Elementos de la Policía Bancaria e Industrial detuvieron a 36 personas durante el operativo de seguridad del Buen Fin 2026 en CDMX y Naucalpan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El operativo de seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante el Buen Fin 2026 dejó 36 personas detenidas por intentar sustraer mercancía de establecimientos comerciales sin realizar el pago correspondiente, además de productos recuperados cuyo valor supera el medio millón de pesos.

Las detenciones fueron realizadas por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) entre el 13 y el 17 de noviembre, como parte del dispositivo especial desplegado para prevenir robos y proteger a consumidores y comerciantes durante la temporada de descuentos.

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De acuerdo con el balance de la corporación, las acciones se llevaron a cabo en distintas alcaldías de la capital y en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde los uniformados recuperaron artículos valuados en 511 mil 694 pesos.

Entre los casos que destacó la dependencia se encuentra el de una mujer detenida al interior de una tienda departamental en la alcaldía Coyoacán, donde presuntamente intentó sustraer equipo de cómputo con un valor de 77 mil 999 pesos.

La intervención policial permitió recuperar los productos antes de que fueran retirados del establecimiento. La mujer fue detenida y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

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En pleno Buen Fin, ladrones robaron tienda Sanborns en Coyoacán: SSC detuvo a uno. Crédito: X - @MrElDiablo8 / SSC

Las 36 detenciones derivaron de distintas intervenciones realizadas por los elementos de la PBI en establecimientos comerciales, luego de que detectaron a personas que presuntamente intentaban llevarse mercancía sin pagarla.

Más de medio millón de pesos en mercancía recuperada

El aseguramiento de productos por 511 mil 694 pesos fue uno de los principales resultados del dispositivo de seguridad implementado durante los cinco días de actividades comerciales.

Las intervenciones ocurrieron en diferentes establecimientos y zonas comerciales, donde los policías bancarios mantuvieron presencia para atender posibles incidentes y evitar que se concretaran robos.

La SSC señaló que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El despliegue también contempló acciones preventivas en puntos de alta concentración de compradores, debido al incremento de visitantes en plazas comerciales y tiendas departamentales durante el Buen Fin.

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Video informativo que detalla el balance del operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Bancaria e Industrial durante el Buen Fin. A través de gráficos explicativos, se informa sobre la detención de 36 personas por presunto robo de mercancía, el despliegue de 16 mil 300 elementos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y la movilización de vehículos oficiales, ambulancias del ERUM y helicópteros Cóndores.

Más de 16 mil policías participaron en el operativo del Buen Fin

Para este dispositivo, la SSC anunció el despliegue de 16 mil 300 policías en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de proteger la integridad física y patrimonial de quienes acudieran a realizar compras.

El operativo comenzó a las 05:00 horas del viernes 13 de noviembre y concluyó el martes 17 del mismo mes, al término de las actividades comerciales de cada jornada.

Del total de elementos contemplados, 11 mil 900 pertenecían a la Policía Preventiva, mientras que otros 2 mil 500 formaban parte de la Policía Auxiliar y mil 900 de la Policía Bancaria e Industrial.

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El dispositivo contó además con 785 vehículos oficiales, 40 motocicletas, 10 grúas, 10 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), ocho motoambulancias y una unidad de rescate.

También participaron cuatro helicópteros del agrupamiento Cóndores, que realizaron sobrevuelos preventivos y de vigilancia en distintos puntos de la capital.

La SSC recuperó mercancía valuada en más de 511 mil pesos tras distintas intervenciones en establecimientos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia policial se concentró en centros comerciales, tiendas departamentales, sucursales bancarias, cajeros automáticos, centrales camioneras y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Asimismo, se reforzó la vigilancia en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y corredores turísticos y gastronómicos del Centro Histórico.

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Como parte de las acciones de supervisión, los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) mantuvieron el monitoreo mediante cámaras de videovigilancia para detectar incidentes y coordinar la intervención policial.

La SSC también recomendó a los consumidores conservar los comprobantes de compra, verificar los importes antes de autorizar pagos con tarjeta y revisar las condiciones de garantías, cambios y devoluciones. Para quienes necesitaran retirar o trasladar dinero, recordó que mediante la aplicación Mi Policía es posible solicitar el servicio de Acompañamiento a Cuentahabientes.

Con estas acciones, la corporación buscó prevenir delitos patrimoniales y mantener condiciones de seguridad durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

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