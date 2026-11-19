Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

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Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha ya llegó a los cines de México este 19 de noviembre con el regreso a los 50° Juegos del Hambre y la juventud de Haymitch Abernathy.

La película conserva pasajes centrales de la novela de Suzanne Collins, aunque modifica algunos de los momentos que aparecen en el libro.

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La adaptación dirigida por Francis Lawrence sigue a Haymitch a los 16 años, cuando el Distrito 12 lo envía al Segundo Vasallaje de los Veinticinco. La historia amplía un pasado que, en las películas originales, permanecía oculto detrás del sarcasmo, el alcohol y los silencios del mentor de Katniss Everdeen.

La película protagonizada por Joseph Zada y Mckenna Grace conserva el recorrido de Haymitch por una arena diseñada por el Capitolio para castigar, manipular imágenes y convertir la muerte en espectáculo.

Aun así, varias escenas tienen cambios que modifican la forma en que el público conoce a sus aliados y a las personas que ama.

05/11/2026 McKenna Grace protagoniza 'Amanecer en la cosecha', un filme que "trata de inspirar a los jóvenes para que alcen la voz". El próximo 20 de noviembre llega a los cines 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', adaptación del libro homónimo de Suzanne Collins. La película se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la tetralogía original protagonizada por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, centrándose en el pasado de Haymitch y sus sangrientos Juegos del Hambre. SOCIEDAD CULTURA

Las diferencias entre el libro y la película de Amanecer en la cosecha

La muerte de Ampert Latier se muestra de forma menos explícita en la película. En el libro, Haymitch encuentra el esqueleto de su amigo tras el ataque de las ardillas murciélago. En la adaptación, el protagonista sostiene el cuerpo de Ampert y llora con él sobre sus piernas.

El muto puercoespín no aparece en la película. La novela incluye una persecución con una criatura del tamaño de un oso, cubierta por púas de distintos metales, que mata a Buck y amenaza a otros tributos.

La escena del chocolate con Silka Sharp fue omitida: En el libro, Haymitch recibe chocolate de un patrocinador mientras se refugia en un árbol con Wellie. Después comparte o deja parte del regalo para Silka, una tributo profesional que aparece vulnerable al pie del árbol.

Las gomitas de Leonore Dove cambian de color y origen. En el libro, los dulces son rojos y huelen a las rosas del presidente Snow. En la película, Haymitch encuentra unas gomitas de colores relacionadas con la tienda de los Donner.

Estas variaciones no cambian el desenlace de Haymitch ni el peso emocional de sus pérdidas, pero desplazan detalles que Collins utilizó para mostrar la crueldad del Capitolio y las heridas que acompañarán al vencedor del Distrito 12 durante el resto de su vida.

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La muerte de Ampert Latier pierde parte de su crudeza en pantalla

Ampert Latier es uno de los aliados más cercanos de Haymitch dentro de la arena. En el libro, el personaje permanece cerca de un nido de mariposas mientras Haymitch baja al Sub-A con el propósito de inundar esa zona.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

Haymitch vuelve a subir los peldaños que conectan el Sub-A con la arena y alcanza a ver el rostro de Ampert iluminado por una antorcha. Es entonces cuando aparecen las ardillas murciélago, mutos programados para atacar.

Collins describe a esas criaturas con pelaje de tonos arcoíris y garras curvas de 10 centímetros. Su llegada anticipa el peligro que enfrenta Ampert, mientras Haymitch trata de regresar a la superficie para ayudarlo.

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La película reduce la exposición gráfica del momento. Haymitch toma a Ampert entre sus brazos y llora frente a su cuerpo. La escena mantiene el golpe emocional para el personaje, pero evita mostrar con detalle el resultado del ataque.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

El libro lleva la secuencia hacia un extremo más brutal. Después de la explosión en el Sub-A, las ardillas se apartan y permiten que Haymitch vuelva a la arena. Allí ve a los animales atacar a su aliado.

Las criaturas tienen pelaje dorado y ojos que brillan en la oscuridad. Cuando el ataque termina, Haymitch se encuentra con los restos de Ampert: solo queda su esqueleto, sin carne ni ropa, junto a un hacha del lado derecho y su cuchillo a la izquierda.

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“Las ardillas se alejan de Ampert” funciona como una pausa antes de que Haymitch descubra la dimensión de la pérdida. El detalle expone la forma en que el Capitolio transforma animales en armas y convierte los vínculos entre tributos en otro recurso para castigar.

El muto puercoespín quedó fuera de la nueva película

Una de las omisiones de la adaptación es el encuentro entre Haymitch, Maysilee Donner y un muto puercoespín gigantesco. El episodio tiene una función concreta en la novela: muestra que la arena no es solo un espacio de trampas humanas, sino un ecosistema fabricado para matar.

Haymitch compara a la criatura con animales que existen en el Distrito 12. Leonore Dove los llama “cerdos con púas” y explica que solo disparan sus púas cuando alguien entra en contacto con ellos.

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La versión de la arena no tiene nada de doméstica. El muto mide como un oso y lleva púas doradas, plateadas y de bronce en el lomo, los costados y la cola. Bajo el sol, las puntas reflejan la luz y dificultan que los tributos anticipen cada movimiento.

La criatura también emite chillidos parecidos a los de un bebé y posee dientes grandes. Haymitch y Maysilee deben encontrar una forma de evitar el ataque, mientras la bestia persigue a otros competidores.

El animal asesina a Buck, tributo del Distrito 10, y también amenaza a Chickory y Hull, del Distrito 11. Su ausencia en la película elimina una secuencia de persecución y deja fuera una muestra del repertorio de mutos creados por el Capitolio.

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Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

La omisión permite que la película avance con mayor rapidez hacia otros momentos del conflicto. Para los lectores, también reduce uno de los pasajes que ilustra el contraste entre los animales del Distrito 12 y la maquinaria de violencia que domina la arena.

Las gomitas de Leonore Dove tienen otro significado en el libro

La tercera diferencia aparece fuera de la arena y afecta a Leonore Dove, la novia de Haymitch. En la película, Haymitch se reencuentra con ella en el campo antes de que aparezca un paquete de gomitas que había comprado en la tienda de los Donner.

Esos dulces habían sido entregados a Sid, hermano de Haymitch, durante la cosecha. En la adaptación, las gomitas conservan sus colores y quedan vinculadas a ese recuerdo previo del Distrito 12.

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La novela propone otra imagen. Las gomitas que recibe Leonore Dove son de un rojo intenso y desprenden un aroma parecido al de las rosas del presidente Snow. La descripción no deja espacio para la casualidad: los dulces no son los mismos que Haymitch había visto antes.

El detalle conecta la amenaza con Snow y con su forma de intervenir en la vida de Haymitch después de los Juegos.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 16: Mckenna Grace attends the premiere of Lionsgate's "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" on November 16, 2026 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Las gomitas de la tienda de los Donner son de colores del arcoíris. La diferencia permite entender que las que llegan a Leonore Dove fueron manipuladas como parte de una agresión dirigida contra Haymitch y quienes forman parte de su mundo.

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En la película, el cambio de colores altera esa señal narrativa. La secuencia conserva la tragedia, pero el libro deja una marca más directa sobre la responsabilidad del Capitolio en la muerte de Leonore Dove.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 16: Elle Fanning attends the premiere of Lionsgate's "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" on November 16, 2026 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La escena del chocolate con Silka Sharp no llegó a la película

Entre los momentos que quedaron fuera de la adaptación está la escena en la que Haymitch Abernathy recibe chocolate como regalo de patrocinio mientras permanece refugiado en un árbol junto a Wellie.

En la novela Amanecer en la cosecha, el obsequio adquiere otro sentido cuando Haymitch lo comparte o lo deja para Silka Sharp, una tributo profesional que aparece en un momento de vulnerabilidad al pie del árbol.

La secuencia se aleja de la imagen habitual de los tributos profesionales como competidores fríos y preparados para matar. Silka no aparece como una amenaza, sino como una niña atrapada en la arena de los 50° Juegos del Hambre.

El chocolate funciona como un gesto breve de compasión dentro de un espacio diseñado para enfrentar a los tributos. También anticipa que, bajo las alianzas, los entrenamientos y las estrategias de supervivencia, el Capitolio ha obligado a menores de edad a participar en un espectáculo de violencia.

La adaptación cinematográfica omitió este pasaje, según comentarios de espectadores. Con esa decisión, la película deja fuera un momento que permite ver otra faceta de Haymitch y que profundiza la fragilidad de Silka antes de los acontecimientos posteriores en la arena.