El Festival Multiverso de Nestlé llega este jueves 19 de noviembre a su segunda y última jornada en el estadio Harp Helú, con un cartel encabezado por Kenia Os, Xavi, Santos Bravos, Lunay y Elena Rose.
El evento, organizado junto a las radios Exa 104.9 y La Mejor 97.7, reúne durante dos días a más de 25 artistas entre pop, regional mexicano, reguetón y música electrónica.
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El posible line up para este 19 de noviembre
Una cartelera que circula entre los asistentes detalla el posible orden de presentaciones para la jornada de hoy; hay que tener en cuenta que no se trata de información oficial sino basada en lo que circula en redes sociales y los artistas restantes del cartel restando a los que ya tuvieron presentaciones ayer, tampoco se ha dado a conocer si Santos Bravos o Kenia Os repetirán su participación esta noche:
- MVS Music Center
- Fia / Vanessa Franco / Joaquín Coronel
- Griss Romero
- Mariana Ochoa
- Los Bybys
- Meme del Real
- Montez de Durango
- Plastilina Mosh
- Kid Phenomenon
- Cachirula y Loojan
- Majo Aguilar
- Fey
- Lenin Ramírez
- Charles Ans & Sabino
- De La Ghetto
- La Arrolladora
- Xavi
- Alan Arrieta / Pepe Walker / Mosmo
- Los JRS
Posibles cambios en el orden y artistas sorpresa
La propia cartelera filtrada presenta inconsistencias en algunos de los horarios asignados a los artistas, por lo que el orden final de las presentaciones podría variar respecto a lo trascendido. Los organizadores no han difundido de forma oficial el horario definitivo para esta segunda jornada.
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A la posibilidad de cambios en el running order se suma la expectativa por artistas sorpresa, que según se informó cubrirían los espacios de quienes cancelaron su participación en el festival.
Así se vivió el primer día de Multiverso
La jornada inaugural del 18 de noviembre comenzó alrededor de las 4 de la tarde en las inmediaciones del Harp Helú. Entre cumbias, baladas pop y ska, los asistentes fueron llegando mientras la Sonora y Los Estrambóticos pusieron el ritmo inicial del festival.
La asistencia sorprendió a pesar de los avisos de invalidación de boletos y sobrecupo emitidos por los organizadores: el estadio llenó aproximadamente la mitad de su aforo. Un problema de reventa en los alrededores del recinto y la celebración del evento en día entre semana no ayudaron a completar el lleno total.
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¿Quiénes ya se presentaron ayer 18 de noviembre?
Varios de los nombres más fuertes del cartel general de Multiverso ya tuvieron su turno en el escenario durante la jornada inaugural del 18 de noviembre, entre ellos cuatro de los cinco headliners del festival. El listado de artistas que se presentaron ayer y no figuran en el horario filtrado de hoy incluye a:
- Kenia Os
- Lunay
- Elena Rose
- Santos Bravos
- Edén Muñoz
- Leonardo Aguilar
- Fama
- Lagos
- Calle 24
- Moi Bobadilla
- DJ Aranza
- Depol
- La Casetera
- Eddy
- Los Estrambóticos
- Sonora, Mariana y Aarón
Con ese panorama, el único headliner que repite en la jornada de hoy es Xavi, mientras el resto del cartel se compone de artistas que no habían subido al escenario el día anterior
Los momentos más comentados de la primera jornada
La presentación de Santos Bravos fue una de las más esperadas de la primera noche. Con su baile, el grupo hizo cantar y moverse a cientos de fans jóvenes, que adornaron el lugar con frebis cards y letreros para sus integrantes favoritos.
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Leonardo Aguilar también demostró el talento de su dinastía con un tributo a Joan Sebastian que hizo cantar al estadio completo el tema “Tatuajes”.
Edén Muñoz destacó con una presentación de aproximadamente 40 minutos en la que mostró un manejo del escenario 360 del recinto que otros artistas no lograron aprovechar de igual forma durante la jornada y un repertorio que demostró su versatilidad en un homenaje a Christian Castro.
Kenia Os cerró el show principal de la noche con coreografías que acompañaron temas como Ruleta Rusa, Slay, Malas Mañas y Malas Decisiones.
El cierre de la jornada estuvo marcado por una secuencia de presentaciones musicales:
Calle 24
Moi Bobadilla
DJ Aranza
El cartel completo de Multiverso
El festival se desarrolla el 18 y 19 de noviembre en el Harp Helú y combina géneros musicales en un mismo cartel. Para quienes se preguntan qué artistas tocan hoy en Multiverso, la segunda jornada del festival contempla una combinación de regional mexicano, pop y urbano, con Xavi y Santos Bravos como principales atractivos de la noche, antes del cierre a cargo de agrupaciones de sonido y DJ.
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Los artistas confirmados para ambas fechas del festival son:
- Kenia Os
- Xavi
- Santos Bravos
- Lunay
- Elena Rose
- Mariana Seoane
- Mariana Ochoa
- Montez de Durango
- Meme del Real
- Los Byby’s
- Leonardo Aguilar
- Lagos
- La Casetera
- La Sonora Dinamita
- La Arrolladora Banda El Limón
- Kid Phenomenon
- Joaquín Coronel
- Gris Romero
- Grupo Cañaveral
- Fia
- Fey
- Fama
- Eddy
- DJ Aranza
- Depol
- De La Ghetto
- Calle 24
- Charles Ans & Sabino
- Cachirula y Loojan
- Aarón y su Grupo Ilusión
- Alan Arrieta
Los organizadores también anticiparon la presencia de artistas sorpresa para esta fecha.
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