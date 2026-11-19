Los antojitos mexicanos suelen combinar ingredientes dulces y salados, como ocurre en esta receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El plátano macho es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina mexicana.

Se cocina de varias formas distintas, desde frito y dulce hasta salado y relleno, como en esta receta.

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En varias regiones de México, especialmente en el sureste y el Golfo, es común combinar este plátano con queso que funda bien.

La mezcla de dulce y salado forma parte de la tradición culinaria de estados como Veracruz, Tabasco y Chiapas, donde el plátano macho crece en abundancia y acompaña tanto desayunos como cenas.

El plátano macho es originario del sureste asiático, pero se adaptó a la perfección en el clima tropical de México. (X - @Profeco)

Receta de tortitas de plátano macho con queso

Las tortitas de plátano macho con queso son pequeñas porciones de puré de plátano maduro, rellenas de queso y fritas hasta dorar.

La técnica principal consiste en cocer el plátano, machacarlo hasta formar una masa manejable y envolver el queso en su interior antes de freír.

El contraste de sabores entre el plátano dulce y el queso salado es característico de varias recetas regionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es un antojito crujiente por fuera y suave por dentro, con el contraste del plátano dulce y el queso derretido en el centro.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de aproximadamente 45 minutos.

1. Preparación (cocer y machacar el plátano, formar las tortitas): 20 minutos.

2. Cocción (freír las tortitas): 15 a 20 minutos, en tandas.

Dejar reposar la masa de plátano facilita que se maneje mejor al momento de formar las tortitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 3 plátanos macho maduros

2. 150 gramos de queso manchego o quesillo, conocido también como queso Oaxaca, deshebrado.

3. 1 huevo

4. 2 cucharadas de harina de trigo

5. 1 pizca de sal

6. Aceite vegetal, cantidad suficiente para freír

El huevo funciona como aglutinante para mantener unida la masa de plátano macho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tortitas de plátano macho con queso, paso a paso

1. Pela los plátanos macho y córtalos en trozos de tamaño similar.

2. Pon los trozos en una olla con agua suficiente para cubrirlos. Hierve a fuego medio durante 15 minutos, hasta que estén completamente suaves.

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3. Escurre los plátanos y colócalos en un recipiente amplio. Machácalos mientras aún están calientes, para lograr un puré sin grumos.

4. Agrega el huevo, la harina y la pizca de sal al puré. Mezcla hasta obtener una masa uniforme y manejable.

5. Deja reposar la masa durante 10 minutos para que tome mejor consistencia.

La cocción previa del plátano reduce el tiempo total de fritura, ya que solo se busca dorar la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Mientras tanto, deshebra el quesillo en tiras delgadas, listo para rellenar.

Si usas queso manchego: córtalo en cubos pequeños, de aproximadamente 1 centímetro. Este queso se derrite más lento que el quesillo, así que asegúrate de que los cubos no sean muy grandes para que funda por completo durante el freído.

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7. Humedece tus manos con un poco de agua o aceite para evitar que la masa se pegue.

8. Toma una porción de masa con una cuchara y aplánala en la palma de tu mano.

9. Coloca una pequeña porción de quesillo en el centro. Cierra los bordes para envolver el relleno por completo y dale forma de tortita.

10. Repite el proceso hasta terminar con toda la masa.

Humedecer las manos con agua o aceite evita que la masa de plátano se pegue al manipularla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

11. Calienta suficiente aceite en un sartén a fuego medio. Verifica que el aceite esté bien caliente antes de freír, para que las tortitas no absorban grasa de más.

12. Fríe las tortitas de dos en dos, sin saturar el sartén, hasta que doren por un lado.

13. Voltea con cuidado y dora el otro lado. No las dejes demasiado tiempo en el fuego, porque el quesillo se derrite rápido y puede salirse si se sobrecalienta.

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14. Retira las tortitas y colócalas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.

15. Sirve calientes, para disfrutar el queso bien derretido en el centro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones, aproximadamente 2 a 3 tortitas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 300 kcal

Proteínas : 10 g

Carbohidratos: 38 g

Grasas: 12 g

Fibra: 3 g

Sodio: 250 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

El tiempo de fritura puede variar según el tamaño de las tortitas y la temperatura del aceite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las tortitas ya fritas se conservan en refrigeración hasta por 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlas, utiliza un sartén o el horno, de forma que recuperen su textura crujiente.

El rendimiento de esta receta puede ajustarse según el tamaño de las tortitas que se formen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se recomienda recalentarlas en microondas, porque el queso puede quedar correoso.

También puedes congelar la masa cruda, sin freír, hasta por un mes. Solo descongela antes de darles forma y freírlas.