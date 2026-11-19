Miembros de las fuerzas de seguridad patrullan en dirección a Santa Martha, después de que un grupo de indígenas tzotziles fuera desplazado de su localidad de Santa Martha debido a un enfrentamiento por tierras entre dos grupos armados en Santa Martha, municipio de Chenalhó, estado de Chiapas, México, el 6 de octubre de 2022. REUTERS/Jacob Garcia

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Doce familias indígenas tsotsiles del municipio de Chenalhó, en Chiapas, fueron desplazadas de sus hogares desde el pasado lunes 16 de noviembre tras recibir amenazas de hombres armados presuntamente vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según denunciaron las propias víctimas.

Todos son originarios de la comunidad de Tzanebolom, quienes decidieron abandonar sus hogares por temor a sufrir agresiones y permanecen refugiadas en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento de Chenalhó sin insumos.

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Entre las 36 personas afectadas se encuentran mujeres, niños y adolescentes que salieron solo con objetos indispensables. Ante el hecho, solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para frenar la violencia y garantizar su retorno seguro.

Familias viven sin comida ni agua: dos años antes fueron desplazados 267 indígenas de la misma comunidad

Imagen ilustrativa / Indígenas desplazados de la comunidad de Chenalho se manifiestan en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas (México). EFE/Carlos López

Este desplazamiento se suma al de más de 267 personas que abandonaron la misma comunidad en julio de 2024, y que aún esperan ser reubicados porque consideran que no existen garantías para volver.

De acuerdo con los desplazados, las amenazas se intensificaron pese a la instalación de una mesa de seguridad del Gobierno de Chiapas en la comunidad el pasado 22 de octubre tras sus denuncias de intimidaciones por el crimen organizado. Las víctimas dicen que quienes se niegan a colaborar con los grupos armados son perseguidos.

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Catarina Gutiérrez, madre de nueve hijos de entre uno y 21 años, relató a EFE que hombres armados comenzaron a vigilarla y acosarla desde un sitio a unos 20 metros de su domicilio. Atribuyó las amenazas a la denuncia que presentó ante la Fiscalía de Justicia Indígena por el asesinato de su esposo, Bartolo Pérez Gómez, ocurrido el pasado 10 de noviembre cuando caminaba por una vereda de sus cafetales.

(EFE/Rodrigo Pardo)

Otro afectado, Agustín Garrías, denunció a la misma agencia que mientras trabajaba en Estados Unidos integrantes del grupo criminal le exigían pagos mensuales de más de 15 mil pesos para comprar municiones. Tras negarse a pagar y buscar justicia por el asesinato de su hermano, temió por su vida y la de su familia.

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El hombre relató que ingresó de madrugada a la comunidad para sacar a su esposa enferma, pero escuchó por radios de comunicación que sujetos armados se alistaban para asesinarlo. También recordó el asesinato del defensor de derechos humanos, Reynaldo Pérez Pérez, ocurrido el 28 de octubre, quien acompañaba sus exigencias de justicia y retorno.

Garrías también dijo que las familias acudieron a distintas instancias del Gobierno estatal para pedir garantías de retorno, sin que hasta ahora haya resultados concretos.

Indígenas de Chenalhó denunciaron nuevas detonaciones de arma de fuego en la zona

Imagen ilustrativa. (Foto: Isabel Mateos/ Cuartoscuro)

Este miércoles, luego de dos días del desplazamiento, pobladores de Tzanenbolóm denunciaron nuevas detonaciones de arma de fuego durante la noche y la madrugada. Los disparos, según los habitantes, provenían de los cerros de Pantelhó, municipio colindante con Chenalhó, y donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa han mantenido disputas desde años atrás.

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Los indígenas tsotsiles advirtieron la necesidad de mantener presencia de elementos del Ejército y de seguridad estatal para fortalecer la seguridad en la región al estar en riesgo más de 500 pobladores.

Sheinbaum negó retenciones de pobladores en octubre mientras la comunidad denunciaba amenazas del narco

En el mes de octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que hubiera personas retenidas o un despliegue de 3 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) en Chenalhó tras las denuncias de los pobladores de amenazas y el presunto encierro por parte de un grupo criminal.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum interviene durante su rueda de prensa matutina habitual, tras conocerse el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en Ciudad de México, México, el 26 de octubre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

“Hay un video que circula donde señalan que están retenidos, ya se revisó eso por parte del gobernador y ya se atendió, pero no se ha retenido a nadie ni hay tres mil guardias nacionales ahí”, declaró en conferencia de prensa del día 13. Asimismo, dijo que ya había hablado con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien ya atendía el tema.

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En el material, 15 familias denunciaron que un grupo armado vinculado al CJNG les imponía “cooperaciones” para comprar municiones, restringía su movilidad y presionaba a niñas, niños y jóvenes para consumir drogas. Cada persona que intentaba salir de la comunidad debía pagar una multa de mil 500 pesos.

“Estamos secuestrados, amenazados por los líderes y obligados a cooperar para mantener activa esta guerrilla”, expresó un hombre en el video compartido en redes sociales.

Habitantes de Chenalhó denunciaron en un video la ola de violencia que vive la comunidad. (Captura de pantalla)

Las familias también mencionaron el homicidio de Eleuterio Arias Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2025, y afirmaron que el presidente municipal y el juez municipal de Chenalhó conocían el caso sin que se hubiera abierto una investigación.

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Infobae México consultó con las autoridades de Chiapas para conocer las medidas que se mantienen en Chenalhó respecto a las denuncias de violencia, así como de protección a los desplazados, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.