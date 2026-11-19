El evento, organizado junto a las radios Exa 104.9 y La Mejor 97.7, reúne durante dos días a más de 25 artistas entre pop, regional mexicano, reguetón y música electrónica. (Composición: Foto AP/Ginnette Riquelme, Foto AP/Aurea Del Rosario/ Redes sociales )

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El Festival Multiverso de Nestlé llega este jueves 19 de noviembre a su segunda y última jornada en el estadio Harp Helú, con un cartel encabezado por Kenia Os, Xavi, Santos Bravos, Lunay y Elena Rose.

El evento, organizado junto a las radios Exa 104.9 y La Mejor 97.7, reúne durante dos días a más de 25 artistas entre pop, regional mexicano, reguetón y música electrónica.

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El posible line up para este 19 de noviembre

Una cartelera que circula entre los asistentes detalla el posible orden de presentaciones para la jornada de hoy; hay que tener en cuenta que no se trata de información oficial sino basada en lo que circula en redes sociales y los artistas restantes del cartel restando a los que ya tuvieron presentaciones ayer, tampoco se ha dado a conocer si Santos Bravos o Kenia Os repetirán su participación esta noche:

Hay que tener en cuenta que no se trata de información oficial sino basada en lo que circula en redes sociales (Foto AP/Ginnette Riquelme)

- MVS Music Center

- Fia / Vanessa Franco / Joaquín Coronel

- Griss Romero

- Mariana Ochoa

- Los Bybys

- Meme del Real

- Montez de Durango

- Plastilina Mosh

- Kid Phenomenon

- Cachirula y Loojan

- Majo Aguilar

- Fey

- Lenin Ramírez

- Charles Ans & Sabino

- De La Ghetto

- La Arrolladora

- Xavi

- Alan Arrieta / Pepe Walker / Mosmo

- Los JRS

Emmanuel del Real, alias Meme, durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Posibles cambios en el orden y artistas sorpresa

La propia cartelera filtrada presenta inconsistencias en algunos de los horarios asignados a los artistas, por lo que el orden final de las presentaciones podría variar respecto a lo trascendido. Los organizadores no han difundido de forma oficial el horario definitivo para esta segunda jornada.

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Los organizadores no han difundido de forma oficial el horario definitivo para esta segunda jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la posibilidad de cambios en el running order se suma la expectativa por artistas sorpresa, que según se informó cubrirían los espacios de quienes cancelaron su participación en el festival.

Así se vivió el primer día de Multiverso

La cantante Kenia Os realiza una presentación musical sobre el escenario del Festival Multiverso. (Selene Miranda/Infobae)

La jornada inaugural del 18 de noviembre comenzó alrededor de las 4 de la tarde en las inmediaciones del Harp Helú. Entre cumbias, baladas pop y ska, los asistentes fueron llegando mientras la Sonora y Los Estrambóticos pusieron el ritmo inicial del festival.

La asistencia sorprendió a pesar de los avisos de invalidación de boletos y sobrecupo emitidos por los organizadores: el estadio llenó aproximadamente la mitad de su aforo. Un problema de reventa en los alrededores del recinto y la celebración del evento en día entre semana no ayudaron a completar el lleno total.

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Santos Bravos en el Multiverso (Selene Miranda)

¿Quiénes ya se presentaron ayer 18 de noviembre?

Varios de los nombres más fuertes del cartel general de Multiverso ya tuvieron su turno en el escenario durante la jornada inaugural del 18 de noviembre, entre ellos cuatro de los cinco headliners del festival. El listado de artistas que se presentaron ayer y no figuran en el horario filtrado de hoy incluye a:

Kenia Os

Lunay

Elena Rose

Santos Bravos

Edén Muñoz

Leonardo Aguilar

Fama

Lagos

Calle 24

Moi Bobadilla

DJ Aranza

Depol

La Casetera

Eddy

Los Estrambóticos

Sonora, Mariana y Aarón

Con ese panorama, el único headliner que repite en la jornada de hoy es Xavi, mientras el resto del cartel se compone de artistas que no habían subido al escenario el día anterior

Los momentos más comentados de la primera jornada

La presentación de Santos Bravos fue una de las más esperadas de la primera noche. Con su baile, el grupo hizo cantar y moverse a cientos de fans jóvenes, que adornaron el lugar con frebis cards y letreros para sus integrantes favoritos.

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Con su baile, el grupo hizo cantar y moverse a cientos de fans jóvenes, que adornaron el lugar con frebis cards y letreros para sus integrantes favoritos. (Selene Miranda)

Leonardo Aguilar también demostró el talento de su dinastía con un tributo a Joan Sebastian que hizo cantar al estadio completo el tema “Tatuajes”.

Edén Muñoz destacó con una presentación de aproximadamente 40 minutos en la que mostró un manejo del escenario 360 del recinto que otros artistas no lograron aprovechar de igual forma durante la jornada y un repertorio que demostró su versatilidad en un homenaje a Christian Castro.

Un cantante con sombrero sostiene un micrófono sobre un escenario iluminado frente a los espectadores que registran el espectáculo con teléfonos móviles. (Selene Miranda)

Kenia Os cerró el show principal de la noche con coreografías que acompañaron temas como Ruleta Rusa, Slay, Malas Mañas y Malas Decisiones.

Una artista y un elenco de baile realizan una presentación sobre el escenario frente a asistentes que registran el espectáculo con teléfonos móviles. (Selene Miranda)

El cierre de la jornada estuvo marcado por una secuencia de presentaciones musicales:

Calle 24

Moi Bobadilla

DJ Aranza

El cartel completo de Multiverso

El festival se desarrolla el 18 y 19 de noviembre en el Harp Helú y combina géneros musicales en un mismo cartel. Para quienes se preguntan qué artistas tocan hoy en Multiverso, la segunda jornada del festival contempla una combinación de regional mexicano, pop y urbano, con Xavi y Santos Bravos como principales atractivos de la noche, antes del cierre a cargo de agrupaciones de sonido y DJ.

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Los artistas confirmados para ambas fechas del festival son:

Kenia Os

Xavi

Santos Bravos

Lunay

Elena Rose

Mariana Seoane

Mariana Ochoa

Montez de Durango

Meme del Real

Los Byby’s

Leonardo Aguilar

Lagos

La Casetera

La Sonora Dinamita

La Arrolladora Banda El Limón

Kid Phenomenon

Joaquín Coronel

Gris Romero

Grupo Cañaveral

Fia

Fey

Fama

Eddy

DJ Aranza

Depol

De La Ghetto

Calle 24

Charles Ans & Sabino

Cachirula y Loojan

Aarón y su Grupo Ilusión

Alan Arrieta

Los organizadores también anticiparon la presencia de artistas sorpresa para esta fecha.