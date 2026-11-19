Gallinas en Casa contempla entregar 15 aves a cada familia beneficiaria.

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El Gobierno de la Ciudad de México anunció un programa de entrega de gallinas ponedoras para algunas familias capitalinas, con el propósito de que puedan producir sus propios huevos y contar con una fuente cotidiana de alimento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer la iniciativa hace unos días y explicó que cada familia beneficiaria recibiría 15 aves, cuya producción conjunta podría alcanzar al menos 15 huevos diarios.

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“Les vamos a entregar 15 gallinas ponedoras… Van a producir al menos 15 huevos diarios”, mencionó la mandataria capitalina al presentar la propuesta.

La medida despertó interés por la posibilidad de que los hogares tengan acceso a huevos frescos sin depender exclusivamente de su compra en tiendas y mercados. Sin embargo, la cantidad que produzcan las aves dependerá de factores como su edad, raza, alimentación, estado de salud y condiciones de crianza.

¿Cuántos huevos pueden producir 15 gallinas ponedoras al día?

La estimación compartida por Clara Brugada apunta a una producción mínima de 15 huevos diarios por grupo de 15 gallinas. Esto representaría, en promedio, un huevo por ave cada día, aunque la postura no ocurre necesariamente de manera uniforme ni está garantizada durante todo el año.

Como referencia, la Secretaría de Agricultura publicó en mayo de 2018 un artículo sobre las gallinas ponedoras en el que señaló que un ejemplar puede producir aproximadamente 18 docenas de huevos al año, equivalentes a 216 unidades.

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Si se utiliza ese promedio para calcular la producción de una bandada de 15 ejemplares, el resultado sería de aproximadamente 3 mil 240 huevos anuales. La cifra permite dimensionar el potencial de esta actividad, aunque no debe interpretarse como una cantidad asegurada para todas las familias.

La productividad también cambia conforme las gallinas envejecen. De acuerdo con la publicación de Agricultura, la postura puede extenderse durante varios años, pero disminuye con el paso del tiempo. Por ello, la alimentación, el bienestar y las condiciones del espacio donde permanecen son fundamentales para mantener una producción adecuada.

¿Cuánto dinero podrían ahorrar las familias con las gallinas ponedoras?

La entrega de estas aves podría representar un ahorro para los hogares que actualmente destinan parte de su presupuesto a comprar huevo. No obstante, para calcular el beneficio económico es necesario considerar tanto la producción como los gastos que implica mantener a los animales.

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Si una familia obtiene 15 huevos diarios, tendría alrededor de 105 huevos por semana. En términos de consumo, esa cantidad podría cubrir una parte importante de las necesidades de un hogar, dependiendo del número de integrantes y de sus hábitos alimenticios.

Para estimar el ahorro real se debe tomar en cuenta el precio al que cada familia compra el huevo, así como el costo del alimento para las gallinas, el agua, los materiales para acondicionar el espacio y los gastos de limpieza y atención veterinaria.

Por esa razón, no es posible establecer una cantidad fija de dinero que las familias dejarían de gastar únicamente con el anuncio del programa. El beneficio dependerá de cuánto produzcan las aves y de los recursos que se destinen a su mantenimiento.

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Además del posible ahorro, la crianza de gallinas ponedoras puede representar una alternativa para disponer de alimentos frescos y aprovechar la producción doméstica.

¿Qué cuidados necesitan las gallinas ponedoras para producir huevos?

Aunque tener gallinas puede parecer una actividad sencilla, mantener una producción constante requiere atención diaria. La Secretaría de Agricultura destacó en su publicación de 2018 que el bienestar de las aves es un factor importante para favorecer la postura.

Entre las recomendaciones se encuentra establecer horarios regulares de alimentación, proporcionarles un espacio adecuado para desarrollarse y protegerlas del sol y la lluvia.

El agua también debe estar disponible de manera permanente, debido a que las gallinas consumen cantidades importantes de este líquido. Su alimentación debe cubrir sus necesidades nutricionales mediante productos apropiados para aves ponedoras; los granos, vegetales e insectos pueden formar parte de su alimentación, pero no sustituyen una dieta balanceada.

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Otro aspecto importante es la iluminación. La publicación de Agricultura menciona un mínimo de 12 horas de luz natural o artificial como parte de las condiciones de crianza descritas en ese material.

Asimismo, se recomienda recoger los huevos diariamente para evitar que se rompan, se ensucien o se deterioren.

El estrés también puede afectar la producción. Por ello, las aves necesitan condiciones adecuadas de espacio, alimentación y protección, además de una rutina que contribuya a su bienestar.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la entrega de 15 gallinas ponedoras a algunas familias capitalinas, con una producción estimada de al menos 15 huevos diarios. La iniciativa fue presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como una alternativa para impulsar la producción de alimentos en los hogares

¿Qué falta por conocer del programa de gallinas ponedoras en CDMX?

Aunque Clara Brugada adelantó que se entregarán 15 gallinas ponedoras a algunas familias de la capital, todavía es necesario conocer los detalles operativos de la iniciativa.

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Entre los aspectos pendientes se encuentran los requisitos para acceder al apoyo, las alcaldías que participarán, el número total de beneficiarios, las fechas de entrega y si el Gobierno capitalino proporcionará acompañamiento técnico para la crianza de las aves.

También será importante conocer si las familias recibirán orientación sobre alimentación, sanidad, limpieza y acondicionamiento de los espacios, pues estos elementos serán determinantes para que la iniciativa pueda traducirse en una producción constante de huevos.

Por ahora, el anuncio abre la posibilidad de que algunos hogares capitalinos incorporen la crianza de gallinas ponedoras como una alternativa para producir parte de sus alimentos. Sin embargo, el ahorro que represente dependerá de las condiciones de entrega y del mantenimiento que requieran las aves.

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