Ataque armado a domicilio de alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, deja dos policías sin vida. (Foto: RS)

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El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó la detención de un presunto implicado, quien estaría confeso, por el asesinato de los policías municipales Alfredo Bautista Ortiz y Samuel Flores Santiago durante el ataque contra un inmueble del alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Francisco Martínez Enríquez. Las autoridades también tienen órdenes de aprehensión pendientes contra otras tres personas presuntamente vinculadas con la agresión ocurrida la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026 en Acoxcatlán.

Menchaca Salazar señaló que la captura derivó del seguimiento al vehículo que presuntamente utilizaron los agresores y del análisis de registros de videovigilancia. Algunas cámaras instaladas en el inmueble fueron desconectadas, pero otras registraron movimientos que permitieron a la Secretaría de Seguridad Pública seguir la ruta de los responsables.

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El mandatario explicó que la persona detenida ya habría reconocido su participación, aunque no dio detalles sobre el contenido de esa declaración ni sobre el posible móvil. Afirmó que el Gabinete de Seguridad divulgará más datos cuando las indagatorias lo permitan y sin afectar el proceso para esclarecer el crimen.

La agresión dejó dos policías municipales muertos. Bautista Ortiz falleció en el sitio, mientras que Flores Santiago murió después en el Hospital de Tlanchinol por las heridas que sufrió durante el ataque armado.

(Foto: Twitter/@arturosuarez)

La investigación sigue la ruta de un vehículo y videos del inmueble

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes resguardaban el domicilio del presidente municipal cuando hombres armados ingresaron por la fuerza. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo indicó que el ataque ocurrió alrededor de las 02:00 horas y que habrían participado tres sujetos.

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Los agresores rompieron la puerta con un mazo y dispararon contra los elementos de seguridad. Dentro del inmueble localizaron a otros dos policías municipales; uno de ellos tenía las manos atadas, una de las circunstancias que forman parte de la investigación para reconstruir la mecánica de los hechos.

Francisco Martínez Enríquez no se encontraba en su domicilio cuando ocurrió la incursión y resultó ileso. El alcalde señaló que la agresión no sólo lo afectaba a él, sino que también atentaba contra la ciudadanía de Tepehuacán, aunque en una declaración se refirió al municipio como “Tehuacán”.

Menchaca Salazar sostuvo que todavía no podía ofrecer una conclusión sobre las razones del ataque porque apenas había recibido los primeros avances. “Yo espero que en el transcurso de las próximas horas, tampoco para entorpecer las investigaciones, lo que se pueda decir, pero ya va a haber más información. No va a quedar impune y se actuó muy rápidamente”, afirmó.

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Dos pistolas yacen sobre el pavimento de una calle delimitada con cintas amarillas de seguridad y patrullas policiales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador pidió esperar los resultados oficiales antes de atribuir los hechos a una organización criminal. Con la información preliminar disponible, consideró que el caso aparentemente no estaría relacionado con la delincuencia organizada, aunque evitó profundizar sobre esa hipótesis.

Hidalgo reforzó la seguridad tras el ataque en Tepehuacán

El gobierno estatal reforzó las medidas de seguridad en Tepehuacán de Guerrero después del homicidio de los policías. Menchaca Salazar indicó que los protocolos se activaron por tratarse de una agresión con pérdida de vidas de integrantes de una corporación municipal.

“Cuando hay un evento de esta naturaleza, pues se activan los protocolos para, sobre todo en donde desafortunadamente hubo la pérdida humana y de policías, eso es un hecho que no solamente lamentamos, sino que condenamos y que vamos a aplicar el rigor correspondiente”, expresó el gobernador.

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El mandatario agregó que Martínez Enríquez no había solicitado protección personal adicional hasta ese momento. Aun así, aseguró que las autoridades mantuvieron los mecanismos de seguridad correspondientes para el alcalde y el municipio.

Rondín de policías Crédito: Cuartoscuro

La AIC mantiene abierta una carpeta de investigación para identificar a los responsables materiales e intelectuales. La Fiscalía estatal señaló inicialmente que no se había confirmado la identidad de los agresores ni existían detenciones, mientras que el gobernador informó después sobre una captura y órdenes pendientes contra otros presuntos involucrados.

El presidente municipal recordó que había sufrido dos atentados previos, en 2004 y 2008. Sobre el primero, aseguró que fueron detenidas 12 personas armadas y relató que sobrevivió a un ataque a balazos ocurrido en condiciones de oscuridad.

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Martínez Enríquez descartó relacionar directamente aquellos episodios con la agresión contra su vivienda. Dijo que en Tepehuacán permanecían “heridas que no sanan” y sostuvo que, como servidor público, tenía la obligación de garantizar estabilidad social y gobernabilidad.

El alcalde afirmó que no había recibido amenazas recientes, aunque atribuyó un ambiente de hostilidad política a personas ligadas con administraciones anteriores. También señaló que la violencia no debía marcar el futuro de Tepehuacán ni perpetuar la imagen de un municipio asociado con dolor, pobreza, tristeza y abandono gubernamental.

Agentes policiales procesan una escena de crimen acordonada en una calle tras un homicidios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Familia de Alfredo Bautista exige atención y respaldo para su hijo

Mientras avanzan las indagatorias, familiares de Alfredo Bautista Ortiz reclamaron que el alcalde no se comunicó con ellos por iniciativa propia tras el asesinato. Marco Antonio Bautista Ortiz, hermano del policía, difundió un video para solicitar una audiencia con el presidente municipal y conocer el respaldo que recibirían la esposa y el hijo de la víctima.

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“Queremos mi familia y yo, así como su esposa de mi hermano, ser atendidos. Mi difunto hermano dejó un bebé de dos meses, y queremos saber cómo vamos a quedar”, manifestó el familiar. También dijo temer por la integridad de su familia y calificó como lamentable que el alcalde no los hubiera contactado.

El reclamo ocurrió mientras los cuerpos de los agentes eran velados. Durante ese fin de semana, el alcalde fue captado en una tienda departamental de Pachuca mientras compraba pantalones, en el periodo de ofertas comerciales del Buen Fin.

Menchaca Salazar aseguró que las familias de los policías asesinados recibirían protección y acceso a los mecanismos institucionales de respaldo. “Desde luego tienen los seguros correspondientes y el Estado cuida mucho a sus policías”, sostuvo.

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