El periodista Jaime Barrera analiza la detención de un presunto involucrado en su secuestro ocurrido en 2024 en Jalisco. El comunicador aborda el caso desde su espacio de grabación, donde se exhiben fotografías del detenido, de autoridades de seguridad y un pronunciamiento emitido por la Alianza de Medios MX sobre las agresiones contra la prensa.

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El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó la detención de César Daniel “N”, alias “El Topo”, por su presunta participación en el secuestro del periodista Jaime Barrera, ocurrido en marzo de 2024. El comunicador sostuvo que la captura abría una expectativa para esclarecer el caso, aunque advirtió que aún faltaba conocer quién ordenó la agresión contra él y su trabajo periodístico.

Barrera señaló que el operativo concluyó a unas cuantas cuadras de su casa, en Zapopan, y que la noticia lo tomó por sorpresa. La periodista Yolanda Barroso comentó durante una transmisión que el detenido y el comunicador “eran vecinos”, en referencia a la cercanía entre el domicilio del periodista y el sitio donde se realizó la aprehensión.

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, habría avisado a Barrera sobre la detención minutos antes de que García Harfuch hiciera público el caso. El periodista agradeció la comunicación directa del mandatario estatal y dijo que esperaría el avance de las indagatorias antes de dar por resuelto el secuestro.

“Yo aún en marzo de este año había escrito que el caso estaba prácticamente en la impunidad. Y bueno, hoy después de este operativo se dice que se encuentra el responsable. Vamos a esperar a ver, a revisar los expedientes del caso, pero bueno, pues ahí está”, declaró Barrera.

El periodista Jaime Barrera habló de su secuestro en 2024 tras la detención de El Topo, señalado por las autoridades de ordenar el crimen Foto: Youtube y FGR

Barrera afirmó que el expediente aún tenía pendientes

El periodista sostuvo que habían transcurrido más de dos años y medio desde su privación ilegal de la libertad, aunque también refirió que el ataque ocurrió hacía dos años y ocho meses. Recordó que el 11 de marzo de 2024 su columna apareció en blanco como una protesta y una muestra de solidaridad de los propietarios y trabajadores del espacio donde colaboraba.

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Barrera relató que no pudo escribir su columna ni asistir a sus programas habituales porque fue privado de la libertad al salir de las antiguas instalaciones donde realizaba un noticiero. Según su testimonio, un grupo de cinco hombres armados lo sometió cuando terminaba sus actividades de ese lunes.

El comunicador explicó que debía conducir una emisión de radio de 13:00 a 14:00 horas y participar por la noche en un noticiero televisivo, pero no pudo acudir a ninguna de esas actividades. Para las 21:00 horas, cuando comenzaba la transmisión nocturna, dijo que ya acumulaba siete horas secuestrado.

(Foto: Fiscalía de Jalisco)

Su compañera Trini Rodríguez dio a conocer su ausencia después de que el entonces gobernador Enrique Alfaro y la familia del periodista denunciaron lo ocurrido. Barrera permaneció retenido durante más de 36 horas y afirmó que durante ese periodo sufrió golpes y tortura.

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“No se lo deseo a nadie y tampoco voy a permitir que se minimice, se distorsione o se quiera convertir en una mentira”, expresó sobre la experiencia. También agradeció las muestras de solidaridad que recibió él y su familia tras el secuestro.

El periodista aseguró que, después de su liberación, enfrentó una campaña de difamación que buscó presentar el hecho como una simulación. Consideró que la agresión fue una represalia por su labor y sostuvo que las versiones que cuestionaron el secuestro pretendieron desvirtuar lo que ocurrió.

Dos personas estaban vinculadas a proceso por el caso

Manifestación para exigir la aparición con vida de Jaime Barrera. (ULISES RUIZ / AFP)

Barrera indicó que, un año después de los hechos, el expediente de investigación reunía alrededor de 1,900 fojas. Durante los siguientes 12 meses, dijo, no recibió información sustancial sobre avances en la indagatoria.

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Hasta antes de la captura de “El Topo”, el periodista conocía la vinculación a proceso de dos personas: un padre y su hijo que trabajaban como pintores en la camioneta donde fue subido por la fuerza. Barrera dijo que se enteró de que existía una orden de aprehensión contra el hombre detenido durante el operativo.

“Ahora con el anuncio de Omar García sobre la detención de ‘El Topo’ se abre una nueva expectativa, pero ¿en su contra qué participación se le atribuye y, sobre todo, si esta detención permitirá llegar a todos los responsables?”, cuestionó.

Barrera insistió en que detener a una persona no bastaba para cerrar el expediente. Exigió conocer quién planeó y ordenó el ataque, además de determinar la participación de cada involucrado en el secuestro.

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(ULISES RUIZ / AFP)

“No basta con detener a una persona, hay que esclarecer completamente el secuestro, hay que conocer la verdad y tiene que haber justicia”, afirmó. El comunicador sostuvo que su demanda era evitar la impunidad, tanto por su familia como por los periodistas que enfrentaban violencia debido a su trabajo.

La noche del 11 de marzo de 2024, Itzul Barrera, hija del periodista, publicó en redes sociales que su padre estaba desaparecido. La joven pidió ayuda para localizarlo y compartió una fotografía del comunicador, además de un número telefónico.

En aquel momento, Enrique Alfaro afirmó que las autoridades habían recibido instrucciones para localizar al periodista y que las corporaciones trabajaban de manera coordinada. Barrera fue localizado con vida durante la madrugada del 13 de marzo en el municipio de Magdalena.

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La detención de “El Topo” ocurrió después de un operativo en Zapopan, de acuerdo con la información difundida por las autoridades. Barrera señaló que revisaría el expediente para conocer el alcance de la acusación y determinar si la investigación permitiría identificar a todos los responsables.