(Foto: Instagram/@yuritaflowers)

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Yuridia sorprendió con una confesión sobre el futuro artístico de su hijo mayor durante su participación en el podcast ¿Qué le importa?, donde conversó con El Capi Pérez y Jorge Jiménez, conocido como El Llorch. Entre bromas y comentarios inesperados, la intérprete dejó ver que, aunque reconoce las habilidades de sus hijos, no está completamente convencida de que deban apresurarse a entrar al mundo del espectáculo.

La cantante se refirió particularmente a Phoenix Guerrero, su primogénito, quien tiene 20 años y es fruto de su relación con Édgar Guerrero, también vinculado al ámbito musical. El joven ha comenzado a desarrollar su propio camino como intérprete de corridos tumbados y, además, ha acompañado a su mamá en los escenarios como bajista de su agrupación.

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Sin embargo, cuando los conductores le preguntaron cómo reaccionaría si sus hijos quisieran dedicarse al canto, Yuridia soltó una respuesta que provocó carcajadas: “No, entonces sí, güey, no. Vete a tu cuarto, le digo”. Aunque posteriormente reconoció el talento del joven, también dejó entrever que ser hijo de una artista no significa tener el camino asegurado en la industria.

Yuridia reconoce el talento de Phoenix, su hijo mayor, y habla de sus corridos tumbados

La sonorense triunfó en Los Mochis, Sinaloa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conversación, El Capi Pérez y Jorge Jiménez plantearon un escenario hipotético en el que alguno de los hijos de Yuridia quisiera dedicarse al canto. Incluso, El Capi hizo referencia a que, si sus hijos cantaran y no lo hicieran demasiado bien, la reacción de la intérprete sería contundente. Ante la situación, Yuridia respondió entre risas: “No, entonces sí, güey, no. Vete a tu cuarto, le digo”. Sin embargo, enseguida aclaró que sus hijos sí tienen talento musical: “Sí, son talentosos mis, mis nepo babies”.

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“Sí, son talentosos mis, mis nepo babies”, comentó la sonorense, utilizando en tono de broma el término que hace referencia a los hijos de figuras reconocidas que tienen oportunidades dentro de una industria gracias a sus conexiones familiares.

Al hablar de Phoenix, explicó que el joven ya cumplió 20 años y trabaja en sus propias composiciones. “El mayor, que ya cumplió veinte, hace corridos tumbados”, contó. Cuando El Capi Pérez recordó que también toca el bajo con ella, Yuridia confirmó: “Y toca el bajo conmigo”. Además, expresó el orgullo que siente por sus capacidades: “Y es talentoso”.

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“Lo van a destruir”: Yuridia explica por qué no quiere apresurar la carrera de Phoenix

Concierto (Selene Miranda/Infobae México)

Aunque la cantante manifestó que desea que a su primogénito le vaya bien, también considera que todavía necesita experimentar distintas etapas antes de enfrentarse por completo a la industria musical. “Sí, sí quisiera que le fuera bien, pero hay que madurar, hay que crecer, hay que vivir”, expresó.

La respuesta llamó la atención de los conductores, quienes comenzaron a animarla para que impulsara al joven y le diera la oportunidad de lanzar su música. Sin embargo, Yuridia mostró sus reservas cuando escuchó las sugerencias de acelerar su debut: “Ay, no. Oh, no, es que lo van a destruir”, manifestó, provocando nuevas risas en el estudio.

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La intérprete no detalló a qué situaciones se refería con esa advertencia, pero su reacción dejó ver que le preocupa la exposición que implica desarrollar una carrera artística. Para ella, el talento de Phoenix es evidente, aunque eso no significa que quiera lanzarlo inmediatamente a un ambiente que considera complicado.

Yuridia acepta darle un año más antes de impulsar a su hijo en la música

Yuridia anuncia nuevo concierto en la Plaza de Toros. (Ocesa)

La insistencia de El Llorch y El Capi Pérez continuó durante algunos minutos, pues ambos bromearon con la posibilidad de que Phoenix comenzara a presentar sus canciones ante el público. Ante los comentarios, Yuridia terminó cediendo parcialmente y sorprendió con una respuesta: “Sí lo voy a aventar. Un añito más y hagan con él lo que ustedes quieran”.

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Sin embargo, inmediatamente corrigió sus propias palabras y añadió: “No, bueno, no. Bueno, la mitad de lo que quieran”. Después remató con una petición dirigida a quienes pudieran trabajar con su hijo: “Pero trátenlo bien”. La cantante dejó claro que, aunque contempla la posibilidad de verlo desarrollar su proyecto musical, no quiere que pierda de vista la importancia de crecer y prepararse.

La conversación también permitió recordar que Phoenix no es completamente ajeno a los escenarios. Su participación como bajista en la agrupación de Yuridia le ha dado la oportunidad de acompañarla en presentaciones importantes, mientras trabaja en su propio estilo musical. Así, la cantante mostró el orgullo que siente por su primogénito.

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