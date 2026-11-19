Dalílah Polanco regresa a Cuéntamelo Ya! (Instagram: @polancodalilah)

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Daliíoah Polanco, expareja de Eugenio Derbez, evitó opinar sobre la investigación relacionada con Vadhir Derbez y afirmó que no cuenta con información para emitir un juicio. La actriz pidió no ser incluida en versiones sobre el caso, al señalar que su relación con el productor terminó hace muchos años.

La actriz fue abordada por la prensa después de asistir a un espectáculo del Cirque du Soleil. Ahí, respondió preguntas sobre su carrera, su experiencia en el circo y las discusiones que circulan en redes sociales por su trabajo en televisión.

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Cuando una reportera le pidió una postura sobre Vadhir Derbez, Polanco interrumpió el cuestionamiento y marcó distancia del tema. La intérprete sostuvo que hablar sin conocer los elementos del caso sería una falta de respeto.

“No puedo emitir juicio ante algo que desconozco. No me parece correcto, me parece una falta de respeto querer figurar con algo que no tengo ni la más remota idea de nada”, declaró Dalilah Polanco.

La actriz recordó que su vínculo sentimental con Eugenio Derbez corresponde a una etapa anterior de su vida. Por ello, rechazó que esa relación sea una razón para preguntarle sobre asuntos personales o jurídicos que involucren al hijo del comediante.

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Dalílah Polanco rechazó opinar sobre Vadhir Derbez

Durante el encuentro con medios, Dalílah Polanco fue cuestionada de forma directa sobre el caso de Vadhir Derbez. La actriz respondió con una expresión coloquial antes de explicar que no tiene conocimiento de los hechos ni elementos para pronunciarse.

“Ay, te voy a parar el caballo bien. Así, ahora sí que fue arranque de caballo y frenada de burro”, dijo Polanco.

La intérprete no hizo referencias al contenido de las denuncias, a personas involucradas ni a las versiones que circulan en medios y redes sociales. Su postura fue no aportar opiniones que pudieran alimentar especulaciones.

“Entonces, por respeto, les voy a pedir de favor que no me pidan opinar, porque no hay opinión”, añadió.

Polanco enfatizó que su relación con Eugenio Derbez concluyó hace mucho tiempo. “Y menos cuando hubo una relación hace, o sea, tres siglos, pero bueno, finalmente”, expresó ante los reporteros.

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La actriz optó por cerrar el tema y agradeció a los medios antes de retirarse. Su respuesta se suma a las reacciones públicas de personas cercanas al entorno Derbez, quienes han pedido esperar información confirmada antes de establecer conclusiones.

La investigación contra Vadhir Derbez sigue abierta en Ciudad de México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó el 6 de noviembre de 2026 que mantiene abierta una investigación contra Vadhir “N” por una denuncia de violación relacionada con hechos presuntamente ocurridos en la alcaldía Coyoacán.

La dependencia indicó que reunió datos de prueba para buscar la judicialización del expediente. También precisó que una orden de aprehensión obtenida contra el actor quedó sin efectos luego de un juicio de amparo.

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La resolución no cerró la carpeta de investigación. La Fiscalía CDMX explicó que el actor puede ser citado a una audiencia inicial y enfrentar el procedimiento en libertad, sin necesidad de una detención previa.

La institución informó que realizó al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin concretar la notificación. También aclaró que el investigado y su defensa han manifestado públicamente estar dispuestos a colaborar, aunque hasta ese momento no había comparecido ante la autoridad ministerial.

La fiscalía indicó que toda persona señalada dentro de una investigación debe ser tratada como inocente mientras no exista una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional competente.

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Dalílah Polanco habló de su trabajo y recordó sus inicios en el circo

Antes de abordar el tema relacionado con Vadhir Derbez, Dalílah Polanco celebró su asistencia al espectáculo del Cirque du Soleil. La actriz definió al circo como una forma de expresión artística y contó que ha acudido a funciones tanto en México como en otros países.

“Lo dije una vez o muchas y lo repito otra vez: el arte en cualquier forma de manifestación para mí es maravilloso y esto para mí es arte”, comentó.

Polanco dijo que de niña acompañaba a su familia al circo. También recordó que trabajó en una gira cuando tenía entre 16 y 17 años, como parte del programa infantil Kolitas.

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“Estuve en Kolitas. Un programa, yo era Hipo Azul. Cuando tenía como diecisiete años, yo creo, dieciséis, diecisiete años, yo era Hipo Azul, y entonces hice una gira con el circo con Kolitas”, relató.

La actriz señaló que con el paso de los años modificó su visión sobre los espectáculos con animales. Explicó que en su infancia convivió con ese formato, aunque después cuestionó esa práctica.

“No me gustaba el uso de los animales. Entonces lo padecía”, dijo Polanco. Sobre el Cirque du Soleil, añadió que los únicos “animalitos” que aparecen en el espectáculo son los artistas que participan en escena.

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La actriz respondió a rumores sobre sus escenas con Mar Contreras

Dalílah Polanco también respondió a los comentarios en redes sociales sobre sus escenas con Mar Contreras en Tierra de amor y coraje. Algunos usuarios han sugerido que ambas habrían trasladado diferencias personales a sus secuencias en el foro.

La actriz rechazó esa versión y sostuvo que se concentra en su trabajo. “Benditos somos los que tenemos trabajo y hacemos lo que nos gusta”, expresó.

Polanco señaló que lleva más de 30 años activa en la industria y que continúa recibiendo invitaciones de productores. “Yo hago lo mío, creo que lo hago bien, porque sigo haciéndolo y porque me siguen llamando los productores para hacerlo”, dijo.

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La actriz afirmó que se encuentra contenta con su participación en Tierra de amor y coraje, producción en la que comparte créditos con Mar Contreras.