelea llena de boxeo, como les gusta, de ese corazón mexicano y nada mejor que representarlos de la mejor forma”, invitó.

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¿Cuándo y dónde ver la pelea de Santiago Luna vs Aleksandre Topuria en UFC Qatar 2026?

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Santiago Luna vs Aleksandre Topuria en UFC Qatar 2026? (Imagen Ilustrativa Infobae)

El combate de peso gallo entre Santiago Luna y Aleksandre Topuria se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026 en el ABHA Arena de Doha, Catar, como parte de UFC Qatar: Procházka vs. Stirling.

Estos son los horarios para seguir la función en México y España:

Horarios (sábado 21 de noviembre de 2026)

Preliminares: 9:00 horas, tiempo del centro de México; 16:00 horas en España. En esta parte de la cartelera está programada la pelea de Santiago Luna.

Cartelera estelar: 12:00 horas, tiempo del centro de México; 19:00 horas en España.

Dónde ver en vivo

México: Paramount+.

España: HBO Max y UFC Fight Pass.