Checo Pérez y los pilotos de Fórmula 1 tendrán su propia figura coleccionable de LEGO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los aficionados de la Fórmula 1 tendrán una nueva forma de acercarse a sus pilotos favoritos. Este miércoles 18 de noviembre, en el marco del Gran Premio de Las Vegas 2026, Fórmula 1 y LEGO anunciaron una nueva etapa de su alianza comercial, con una colección que por primera vez llevará a los 22 integrantes de la parrilla al formato de minifiguras.

La línea Formula 1 Speed Champions estará disponible a partir del 1 de marzo de 2027 e incluirá tanto a los pilotos como a los 11 monoplazas de la temporada 2026. Entre ellos estará el mexicano Sergio Pérez, quien también tendrá su propia representación en bloques junto al auto de Cadillac, escudería que se incorporó al campeonato este año.

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(Lego)

La colección reproducirá los vehículos de las 11 escuderías bajo el reglamento técnico de 2026. Con este lanzamiento, los seguidores podrán reunir las figuras de todos los competidores y los autos que participan en el campeonato.

La preventa comenzó este miércoles en regiones seleccionadas a través del portal oficial de LEGO y en México el costo del set tendrá un precio de $649.00. La iniciativa busca ampliar la experiencia de los aficionados, que ahora podrán coleccionar no solo los monoplazas, sino también las versiones de los pilotos que protagonizan cada fin de semana de carrera.

“Los aficionados de la Fórmula 1 no solo siguen a los equipos y los autos; forman conexiones increíblemente fuertes con los pilotos. Traer a los 22 pilotos al mundo de las minifiguras LEGO por primera vez les da a los fans una forma nueva y divertida de celebrar esas personalidades, rivalidades y momentos de día de carrera”, señaló Julia Goldin, directora de producto y marketing del Grupo LEGO.

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LEGO Race tendrá su primera edición en Las Vegas

(Lego)

La alianza también tendrá presencia en la pista durante el Gran Premio de Las Vegas. Este sábado 21 de noviembre se realizará la primera edición de la LEGO Race, una competencia en la que participarán invitados especiales a bordo de vehículos construidos con más de 28 mil piezas y capaces de alcanzar velocidades de hasta 25 kilómetros por hora.

La actividad retoma la experiencia de los desfiles de pilotos realizados en Miami y Silverstone, aunque en esta ocasión los corredores titulares cederán el volante de los autos a los participantes invitados.

“Ver a los 22 pilotos recreados como minifiguras LEGO es un ejemplo brillante de lo que hace que esta asociación sea tan divertida para los fans, quienes podrán disfrutar de la carrera inaugural de LEGO en Las Vegas, donde tendremos algunas sorpresas guardadas”, destacó Emily Prazer, directora comercial de la Fórmula 1.

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(Lego)

¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Las Vegas 2026?

El Gran Premio de Las Vegas se disputa del jueves 19 al sábado 21 de noviembre, con la carrera principal programada para el sábado a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, en el Las Vegas Strip Circuit.

En México, la actividad del fin de semana podrá seguirse a través de Sky Sports, en el canal 580, y de F1TV.

Horarios del GP de Las Vegas 2026

(Tiempo del centro de México)

Prácticas Libres 1: jueves 19 de noviembre, 18:30 horas.

Prácticas Libres 2: jueves 19 de noviembre, 22:00 horas.

Prácticas Libres 3: viernes 20 de noviembre, 18:30 horas.

Clasificación: viernes 20 de noviembre, 22:00 horas.

Carrera (50 vueltas): sábado 21 de noviembre, 22:00 horas.